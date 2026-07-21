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তৃণমূল আমলে বাধা, 21 জুলাইয়ে 'গান্ধিগিরি' বিজেপির

দুর্গাপুর স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনও তৃণমূল কর্মী বা সমর্থকের দেখা পেলেন না বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা ৷

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দুর্গাপুর স্টেশনে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 21, 2026 at 9:51 AM IST

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দুর্গাপুর, 21 জুলাই: শাসকের বদল হয়েছে ৷ রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও বদলের ছাপ ৷ অন্তত বিজেপির সাম্প্রতিক বেশকিছু পদক্ষেপ সেদিকেই ইঙ্গিত করছে ৷ 21 জুলাই শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে দেখা গেল সেই ধারা বদলের ছবি ৷ বর্তমান সরকারের আমলে ফারাক বোঝাতেই মঙ্গলবার দুর্গাপুর রেলস্টেশনে বিজেপি নেতা, কর্মীরা 'গান্ধীগিরি' করলেন ৷ সরকার পরিবর্তনের পর প্রথম শহিদ দিবসে এই স্টেশনে দেখা গেল একেবারেই অন্য ছবি। যেখানে একসময় তৃণমূলের হাজার হাজার কর্মী-সমর্থকের ভিড়ে সরগরম থাকত, এদিন সেখানে শুনশান পরিবেশ । কিন্তু তৃণমূল কর্মীদের কথা ভেবে জল ও বিস্কুট নিয়ে সেখানে হাজির হন বিজেপির দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি তেজ নারায়ণ পান্ডে ৷ সঙ্গে ছিলেন দলের কর্মীরা।

তাঁদের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার পরিবর্তে সৌজন্যের বার্তা দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনও তৃণমূল কর্মী বা সমর্থকের দেখা মেলেনি । তেজ নারায়ণ বলেন, 'তৃণমূলের শাসনকালে বিজেপির কোনও কর্মসূচি থাকলে কর্মীদের পথে আটকানো, গ্রেপ্তার করা, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হতো । সরকার পরিবর্তনের পর আমরা রাজনৈতিক সৌজন্য দেখিয়ে 21 জুলাইয়ে কলকাতাগামী তৃণমূল কর্মীদের জন্য জল-বিস্কুট নিয়ে এসেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত স্টেশন কিংবা ট্রেনে একজন কর্মীকেও দেখতে পেলাম না।'

কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও বলেছিলেন, তিনি বিরোধী দলনেতা থাকার সময় কোনও সভা করার জন্য পদে পদে তৃণমূল কংগ্রেসের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে ৷ সমাধানের জন্য টোকা মারতে হয়েছে কোর্টের দরজায় ৷ কলকাতামুখী কর্মসূচি থাকলেই পথে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের আটকে দেওয়া, গ্রেপ্তার করা, এমনকি মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা গত পাঁচ বছরে দেড়শো পার করেছে বলে অভিযোগ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যেরও ৷ তবে, তৃণমূল আমলের সেই অপসংস্কৃতির বদল চাইছে গেরুয়া নেতৃত্ব ৷

বাম সরকারের সময় এবং তৃণমূলের শাসনকালে 21 জুলাই দুর্গাপুর স্টেশনে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়ত। কিন্তু এবার সব দেখে বিজেপি নেতৃত্বের কটাক্ষ, তৃণমূল বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। দল টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ায় সাধারণ কর্মীরা দিশেহারা ৷ তাঁরা নেতৃত্ব সংকটে ভুগছেন ৷

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BJP TMC STATION KOLKATA TRAIN
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