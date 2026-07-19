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রবির রাতে বিশ্বকাপ ফাইনাল, সোমে সকালের স্কুলে বিশেষ ছুটি ঘোষণার অনুমতি শিক্ষা দফতরের

ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচকে ঘিরে রাজ্যের সকালবেলার স্কুলগুলির জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করল পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষা দফতর।

WB Education Department
বিশেষ ছুটি ঘোষণার অনুমতি শিক্ষা দফতরের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 19, 2026 at 10:51 PM IST

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কলকাতা, 19 জুলাই: ফিফা বিশ্বকাপ 2026-এর ফাইনাল ম্যাচকে ঘিরে রাজ্যের সকালবেলার স্কুলগুলির জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করল পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষা দফতর। রবিবার শিক্ষা দফতর থেকে প্রকাশিত নির্দেশে জানানো হয়েছে, স্পেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনাল ভারতীয় সময় সোমবার, 20 জুলাই রাত 12টা 30 মিনিটে শুরু হবে। খেলা গভীর রাত পর্যন্ত চলার সম্ভাবনা থাকায় পড়ুয়াদের স্বাভাবিক উপস্থিতির উপর তার প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছে শিক্ষা দফতর। সেই কারণেই সকালবেলার স্কুলগুলিকে উপস্থিতির ক্ষেত্রে শিথিলতা দেওয়া অথবা প্রয়োজনে ছুটি ঘোষণা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। অর্থাৎ, কোনও স্কুল চাইলে ওই দিন পড়ুয়াদের উপস্থিতির ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখাতে পারে, আবার প্রয়োজন মনে করলে সম্পূর্ণ ছুটিও ঘোষণা করতে পারে। তবে এটি বাধ্যতামূলক নয়; সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট স্কুলের হাতেই থাকছে। এছাড়াও শিক্ষা দফতরের তরফে রাজ্যের সমস্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে এই বিজ্ঞপ্তি দ্রুত সংশ্লিষ্ট সকালবেলার স্কুলগুলির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

WB Education Department
রাজ্যের সকালবেলার স্কুলগুলির জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করল পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষা দফতর (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হওয়া ফিফা বিশ্বকাপ বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলির অন্যতম। বিশ্বের কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীর মতো ভারতেও এই টুর্নামেন্টের জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেশি। বিশেষ করে বিশ্বকাপের ফাইনাল ঘিরে ফুটবল অনুরাগীদের মধ্যে আলাদা উন্মাদনা থাকে। এ বার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে ইউরোপের শক্তিশালী দল স্পেন এবং বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। ভারতীয় সময় গভীর রাতে ম্যাচ শুরু হওয়ায় বহু পড়ুয়া ও অভিভাবক খেলা দেখবেন বলেই মনে করছে শিক্ষা দফতর। সেই বাস্তব পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই বিশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। ফলে সোমবার সকালবেলার স্কুলগুলিতে উপস্থিতি নিয়ে কড়াকড়ির পরিবর্তে নমনীয় অবস্থান নেওয়ার সুযোগ থাকছে। শিক্ষা দফতরের এই সিদ্ধান্তে ফুটবলপ্রেমী পড়ুয়া ও অভিভাবকদের একাংশ স্বস্তি পাবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

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FIFA WORLD CUP FINAL
WB EDUCATION DEPARTMENT
SPECIAL HOLIDAY WORLD CUP FINAL

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