SIR নিয়ে গদ্দারি-গুন্ডাগিরি চলবে না, হাকিমপুর সীমান্ত পরিদর্শনের পর হুঁশিয়ারি রাজ্যপালর

হাকিমপুর সীমান্ত পরিদর্শনের পর অনুপ্রবেশ বরদাস্ত করা হবে না বলেও কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷

Governor CV Ananda Bose
হাকিমপুর চেকপোস্ট পরিদর্শন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 25, 2025 at 1:23 PM IST

5 Min Read
স্বরূপনগর, 25 নভেম্বর: এসআইআর নিয়ে গদ্দারি ও গুন্ডাগিরি চলবে না ৷ সোমবার সন্ধেয় উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্তের কাঁটাতার পরির্দশনের পর এমনই বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷

তিনি বলেন,"এসআইআর পর্ব চালু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের মুখ থেকে বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য পেশ হচ্ছে । মানুষকে বিব্রত করা হচ্ছে । রাজ্যপাল হিসেবে আমার দায়িত্ব সেই সমস্ত ঘটনা সরেজমিনে খতিয়ে দেখা ৷ আজ আমি এখানে পরিদর্শন করে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ বিএসএফের সঙ্গেও কথা বলেছি ৷ যে বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য ছড়ানো হচ্ছিল তা সত্য নয় । যারা এ ধরনের বক্তব্য পেশ করছেন তাদের বিরুদ্ধে সংবিধানিক নিয়ম নীতি মেনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ।"

SIR নিয়ে গাদ্দারি-গুণ্ডাগিরি চলবে না, হাকিমপুর সীমান্ত পরিদর্শনের পর হুঁশিয়ারি রাজ্যপালের (ইটিভি ভারত)

সোমবার নির্ধারিত সময়ের পর বিকেল পাঁচটা নাগাদ উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার বিথারী হাকিমপুর চেকপোস্টে পৌঁছন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস । তখন সূর্যের আলো অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে । কিন্তু সীমান্ত এলাকায় রোডের দুই ধারে মানুষ অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের সমস্যা নিয়ে রাজ্যপালকে জানাতে । এ যেন আতঙ্কের মাঝে তাঁদের কাছে উৎসব । রাজ্যের সংবিধানিক প্রধানকে চাক্ষুষ করার দারুণ সুযোগ ৷ তাই রাজ্যপালকে কাছে পেয়ে নিজেদের অভিযোগ জানানোর সুযোগ হাতছাড়া করলেন না স্বরূপনগরবাসী ৷

গাড়ি থেকে রাজ্যপাল নামার আগে ভিড়ে উপচে পড়া স্থানীয়দের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন । তাঁদের অভিযোগ শোনেন । সেই পর্ব মেটার পর হাকিমপুর চেকপোস্টের বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যপাল । প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বিএসএফ চেকপোস্টে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাজ‍্যের সাংবিধানিক প্রধান ।

Governor CV Ananda Bose
বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক রাজ্যপালের (নিজস্ব ছবি)

তবে সোমবার স্বরূপনগরে দেরিতে পৌঁছন রাজ্যপাল কারণ তিনি এর আগে বসিরহাটের টাকি রোড ও স্বরূপনগর তেতুলিয়া রোডের এক হোটেলে বিশ্রাম নেন ৷ সীমান্ত রোড ধরে স্বরূপনগর উদ্দেশ্যে আসার সময় রাজ্যপালকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানান সাধারণ মানুষ। শুভেচ্ছা বিনিময় করেন রাজ্যপাল নিজেও । একইভাবে তিনি সীমান্ত কাঁটাতার এলাকা পরিদর্শন করেছেন । আশাকর্মী এবং বিএসএফের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন । সোনাই নদীর পাশে দাঁড়িয়ে নজরদারি চালিয়েছেন ।

রাজ্যপালের এক বিশেষ পদাধিকারী বলেন, "বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দেশে ফেরার বিষয়টি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছেন রাজ্যপাল । একই সঙ্গে ভারতীয়দের বিষয়টিও দেখা হয়েছে । ভারতীয় নাগরিকরা নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশে চলে যাচ্ছেন এই অভিযোগগুলি তথ্য দ্বারা প্রমাণিত নয় ।"

সূত্রের খবর, মূলত এসআইএর চালু হওয়ার পর গত 17 নভেম্বর থেকে হাকিমপুর চেকপোস্ট দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অনুপ্রবেশকারীদের দেশে ফেরার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে দু'পক্ষের মধ্যে ৷ 17 তারিখ থেকে 24 নভেম্বর পর্যন্ত মোট 1,780 জন অনুপ্রবেশকারীকে বিএসএফ বিজিবি ফ্ল্যাগ মিটিং করে বাংলাদেশের হাতে তুলে দিয়েছে ।

