ওলা-উবেরের মতোই এক ফোনে মিলবে হারভেস্টার, অ্যাপ আনছে সরকার

নতুন প্রজন্মকে চাষবাসে আগ্রহী করে তুলতে এমনই ভাবনা রাজ্যের ৷ এতে কর্মসংস্থানও বাড়বে আর চাষবাসেও সুবিধা হলে বলে আশা সরকারের ৷

Harvester app
কৃষি সংকট মোকাবিলায় হারভেস্টার অ্যাপ (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 12:53 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 21 নভেম্বর: গ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কৃষিজমি থাকলেও নতুন প্রজন্মের মধ্যে চাষের আগ্রহ কমেছে অনেকটাই । শহরমুখী জীবন, পেশাগত বদল এবং কৃষিকাজের শ্রমসাধ্য বাস্তবতা মিলিয়ে ক্রমেই প্রকট হচ্ছে কৃষকের অভাব । ফলে ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদন কমে যাওয়ার আশঙ্কাও বাড়ছে সমানুপাতিক হারে । এই সম্ভাব্য সংকট মোকাবিলায় আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভরতার পথে হাঁটতে চাইছে রাজ্য সরকার । চাষকে সহজ, দ্রুত ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক করতে 'উবের মডেল'-এর মতো অ্যাপ ভিত্তিক হারভেস্টার পরিষেবা চালু করার বিষয় গুরুত্ব দিয়ে ভাবনা শুরু করেছে সরকার ।

রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা প্রদীপ মজুমদার জানান, সমবায়ের মাধ্যমে আধুনিক যন্ত্র ব্যবহারের প্রসারই কৃষির ভবিষ্যৎ। নজরুল মঞ্চে এক সরকারি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "জমি থাকবে কৃষকের, কিন্তু চাষে ব্যবহৃত যন্ত্র—বিশেষ করে হারভেস্টার—চালাবে দক্ষ লোকজন । কৃষক ফোনে বা অ্যাপে জানালে নিকটতম হারভেস্টার তাঁর জমিতে পৌঁছে গিয়ে কাজ করবে । ঠিক উবের বা ওলার মতোই ব্যবস্থা হবে ।"

প্রদীপ মজুমদার জানান, কয়েক বছর আগেও হারভেস্টার সংগ্রহ করা কঠিন ছিল । 2019 সালের মাটি উৎসবে মাত্র একটি হারভেস্টার প্রদর্শনের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ নিতে হয়েছিল । কিন্তু পরিস্থিতি বদলেছে দ্রুত । তাঁর কথায়, "বর্তমানে রাজ্যে 4500-র বেশি হারভেস্টার চলছে । যান্ত্রিকীকরণের এই অগ্রগতি আরও কার্যকর হবে যদি অ্যাপ-নির্ভর পরিষেবা চালু করা যায় ৷" নতুন অ্যাপ মডেলে কৃষক তাঁর মৌজা, দাগ নম্বর ও জমির পরিমাণ জানালে সিস্টেম নিকটবর্তী হারভেস্টারের অবস্থান দেখিয়ে দেবে । যন্ত্রচালকও অ্যাপের মাধ্যমে কাজের নোটিফিকেশন পাবেন । এতে অকারণে দীর্ঘ দূরত্ব পাড়ি দেওয়া, জ্বালানির অপচয়, অফ-টাইম—সবই কমে আসবে বলে আশাবাদী সরকার । পাশাপাশি গ্রামীণ যুবদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এই পরিষেবা পরিচালনায় যুক্ত করা হবে, যা গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়াবে ।

মন্ত্রীর কথায়, "সময়ের সঙ্গে কৃষিকে প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে । সরকার চায় প্রতিটি দফতর একে অপরকে সহায়তা করুক—কনভার্জেন্সের মাধ্যমেই আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব ।" পোল্ট্রি ও ভুট্টা উৎপাদনের সাফল্য, যান্ত্রিকীকরণের বিস্তার—এসব উদাহরণ তুলে ধরে তিনি জানান, কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তি-সম্পৃক্ততার ফলে রাজ্যে ইতিমধ্যেই উন্নয়ন দৃশ্যমান ৷ হারভেস্টার অ্যাপ চালু হলে সেই উন্নয়ন আরও গতি পাবে বলে মনে করছেন কৃষি কর্তারা ।

প্রসঙ্গত, অ্যাপ নির্ভর কৃষি পরিষেবার ভাবনা রাজ্যে নতুন নয় । তবে এবার আরও সুসংগঠিত মডেলে, সমবায়ের তত্ত্বাবধানে, বড় পরিসরে এই পরিষেবা চালুর বিষয়ে আলোচনাই এখন সরকারের অগ্রাধিকারে । নতুন প্রজন্ম চাষে আগ্রহ হারালেও প্রযুক্তি-নির্ভর যন্ত্রায়নই কৃষির ভবিষ্যৎ পথ দেখাবে—এমনটাই বিশ্বাস রাজ্য সরকারের ।

