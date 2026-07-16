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পরকীয়ায় বাধা দেওয়ায় প্রতিবেশীকে খুন, প্রেমিককে ফাঁসির সাজা

বিবাহিত মহিলার সঙ্গে যুবকের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। বিষয়টি মহিলার স্বামীকে জানিয়ে দেন অতনু সরকার ও সুরজিৎ মাল। সেই আক্রোশে অস্ত্র দিয়ে কোপ মারে প্রেমিক ।

Court sentences lover to death
আদালতে সাজাপ্রাপ্ত অজয় মণ্ডল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 10:02 AM IST

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চুঁচুড়া, 16 জুলাই : স্ত্রীর পরকীয়ার কথা স্বামীকে জানিয়েছিলেন দুই প্রতিবেশী ৷ বদলা নিতে দুই যুবককে ধারালো অস্ত্রের কোপ মেরেছিল প্রেমিক ৷ সেই ঘটনায় আক্রান্ত সুরজিৎ মাল বেঁচে গেলেও মৃত্যু হয় অতনু সরকারের ৷ 2019 সালে চুঁচুড়া আনন্দমঠ এলাকার সেই ঘটনায় ফাঁসির সাজা দিল আদালত ৷ ঘটনার পর অভিযুক্ত অজয় মণ্ডল চুঁচুড়া থানায় অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। মামলা রুজু হওয়ার পর পুলিশ গ্রেফতার করেছল তাকে ৷ সাত বছর মামলা চলার পর বুধবার চুঁচুড়া জেলা আদালতের প্রথম দায়রা বিচারক রিন্টু শূর ফাঁসির সাজা শোনান।


2029 সালের 11 জুলাই রাত 11 টা নাগাদ প্রেমিক অজয় দুজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছিল। অতনুকে গুরুতর আহত অবস্থায় কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে পাঁচদিন পর মৃত্যু হয়। দাদা রজত সরকারের অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা দায়ের করে পুলিশ। চুঁচুড়া আদালতে সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন দেবেন্দ্র তেওয়ারী ।


বুধবার সাজা ঘোষণার পর মুখ্য সরকারি আইনজীবী শংকর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে চুঁচুড়া আনন্দমঠ এলাকার যুবকের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সেই বিষয়টি মহিলার স্বামীকে জানিয়ে দেন চুঁচুড়া ঝিলপাড়ের বাসিন্দা অতনু সরকার ও সুরজিৎ মাল। সেই আক্রোশে রাতেই ওই দুই যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারে প্রেমিক। পরে কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় অতনুর। বিচার চলাকালীন চার বার কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করে অভিযুক্ত। এই মামলায় 19 জন সাক্ষী দেওয়ার পর অভিযুক্ত অজয়কে দোষী সাব্যস্ত করে চুঁচুড়া আদালতের বিচারক ফাঁসির সাজা দেন।

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