তোলাবাজির অভিযোগ, তৃণমূল জেলা সভাপতি অসিত গ্রেফতার

তোলাবাজির অভিযোগ, তৃণমূল জেলা সভাপতি অসিত গ্রেফতার
অনুগামীদের অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যাওয়া আটকাতে পুলিশ অন্যায়ভাবে অসিতকে গ্রেফতার করেছে ৷
Published : July 21, 2026 at 12:20 PM IST
চুঁচুড়া, 21 জুলাই: একুশে জুলাই উপলক্ষে কালীঘাট তৃণমূলের সভায় যোগ দেওয়ার আগে গ্রেফতার হলেন প্রাক্তন বিধায়ক ও তৃণমূল কংগ্রেসের হুগলি জেলার সভাপতি অসিত মজুমদার । তিনি বলেছেন, 'তোলাবাজির পুরনো মামলায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷'
মঙ্গলবার কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সভায় যাওয়ার কথা ছিল অসিতের । সেই মতো তৈরি হচ্ছিলেন । সকাল 7.15 নাগাদ তাঁর বাড়িতে হাজির হয় চুঁচুড়া থানার পুলিশের একটি দল। প্রথমে প্রাক্তন বিধায়ককে থানায় নিয়ে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা হয় ৷ অনুগামীদের অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যাওয়া আটকাতে পুলিশ অন্যায়ভাবে অসিতকে পুরনো মামলায় আটকে রেখেছে । শুরুতে পুলিশ সূত্রে খবর মিলছিল, সিবিআই পরিচয় দিয়ে অসিতের বাড়ি গিয়ে ভয় দেখিয়ে টাকা চাওয়ার অভিযোগে গত সোমবার হাবরা থেকে যুবক অশোক রায়কে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ তাকে চিহ্নিত করতেই জেলা সভাপতিকে ডাকা হয় এদিন ৷
অসিতপন্থী এবং তৃণমূলের চুঁচুড়ার কোদালিয়া যুব সভাপতি পবিত্র মিস্ত্রি বলেন, ' জেলা সভাপতির নেতৃত্বে হাজার হাজার কর্মী একুশে জুলাইয়ের সভায় যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা বানচাল করতেই পুলিশকে দিয়ে এসব করা হচ্ছে ৷ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতেই এই পদক্ষেপ ৷
গত মাসের ২৭ এবং ২৯ তারিখ সিবিআই অফিসার সেজে অসিতের চুঁচুড়ার বাড়িতে গিয়ে ভয় দেখায় প্রকাশ ৷ সেই মামলায় মঙ্গলবার তাকে চুঁচুড়া জেলা আদালতে তোলার কথা । অভিযুক্তকে চিহ্নিত করার জন্য অসিতকে চুঁচুড়া থানায় আনা হয়েছিল বলে খবর । শেষপর্যন্ত তোলাবাজি মামলায় গ্রেফতার করা হয় তাঁকে ৷ অনুগামীদের দাবি, একুশের সভায় যাওয়া আটকাতেই এসব করাচ্ছে বিজেপি ৷
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