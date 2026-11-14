কুম্ভের ছোঁয়া গঙ্গাসাগরে ! পুণ্যার্থীদের জন্য একগুচ্ছ পরিষেবা, প্রস্তুতি পরিদর্শনে মুখ্যসচিব

কুম্ভের ছোঁয়া গঙ্গাসাগরে ! পুণ্যার্থীদের জন্য একগুচ্ছ পরিষেবা, প্রস্তুতি পরিদর্শনে মুখ্যসচিব
Gangasagar mela 2027: নিরাপত্তা ব্যবস্থাতেও থাকছে প্রযুক্তির বিশেষ ব্যবহার। মেলা প্রাঙ্গণের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে বসানো হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-চালিত ক্যামেরা। শুভজিৎ দাসের প্রতিবেদন ।
Published : November 14, 2026 at 5:11 PM IST
গঙ্গাসাগর, 14 নভেম্বর: গঙ্গাসাগর মেলাকে কুম্ভ মেলার সমতুল্য করে তুলতে এবার একাধিক অত্যাধুনিক পরিকাঠামো ও পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের। পুণ্যার্থীদের যাতায়াত থেকে শুরু করে নিরাপত্তা, থাকা-খাওয়া এবং মেলা প্রাঙ্গণের সৌন্দর্যায়ন- প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আর সেই লক্ষ্যেই আগামিবছর অর্থাৎ 2027 সালের গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি শুরু করে দিল রাজ্য প্রশাসন ।
মেলার প্রস্তুতি ও পরিকাঠামো সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে শনিবার গঙ্গাসাগর পরিদর্শন করলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল । এদিন শীর্ষ আধিকারিকদের একটি বিশেষ দলকে সঙ্গে নিয়ে সাগরদ্বীপের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ঘুরে দেখেন তিনি । পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে মেলার প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করেন মুখ্যসচিব ।
প্রতিবছর গঙ্গাসাগর মেলায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ও তীর্থযাত্রীর সমাগম হয় । মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নানকে কেন্দ্র করে কচুবেড়িয়া ও লট নম্বর 8-সহ বিভিন্ন ফেরিঘাটে ব্যাপক ভিড় হয় । সেই ভিড় সামাল দিতে এবং পুণ্যার্থীদের যাতায়াত আরও সহজ করতে এবার বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে প্রশাসন । কচুবেড়িয়া ও লট নম্বর 8-এ 7 থেকে 8টি করে নতুন জেটি নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে । অর্থাৎ দুই গুরুত্বপূর্ণ ফেরিঘাটে মোট 14 থেকে 16টি নতুন জেটি তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে । এর ফলে যাত্রী পারাপারের ক্ষমতা বাড়বে এবং ফেরিঘাটে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে ।
এবার গঙ্গাসাগর মেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থাতেও থাকছে প্রযুক্তির বিশেষ ব্যবহার । মেলা প্রাঙ্গণের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে বসানো হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-চালিত ক্যামেরা । কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় অতিরিক্ত ভিড় জমলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই ক্যামেরা কন্ট্রোল রুমে সংকেত পাঠাবে । এরপর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুণ্যার্থীদের বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে । এর ফলে ভিড় নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি পদপিষ্ট হওয়ার মতো অনভিপ্রেত দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে বলে মনে করছে প্রশাসন । মেলা চলাকালীন নজরদারি আরও জোরদার করতেই এই বিশেষ উদ্যোগ ।
এদিন কপিল মুনির আশ্রম সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু করে মেলা প্রাঙ্গণের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন মুখ্যসচিব । পুণ্যার্থীদের জন্য পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শৌচাগার, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা করেন তিনি । পাশাপাশি পুণ্যার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এবং মেলা প্রাঙ্গণের সৌন্দর্যায়ন নিয়েও আলোচনা হয় ।
পরিদর্শন শেষে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান, গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে । বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করা হয়েছে । মেলার পরিসর বাড়ানোর পাশাপাশি পুণ্যার্থী ও তীর্থযাত্রীদের জন্য একাধিক চমক থাকছে । ভিনরাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থীদের স্বাগত জানাতে বিশেষ ব্যবস্থাও করা হচ্ছে । কপিলমুনি মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে সাগর বেলাভূমি পর্যন্ত থাকবে চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা । শুধু তাই নয়, পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে হেলিকপ্টার পরিষেবা এবং একাধিক অত্যাধুনিক পরিষেবা চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে । তাঁদের থাকা-খাওয়ার জন্য তৈরি করা হবে তীর্থনিবাস ।
রাজ্য সরকারের লক্ষ্য, গঙ্গাসাগর মেলাকে এমনভাবে সাজিয়ে তোলা, যাতে দেশ-বিদেশের পুণ্যার্থীরা আরও উন্নত পরিষেবা ও নিরাপত্তা পান । যাতায়াতের সুবিধা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উন্নত পরিকাঠামোর মাধ্যমে গঙ্গাসাগর মেলাকে কুম্ভ মেলার সমতুল্য করে তোলার লক্ষ্যে এগোচ্ছে প্রশাসন ।
আগামী 10 ডিসেম্বর গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে সাগরদ্বীপে আসার কথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর । মুখ্যমন্ত্রীর সেই সফরের আগেই সমস্ত প্রস্তুতির কাজ এগিয়ে রাখতে তৎপর হয়ে উঠেছে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতর । একদিকে নতুন জেটি নির্মাণের পরিকল্পনা, অন্যদিকে এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ, সব মিলিয়ে গঙ্গাসাগর মেলাকে আরও সুশৃঙ্খল, নিরাপদ এবং আধুনিক করে তুলতে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন ।