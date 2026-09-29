মদের দোকান খোলার নিয়মে রদবদল, বদলে গেল দূরত্বের মাপকাঠি

মদের দোকান খোলার নিয়মে রদবদল, বদলে গেল দূরত্বের মাপকাঠি
Licensee for liquor shop: নতুন নিয়মে পুরসভা এলাকায় স্কুল-কলেজ বা ধর্মীয় স্থানের 500 মিটারের মধ্য়ে মদের দোকান খোলা যাবে না । সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন।
Published : September 29, 2026 at 10:17 PM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে নতুন মদের দোকান খোলা এবং লাইসেন্স বরাদ্দের নিয়মে ব্যাপক রদবদল। বিশেষ করে স্কুল-কলেজ বা ধর্মীয় স্থান থেকে দোকানের দূরত্ব এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া ঠিকানায় ফের ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে একাধিক নতুন শর্ত আরোপ করা হয়েছে।
আগে নিয়ম ছিল, নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান (স্কুল-কলেজ বা ধর্মীয় স্থান) থেকে মদের দোকান অন্তত এক হাজার ফুট দূরে থাকতে হবে। সংশোধিত নির্দেশিকায় সেই ‘এক হাজার ফুট’-এর মাপকাঠি সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হয়েছে।
নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, পুরনিগম, পুরসভা বা নোটিফায়েড এলাকাগুলিতে নতুন দোকান খুলতে হলে তা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ন্যূনতম 500 মিটার দূরে হতে হবে। আর পুর বা পঞ্চায়েত এলাকার বাইরে অবস্থিত জায়গাগুলির ক্ষেত্রে এই দূরত্ব বাড়িয়ে এক কিলোমিটার করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও একটি কড়া শর্ত জুড়ে বলা হয়েছে, যদি উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির একাধিক প্রবেশদ্বার থাকে, তবে প্রস্তাবিত সাইটের দূরত্ব যে কোনও একটি প্রবেশদ্বার থেকে মাপা হবে এবং তার ভিত্তিতেই বিধিনিষেধ কার্যকর হবে।
কোন নিয়মে বদল ?
গত 16 সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরের এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে 1909 সালের বেঙ্গল আবগারি আইনের উপর ভিত্তি করে 2003 সালের আবগারি নিয়মাবলির এই সংশোধনী প্রকাশ করা হয়েছে। সেদিন থেকেই এই নিয়ম লাগু হয়েছে ।
লাইসেন্স বাতিলের জেরে বন্ধ হয়ে যাওয়া দোকানগুলি নিয়েও নতুন দিশা দেখিয়েছে অর্থ দফতর। নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগে যেখানে মদের দোকান ছিল কিন্তু লাইসেন্স বাতিল, সমর্পণ বা প্রত্যাহার করার কারণে বিক্রিবাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সেই জায়গাগুলিকে ৪(পি) ক্যাটেগরিতে নতুন লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে ‘বিদ্যমান সাইট’ বা পুরনো জায়গা হিসেবেই ধরে নেওয়া হবে।
পানশালা নিয়ে
আগে থেকেই চালু থাকা বিদেশি মদের ‘অন’ শপ বা পানশালার ঠিকানাতেও এই ৪(পি) ক্যাটেগরির লাইসেন্সের মাধ্যমে সব ধরনের মদ বিক্রির অনুমতি দেওয়া হতে পারে। পাশাপাশি, এই সংশোধনী আসার আগে 4এ নিয়মের অধীনে থাকা সমস্ত বকেয়া আবেদনও নতুন নিয়মের ভিত্তিতেই নিষ্পত্তি করা হবে।
তবে এই নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার ফলে পুরনো আবেদনকারীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই সংশোধনী গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার আগে যে সমস্ত আবেদনকারী রাজ্য সরকারের লেটার অফ ইনটেন্ট (এলওআই) বা লাইসেন্সের অনুমোদন পেয়ে গিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে দূরত্বের এই নতুন নিয়মগুলি একেবারেই খাটবে না।
অন্যদিকে, যাঁদের কাছে আগে ফরেন লিকার ট্রেড লাইসেন্স ছিল, তাঁরাও নতুন জায়গায় ক্যাটেগরি (ই)-র অধীনে রিটেল লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে জেলাশাসক বা কালেক্টর নিজে সেই নতুন জায়গা পরিদর্শন করবেন। জায়গা দেখে জেলাশাসক সন্তুষ্ট হলে তিনি আবগারি কমিশনারের কাছে লাইসেন্স দেওয়ার জন্য সুপারিশ পাঠাবেন। এরপর আবগারি কমিশনারের চূড়ান্ত অনুমোদন এবং নির্দিষ্ট ফি জমা দেওয়ার পরেই মিলবে ব্যবসা করার ছাড়পত্র।