Governor CV Ananda Bose
সাধারণ মানুষের অভিযোগ শোনেন রাজ্যপাল (নিজস্ব ছবি)

একদিকে তাঁদের ভারতীয় বায়োমেট্রিক-সহ গুরুত্বপূর্ণ নথির ছবি তুলে কেন্দ্রের ফরেনার অ্যাক্টের পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে । যাতে পুনরায় এরা ভারতে এসে কোনও অশান্তি তৈরি করতে না পারে । অন্যদিকে, যেসব ভারতীয় নথিপত্র সঙ্গে ছিল সেগুলোও বাজেয়াপ্ত করা করা হয়েছে ৷ বাংলাদেশের নাম ঠিকানা উপযুক্ত নথি লিপিবদ্ধ করে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । ইতিমধ্যে সেই নিয়ে তারালি সীমান্তে বিএসএফের আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করেন রাজ্যপাল ৷ যদিও তারপর রাজ্যপালকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিতে পারেননি যে কতজন অনুপ্রবেশকারীকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে বিএসএফ ৷ তিনি বলেন, "রাজ্যের মেশিনারি সমস্যা আছে ৷ তথ্য দিতে পারছে না ৷"

এর পাশাপাশি স্বরূপনগর থেকে রাজ্যপাল নাম না করে রাজভবনে বোমাগুলি ও বন্দুক লুকিয়ে রাখার অভিযোগ প্রসঙ্গ তুলে বলেন, "তিনি যে অভিযোগ তুলেছিলেন তাও খতিয়ে দেখা হয়েছে । যা সম্পূর্ণ মিথ্যা । সুপ্রিম কোর্টে বলে দিয়েছেন রাজ্যপালের সাংবিধানিক অধিকার এক্তিয়ার কতটা। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে । কোনওভাবে হিংসা ও মানুষের মধ্যে বিভেদ, প্রান্তিক মানুষকে ভুল বোঝানো চলবে না । কঠোর থেকে কঠোরতম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে । বিকশিত বাংলা ও হিংসামুক্ত বাংলা গড়ে তোলাই লক্ষ্য ।"

Governor CV Ananda Bose
হাত নেড়ে সাধারণকে অভিবাদন করেন তিনি (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজ্যপাল বলেন, "ভারতে কোনওভাবে অনুপ্রবেশ বরদাস্ত করা হবে না । সাংবিধানিক রীতি আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে । বিএসএফ তার দায়িত্ব গুরুত্ব সহকারে পালন করছে । যে সমস্ত অনুপ্রবেশকারী ফেক আইডি নিয়ে এদেশে আছেন তাদের বিরুদ্ধেও সংশ্লিষ্ট সংস্থা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে । এটা কোনওভাবে বরদাস্ত করা হবে না । আমার পরিদর্শনে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার পর সমস্ত বিষয়ের সংশ্লিষ্ট দফতরের কাছেও রিপোর্ট পাঠানো হবে ।"

তিনি আরও বলেন, "হাকিমপুরের মতো মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য জেলার বিভিন্ন গ্রামে আমি পরিদর্শন করব । কারণ রাজ্যপাল হিসেবে আমার দায়িত্ব যেকোনও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে দাঁড়ানো । সমস্যায় পালিয়ে যাওয়া নয় । মানুষকে বার্তা দেওয়া, আমি মানুষের রাজ্যপাল তাদের জন্যই আমি নিযুক্ত । আজকে এখানে আসার সময় বহু মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন । আমি আমার কনভয় থামিয়ে তাদের অভিযোগ শুনেছি । কিন্তু এসআইআর নিয়ে তাদের কোনও অভিযোগ পাইনি । আঞ্চলিক বহু সমস্যার কথা তারা জানিয়েছেন । তাদের সেই অভিযোগগুলো আমি সংশ্লিষ্ট দফতরের কাছে হস্তান্তর করব ।"

Governor CV Ananda Bose
শুভেচ্ছা বিনিময় করেন রাজ্যপাল (নিজস্ব ছবি)

পরে সেখান থেকে কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে রওয়া দেন রাজ্যপাল । সোমবার রাতে কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসে রাত কাটানোর পর মঙ্গলবার সেখান থেকে তিনি মুর্শিদাবাদ পৌঁছেছেন ৷ এদিন মুর্শিদাবাদ সীমান্ত পরিদর্শন করবেন তিনি ।

