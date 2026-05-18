জল জীবন মিশন: তৃণমূল সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে সরব শুভেন্দু, সমালোচনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরও

জল জীবন মিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের (JJM 2.0) জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে এক মেগা চুক্তি স্বাক্ষর (MoU) অনুষ্ঠানে পূর্বতন সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন তাঁরা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
Published : May 18, 2026 at 6:35 PM IST

কলকাতা, 18 মে: রাজ্যে 'জল জীবন মিশন' প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্বতন সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতা এবং বিপুল পরিমাণ অর্থের নয়ছয় নিয়ে সরব হলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ একই সুর শোনা গেল কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সিআর পাতিলের গলায়।

সোমবার জল জীবন মিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের (JJM 2.0) জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে এক মেগা চুক্তি স্বাক্ষর (MoU) অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পূর্বতন সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন তাঁরা। একইসঙ্গে, আগামিদিনে স্বচ্ছতার সঙ্গে দ্রুত বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার কথা জানিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য।

​অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের কাজের ভূয়সি প্রশংসা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, জল জীবন মিশনের অধীনে গত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে প্রায় 29 হাজার কোটি টাকা দিয়েছিল ৷ কিন্তু বাস্তবে সেই টাকার যথাযথ ব্যবহার হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বিরোধী দলনেতা হিসেবে গত পাঁচ বছর তিনি রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে দেখেছেন, কাজ যা হওয়ার তা কেবল খাতায়-কলমেই হয়েছে, বাস্তবের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাশাপাশি, কেন্দ্রের 'হর ঘর নল সে জল' প্রকল্পের নাম বদলে পূর্বতন সরকার বেআইনিভাবে 'জল স্বপ্ন' রেখেছিল বলেও তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেন তিনি।

​তবে বর্তমান সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর বলে আশ্বাস দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য 39 হাজার কোটি টাকার চুক্তির কথা উল্লেখ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "রাজ্যের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে পরিশ্রুত পানীয় জলের অপেক্ষায় রয়েছেন। ডবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে খুব শীঘ্রই সেই আশা পূর্ণ করা হবে। পাশাপাশি, রাজ্যের বর্তমান দুর্বল আর্থিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সেচ প্রকল্পগুলির জন্যও কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রীর কাছে বাড়তি সাহায্যের আবেদন জানান তিনি।

​মুখ্যমন্ত্রীর কথার সূত্র ধরেই পূর্বতন সরকারের কাজের খতিয়ান তুলে ধরে হতাশা প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিআর পাতিল। পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি জানান, 2019 সালের অগস্টে রাজ্যে মাত্র 1 শতাংশ গ্রামীণ পরিবারে নলবাহিত জল ছিল। বর্তমানে তা বেড়ে 56 শতাংশে (প্রায় 97.50 লক্ষ পরিবার) দাঁড়ালেও, 2028 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এখনও প্রায় 75 লক্ষ পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা বাকি। বিশেষত স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে জলের সংযোগের হার জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেকটাই কম ৷ যা চরম হতাশাজনক। 'হর ঘর জল' শংসাপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রেও রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় বলে জানান তিনি। রাজ্যের 38 হাজার 268টি গ্রামের মধ্যে মাত্র 2 হাজার 691টি গ্রাম এই শংসাপত্র পেয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত রাজ্যের একটি জেলাও সম্পূর্ণ শংসাপত্র পায়নি।

​আর্থিক গরমিলের খতিয়ান তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, জল জীবন মিশনের আওতায় রাজ্যকে 24 হাজার 645 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও মাত্র 13 হাজার কোটি টাকা (53 শতাংশ) খরচ করা হয়েছে ৷ রাজ্য ও কেন্দ্রের অংশ মিলিয়ে প্রায় 11 হাজার 670 কোটি টাকা এখনও অব্যবহৃত । এছাড়া ডিপিআর (DPR) তৈরি এবং তথ্য আপলোডের মধ্যে প্রায় 3 হাজার 924 কোটি টাকার অসঙ্গতি রয়েছে ৷

পাশাপাশি বাতিল বা ডুপ্লিকেট কাজের নামে 8 হাজার 700 কোটি টাকার গরমিলের অভিযোগ তোলেন তিনি। সিআর পাতিল স্পষ্ট জানান, রাজ্যে 4,022টি রেট্রোফিটিং (Retrofitting) প্রকল্পের জন্য কেন্দ্র কোনও টাকা দেবে না ৷ রাজ্যকেই সেই খরচ বহন করতে হবে। এছাড়া, সাংসদদের তোলা অভিযোগের ভিত্তিতে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং পুরুলিয়া জেলায় পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দেন তিনি।

​পানীয় জলের পাশাপাশি গঙ্গা দূষণরোধ এবং বৃষ্টির জল সংরক্ষণেও রাজ্যকে কড়া বার্তা দিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সিআর পাতিল জানান, গঙ্গার জল শোধনের জন্য এসটিপি (STP) তৈরিতে 100 শতাংশ অর্থ কেন্দ্র দিলেও, জমি না-থাকার অজুহাতে পূর্বতন সরকার সেই কাজ থমকে রেখেছিল। তিনি রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনে জমি কিনে দ্রুত কাজ শুরু করার পরামর্শ দেন।

অন্যদিকে, বৃষ্টির জল সংরক্ষণে (Rainwater Harvesting) 100 দিনের কাজের বরাদ্দকৃত অর্থ নিয়ম অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ এই কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে খুব শীঘ্রই রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসককে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি ভার্চুয়াল বৈঠক করার কথাও জানান তিনি। সবশেষে মন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, চুক্তির 19টি শর্ত মেনে কাজ করলে আগামী দিনে কেন্দ্রের বরাদ্দ মিলবে।

