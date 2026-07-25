নিট প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে কালীঘাট তৃণমূলের মিছিলে উত্তেজনা, গ্রেফতার কুণাল, বৈশ্বানর
পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বাগ্বিতণ্ডা এবং ধস্তাধস্তির জেরে কিছু সময়ের জন্য পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে।
Published : July 25, 2026 at 5:22 PM IST
কলকাতা, 25 জুলাই : নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে দেশজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে ৷ শনিবার কলকাতায় কালীঘাট তৃণমূলের উদ্যোগে এমনই এক মিছিলকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বাগ্বিতণ্ডা এবং ধস্তাধস্তির জেরে পরিস্থিতি কিছু সময়ের জন্য অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ এবং দলের নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়কে আটক করে পুলিশ। পরে তাঁদের গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
পুলিশের দাবি, ওই কর্মসূচির জন্য কলকাতা হাইকোর্টের কোনও অনুমতি ছিল না। তা সত্ত্বেও প্রচুর সমর্থককে নিয়ে জমায়েত এবং মিছিল এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এড়াতেই পুলিশ হস্তক্ষেপ করে বলে দাবি প্রশাসনের।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকরা আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আদালতের অনুমতি ছাড়া এ ধরনের জমায়েত বা মিছিল করা যাবে না। এরপরও বিক্ষোভকারীরা অবস্থান চালিয়ে গেলে পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দিতে গেলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং কুণাল ও বৈশ্বানরকে হেফাজতে নেয়।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিআইটি রোডে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। রাস্তার উপর বিক্ষোভকারীদের অবস্থানের জেরে ব্যাপক যানজটের মুখে পড়েন সাধারণ মানুষ ৷ পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক করে । বিরোধীদের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে পুলিশ অযথা বাধা দিয়েছে । অন্যদিকে পুলিশের বক্তব্য, আদালতের নির্দেশ এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ।
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