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রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর, 8 বছরের ডিএ মিলবে একসঙ্গে !

Bengal Dearness Allowance: বেশিরভাগ কর্মীদের বকেয়া ডিএ-র টাকা সরাসরি তাঁদের জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড বা জিপিএফ অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে। সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।

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8 বছরের ডিএ মিলবে একসঙ্গে (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 23, 2026 at 11:40 PM IST

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কলকাতা 23 সেপ্টেম্বর: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড়সড় ঘোষণা করল নবান্ন। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 2008 সাল থেকে 2015 সাল পর্যন্ত সময়ের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ মেটানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার।

বুধবার অর্থ দফতরের অডিট শাখা থেকে এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট ওই সময়ের বকেয়া ডিএ একটি মাত্র কিস্তিতেই মিটিয়ে দেওয়া হবে।

নির্দেশিকায় কী আছে ?

নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে, 1 এপ্রিল 2008 থেকে 31 ডিসেম্বর 2015 পর্যন্ত সময়ের জন্য 100 শতাংশ নিউট্রালাইজেশন বা এআইসিপিআই অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য বকেয়া ডিএ এক কিস্তিতে দেওয়া হবে। এর আগে 2026 সালের মার্চ মাসে জারি করা দুটি নির্দেশিকার মাধ্যমে 1 জানুয়ারি 2016 থেকে 31 ডিসেম্বর 2019 পর্যন্ত সময়ের বকেয়া ডিএ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। আগের সেই নির্দেশিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই নতুন বকেয়া ডিএ দেওয়া হবে।

কীভাবে দেওয়া হবে টাকা ?

বকেয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কর্মচারীদের শ্রেণি অনুযায়ী আলাদা নিয়ম করা হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, গ্রুপ ‘এ’, গ্রুপ ‘বি’ এবং গ্রুপ ‘সি’ ভুক্ত সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ-র টাকা সরাসরি তাঁদের জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড বা জিপিএফ অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে। অন্যদিকে, গ্রুপ ‘ডি’ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বকেয়া ডিএ নগদে তাঁদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে। তবে যে সমস্ত কর্মীর অবসরের সময় এগিয়ে এসেছে, তাঁদের জন্য নিয়মে কিছুটা পরিবর্তন রয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "যে কর্মচারীর জিপিএফ-এর চূড়ান্ত পাওনা মেটানোর সময় হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ যাঁর অবসরের আর তিন মাস সময় বাকি, তাঁর বকেয়া ডিএ সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে। তা কোনওভাবেই জিপিএফ অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে না"।

জিপিএফ অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া বকেয়া টাকা তোলার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে অর্থ দফতর। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, 2028 সালের 31 মার্চ পর্যন্ত এই বকেয়া ডিএ-র টাকা অ্যাডভান্স বা চূড়ান্ত হিসেবে তোলা যাবে না। তবে এর আগে যদি কোনও কর্মচারীর অবসর, মৃত্যু বা ইস্তফার ঘটনা ঘটে, তবে এই নিয়ম কার্যকর হবে না। পাশাপাশি, আগের নির্দেশিকায় থাকা জিপিএফ তোলার বিধিনিষেধও পরিমার্জন করে 2028 সালের 31 মার্চ পর্যন্ত বহাল রাখা হয়েছে।

সতর্ক থাকার নির্দেশ

টাকা দেওয়ার আগে ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবার্সিং অফিসার বা ডিডিও-দের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। তাঁদের নিশ্চিত করতে হবে, সার্ভিস এবং পে-রেকর্ড অনুযায়ী ডিএ-র হিসাব যেন সঠিক হয়। আয়করের বিষয়েও কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। টাকা দেওয়ার আগে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ডিডিও-দের আয়কর কেটে নিতে হবে। এমনকি 2016 থেকে 2019 সাল পর্যন্ত বকেয়া ডিএ থেকে যদি আয়কর না কাটা হয়ে থাকে, তবে বর্তমান বকেয়া দেওয়ার আগে সেই আয়করও সমন্বয় বা আদায় করে নিতে হবে।

সরকারি নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, কোনও করণিক ত্রুটি বা হিসাবের ভুলের কারণে যদি কোনও কর্মীকে প্রাপ্য টাকার চেয়ে বেশি দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা নিয়ম অনুযায়ী ওই কর্মীর থেকে আদায় বা সমন্বয় করে নেওয়া হবে। এই টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়াটি মসৃণ করতে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা এইচআরএমএস পোর্টালে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত বদল আনা হচ্ছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা আলাদাভাবে প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে নবান্ন।

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কর্মচারীদের জন্য সুখবর
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