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সময় লাগবে, সরকারি অনুদান প্রাপ্ত সংস্থার কর্মীদের বকেয়া ডিএ নিয়ে হাইকোর্টে রাজ্য

DA to Grants in aid: বেশ কয়েকটি শিক্ষকদের সংগঠনের দায়ের করা মামলায় এদিন বিচারপতি অমৃতা সিনহা 27 নভেম্বরের মধ্যে রাজ্যের রিপোর্ট তলব করেছেন ।

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2026 at 10:38 AM IST

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কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: এবার মহার্ঘ ভাতা পাবেন সরকারি অনুদান প্রাপ্ত সংস্থার কর্মীরাও ৷ তবে কিছুটা সময় লাগবে বলে কলকাতা হাইকোর্টে জানিয়েছে রাজ্য সরকার । বেশ কয়েকটি শিক্ষকদের সংগঠনের দায়ের করা এই সংক্রান্ত মামলায় বুধবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা 27 নভেম্বরের মধ্যে রাজ্যের রিপোর্ট তলব করেছেন ।

সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেও সরকারি অনুদান প্রাপ্ত সংস্থার কর্মীদের এখনও মহার্ঘ ভাতা দেয়নি রাজ্য সরকার । সেই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল একাধিক সংগঠন ।

রাজ্যের পক্ষ থেকে এদিন আইনজীবী আদালতে জানান, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে জানিয়েছে সরকারি অনুদান প্রাপ্ত সংস্থার কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে । তবে এই মুহূর্তে কোষাগারে পর্যাপ্ত রাজস্ব না থাকায় মেটাতে একটু দেরি হবে । বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানান, রাজ্য যা বলতে চায় তারা রিপোর্ট দিয়ে আদালতকে জানাক ।

সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকার জানিয়েছে, সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ-র 65 শতাংশ মিটিয়ে দেওয়া হয়ে গিয়েছে । বাকি বকেয়া ডিএ দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে ৷ কিন্তু কর্মচারীরা অনেকেই এখনও ডিএ পাননি ।

অভিযোগ, সরকারি কর্মীদের অনেকে বকেয়া ডিএ হাতে পেলেও সরকারপোষিত যে সমস্ত স্কুলগুলি আছে, সেই স্কুলের শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীরা, পঞ্চায়েত, পুরসভার কর্মচারীরা এখনও তা পাননি । এ বিষয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিল একাধিক সংগঠন ।

আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানান, ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো সরকারি অনুদান প্রাপ্ত সংস্থার কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা । তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের আইনজীবী জানিয়েছেন এদেরকে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে । তবে কিছুটা সময় লাগবে । পুজোর ছুটির পর সম্ভবত তাদের মহার্ঘ ভাতা মেটানো হবে ।

TAGGED:

DEARNESS ALLOWANCE
সরকারি অনুদান প্রাপ্তদের বকেয়া ডিএ
ডিএ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য
GRANTS IN AID
WEST BENGAL DA

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