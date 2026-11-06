1 লক্ষ 10 হাজার চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন ফের যাচাই, ভুয়ো রুখতে কড়া স্বাস্থ্য দফতর

1 লক্ষ 10 হাজার চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন ফের যাচাই, ভুয়ো রুখতে কড়া স্বাস্থ্য দফতর
West Bengal Medical Council: চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন তালিকা সম্পূর্ণভাবে যাচাই করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হচ্ছে ‘Know Your Doctor’.
Published : November 6, 2026 at 6:08 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: রাজ্যে নথিভুক্ত প্রায় 1 লক্ষ 10 হাজার চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন নতুন করে যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিল স্বাস্থ্য দফতর । রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সঙ্গে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ।
তাঁর দাবি, নমুনা সমীক্ষায় একাধিক ভুয়ো চিকিৎসকের সন্ধান মিলেছে ৷ এর পরেই রাজ্যের চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন তালিকা সম্পূর্ণভাবে যাচাই করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷ এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হচ্ছে ‘Know Your Doctor’। এর মাধ্যমে ভুয়ো চিকিৎসকদের পাশাপাশি মৃত, বিদেশে চলে যাওয়া এবং দীর্ঘদিন চিকিৎসা পেশার সঙ্গে যুক্ত নন, এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কেও তথ্য যাচাই করা হবে ৷
স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে রাজ্যে আনুমানিক 1 লক্ষ 10 হাজার চিকিৎসক নথিভুক্ত রয়েছেন ৷ তাঁদের প্রত্যেকের রেজিস্ট্রেশন এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া ডিগ্রি ও শংসাপত্র ফের যাচাই করা হবে ৷ এই কাজে দু’টি পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে ৷ প্রথমটি ম্যানুয়াল KYD (MKYD) এবং দ্বিতীয়টি ভিডিও KYD (VKYD)। যাঁরা সরাসরি এসে নথি দেখাতে পারবেন, তাঁরা মেডিক্যাল কাউন্সিলে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে পারবেন ৷ অন্যদিকে, বয়স্ক বা দূরবর্তী এলাকায় থাকা চিকিৎসকদের জন্য ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা হবে ৷ প্রয়োজনে এই কাজে বেসরকারি সংস্থার সাহায্য নেওয়া হবে ৷
এই প্রক্রিয়া চালু করতে স্বাস্থ্য দফতরের পুরনো সফটওয়্যার বদলের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ স্বাস্থ্য ভবনের আইটি বিভাগকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে ৷ তবে পুরনো তথ্য অক্ষুণ্ণ রেখেই সফটওয়্যার পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে ৷ দ্রুতই এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। উৎসবের মরশুমের কারণে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কিছুটা সময় লাগতে পারে ৷ শুধু রাজ্যের চিকিৎসকদের নথিই নয়, ভিন্রাজ্য থেকে আসা চিকিৎসকদের শংসাপত্রও যাচাই করা হবে। মন্ত্রীর বক্তব্য, ওড়িশা, বিহার, অসম ও ঝাড়খণ্ডের মতো প্রতিবেশী রাজ্য থেকে অনেক চিকিৎসক পশ্চিমবঙ্গে এসে রেজিস্ট্রেশন করান বা মাইগ্রেশন করেন। তাঁদের মূল রেজিস্ট্রেশন কোথায় এবং কোন মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে আধিকারিক পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।
ইতিমধ্যেই চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশনের উৎস অনুযায়ী তালিকা তৈরি ও আলাদা করার কাজ শুরু হয়েছে। মন্ত্রীর কথায়, নমুনা সমীক্ষাতেই যখন এত সংখ্যক ভুয়ো চিকিৎসকের সন্ধান মিলেছে, তখন শুধু কয়েকজনকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিলে হবে না। রেজিস্ট্রেশন তালিকাই নতুন করে যাচাই করা প্রয়োজন। সেই কারণেই প্রত্যেক চিকিৎসককে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আনা হচ্ছে ৷ মৃত চিকিৎসকদের নাম রেজিস্ট্রেশন তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। পাশাপাশি, যাঁরা বিদেশে চলে গিয়েছেন বা অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁদের তথ্যও যাচাই করা হবে। বিদেশে থাকা চিকিৎসকদের জন্য ভিডিও KYD-র ব্যবস্থা থাকবে। তবে তাঁরা চাইলে পশ্চিমবঙ্গের রেজিস্ট্রেশনে নাম রাখতে পারবেন বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী।
এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই যাচাইয়ের ফলে বর্তমানে কোনও চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে না। রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ বা বৈধতা নিয়েও এখনই কোনও সংশয় নেই ৷ তাঁর বক্তব্য, এই মুহূর্তে রাজ্যের সমস্ত চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন বৈধ। শুধুমাত্র তালিকায় থাকা প্রত্যেকের পরিচয় ও নথি আরও একবার মিলিয়ে নেওয়া হবে ৷ তাঁর কথায়, প্রথমে রেজিস্ট্রেশন তালিকার ‘স্যানিটাইজেশন’ করা হবে। তারপর তৈরি হবে একটি স্বচ্ছ ও নির্ভুল তালিকা, যেখানে কোনও ভুয়ো বা মৃত চিকিৎসকের নাম থাকবে না।
অন্যদিকে, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের আসন্ন নির্বাচন বা ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই বলেও স্পষ্ট করেছেন মন্ত্রী। বিষয়টিকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR-এর সঙ্গে তুলনা করারও বিরোধিতা করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন তালিকায় বহু মৃত ব্যক্তির নাম এখনও রয়ে গিয়েছে। অনেক চিকিৎসক বিদেশে চলে গিয়েছেন। কেউ কেউ চিকিৎসা পেশা থেকেও সরে গিয়েছেন। ফলে তালিকাটি নিয়মমাফিক সংশোধন করা জরুরি।
রেজিস্ট্রেশন পুনরায় যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আইনি কোনও বাধা রয়েছে কি না, তা নিয়েও জাতীয় মেডিক্যাল কমিশনের (NMC) কাছে জানতে চেয়েছে রাজ্য। এ বিষয়ে ইমেল পাঠানো হয়েছে। কমিশনের উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। তবে, সেই উত্তর না-আসা পর্যন্ত বর্তমান রেজিস্ট্রেশনগুলির বৈধতা বহাল থাকবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।