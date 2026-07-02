'আমরাই আসল তৃণমূল', দাবি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঋতব্রতদের

'আমরাই আসল তৃণমূল', দাবি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঋতব্রতদের
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গড়া তৃণমূলের লড়াই পৌঁছল দিল্লিতে ৷ দলের প্রতীকের দাবিদার কে ? এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করলেন ঋতব্রতরা ৷
By ANI
Published : July 2, 2026 at 2:28 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 জুলাই: নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গড়া তৃণমূল কি হাতছাড়া হয়ে যাবে ? মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের ফুলবেঞ্চের সঙ্গে দেখা করে তৃণমূল প্রতীকের দাবি জানালেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
এদিন ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক সেরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "প্রতীকের প্রশ্ন, ফান্ডের প্রশ্ন কোথা থেকে আসছে ? আমরাই তো তৃণমূল কংগ্রেস ৷ আজ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন আমরা সব মিলিয়ে 10 জন, আমাদের এনডব্লিউসি'র সদস্যরা, প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী-সহ আমরা সবাই নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করেছি ৷"
তিনি জানান, 22 তারিখ জাতীয় অধিবেশনের পর 23 তারিখই ঋতব্রত-পন্থীদের তরফে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন ৷ ঋতব্রত বলেন, "আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম, আমরা যাতে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা আমাদের বক্তব্য জানাতে পারি ৷ আমরা মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারকে ধন্যবাদ জানাই ৷ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদেরও ধন্যবাদ জানাই ৷ তারা আমাদের কথা শুনেছেন ৷ "
তৃণমূল বিভাজনের পর আসল তৃণমূল কে, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ এই বিষযে তিনি বলেন, "এখানে আমরা যারা আছি, কেউ ব্যক্তি নই ৷ আমাদের লড়াই ইন্ডিভিজুয়্যাল কাল্টের বিরুদ্ধে ৷" দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না-করে তাঁকে কটাক্ষ করে ঋতব্রত বলেন, "তৃণমূল স্তরের একটা পার্টি যেভাবে একজন চার্টার্ড ব্যুরোক্র্যাটের দ্বারা হাইজ্যাক হয়ে গিয়েছিল ৷ যে পার্টি একটা কর্পোরেট কোম্পানিতে পরিণত হয়েছিল ৷ একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছিল ৷ আমরা যারা এখানে জড়ো হয়েছি, তাদের সবার লড়াই ইনডিভিজ্যুয়াল কাল্টের বিরুদ্ধ কালেক্টিভের লড়াই ৷"