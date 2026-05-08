প্রথম দশে নামই নেই কলকাতার ! দক্ষিণকে টেক্কা দিল উত্তর
Published : May 8, 2026 at 10:35 AM IST
কলকাতা, 8 মে: মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পাশের হারে বরাবরই এগিয়ে থাকে দক্ষিণবঙ্গ ৷ বিশেষত মেদিনীপুর ৷ এবারে সেখানে টেক্কা দিল উত্তরবঙ্গ !
শুক্রবার সকাল সাড়ে নটায় প্রকাশিত হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ৷ পর্ষদের প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী, পাশের হারে এবারে শীর্ষে উত্তরবঙ্গের কালিম্পং ৷ প্রতিবার যে জেলা শীর্ষে থাকে সেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার স্থান এবারে দু'নম্বরে ৷ শীর্ষে কালিম্পং জেলা, পাশের হার 95.10 শতাংশ ৷ দ্বিতীয় স্থানে পূর্ব মেদিনীপুর, 94.82 শতাংশ ৷
একই সঙ্গে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, পাশের হারে কলকাতা তৃতীয় স্থানে (পাশের হার 92. 31 শতাংশ ) থাকলেও প্রথম দশে 131 জন পড়ুয়ার মধ্যে কলকাতার একজনও নেই ! এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "কলকাতার স্কুলগুলোর পরিষেবা ভালো । ভালো শিক্ষক আছেন, তারপরও কেন এই ঘটনা সেটা আমরা জানি না !"
প্রথম দশে কোন জেলার কতজন পড়ুয়া
উত্তর দিনাজপুর- 14 জন, বীরভূম- 6 জন, দক্ষিণ 24 পরগনা- 11 জন, পূর্ব মেদিনীপুর- 23 জন, বাঁকুড়া- 14 জন, নদিয়া- 3 জন, আলিপুরদুয়ার- 2 জন, দক্ষিণ দিনাজপুর- 3 জন, উত্তর দিনাজপুর- 8 জন, পশ্চিম মেদিনীপুর- 3 জন, পূর্ব বর্ধমান- 5 জন, পশ্চিম বর্ধমান-1 জন, হুগলি- 9 জন, কোচবিহার- 7 জন, পুরুলিয়া- 9 জন, মালদহ- 5 জন, মুর্শিদাবাদ– 3 জন, হাওড়া- 4 জন, জলপাইগুড়ি-1 জন
ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বহু পড়ুয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে । কেউ বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হতে চাইছে, কেউ আবার কলা বা বাণিজ্য বিভাগে এগোতে আগ্রহী । বিভিন্ন স্কুলেও ফল ঘিরে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে।
এবারে মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের অভিরূপ ভদ্র, তার প্রাপ্ত নম্বর 698 ৷ দ্বিতীয়স্থানে বীরভূমের প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়, তার প্রাপ্ত নম্বর 696 ৷ তৃতীয় স্থানে রয়েছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সৌর জানা, রামকৃষ্ণ শিক্ষা মন্দিরের অঙ্কন কুমার জানা এবং বাঁকুড়ার মৈনাক মণ্ডল ৷ এদের প্রাপ্ত নম্বর 695 ৷ প্রথম দশে রয়েছে মোট 131 জন, এদের মধ্যে 103 জন ছাত্র, 28 জন ছাত্রী ৷ প্রথম স্থানাধিকারীর প্রাপ্ত নম্বরের হার 99.71 শতাংশ, দশম স্থানাধিকারীর প্রাপ্ত নম্বরের হার 98.29 শতাংশ ৷ এবারে মোট 47 জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে ৷
পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে রোল নম্বর ও জন্মতারিখ দিয়ে নিজেদের ফল দেখতে পারবে । পাশাপাশি স্কুলগুলি থেকেও এদিনই মার্কশিট ও সার্টিফিকেট দেওয়া হবে ।
মাধ্যমিকের ফলাফল দেখার ওয়েবসাইট দু’টি হল, www.wbbsedata.com এবং www.wbbse.wb.gov.in । এছাড়াও পর্ষদের তরফে মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে । গুগল প্লে স্টোর থেকে সেই অ্যাপ ডাউনলোড করে নিজেদের ফলাফল দেখতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা । সেই অ্যাপ তিনটি হল iResults, Madhyamik Results, Edutips App ।