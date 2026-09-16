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সুপ্রিম কোর্টে মামলার জের ? ঋতব্রত-সহ 10 তৃণমূল বিধায়ককে স্পিকারের নোটিশ

Rebel TMC MLAs Get Notice: মমতা শিবিরের তরফে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পরপরই স্পিকারের তরফে নোটিশ দেওয়ার খবর প্রকাশ্য আসা নিয়ে তোপ কল্যাণের ।

RITABRATA FACTION GETS NOTICE
ঋতব্রত-সহ 10 তৃণমূল বিধায়ককে স্পিকারের নোটিশ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 16, 2026 at 12:16 AM IST

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কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে 'দলত্যাগী' 10 তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করল বিধানসভা। 'অস্থায়ী' বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি তাঁর শিবিরের আরও 9 জনকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে । তালিকায় আছেন প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায়, ফিরহাদ হাকিম, সাবিনা ইয়াসমিন, বিপ্লব মিত্র, জাভেদ খান ও রথীন ঘোষ। এছাড়াও সন্দীপন সাহা, আখরুজ্জামান আনসারি এবং শিউলি সাহাকেও নোটিশ পাঠানো হয়েছে ।

দলত্যাগ বিরোধী আইনে সদস্যপদ খারিজের দাবিতে দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে ওই বিধায়কদের নোটিশ পাঠালেন বিধানসভার স্পিকার। তাঁদের জবাব দেওয়ার জন্য সাত দিনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। শীর্ষ আদালতে রাজ্য় বিধানসভা স্পিকার রথীন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হওয়ার ঠিক পরপরই এই পদক্ষেপকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের এই কৌশল লোকসভাতেও নিয়েছিল বাংলার প্রাক্তন শাসকদল। এর আগে লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে এনসিপিতে যোগ দেওয়া সাংসদদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছিলেন সংসদের নিম্নকক্ষে দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সদস্যপদ খারিজের দাবিতে সেবার স্পিকারকে চিঠিও দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে সেই ঘটনায় মামলা দায়ের হওয়ার পর লোকসভার স্পিকার সংশ্লিষ্ট সাংসদদের নোটিশ পাঠিয়েছিলেন। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবার ঘটল রাজ্য বিধানসভাতেও। দল ছেড়ে বিরোধী শিবিরে যোগ দেওয়া বিধায়কদের বিরুদ্ধেও একই পথে হাঁটল তৃণমূল।

জানা গিয়েছে, চলতি বছরের জুলাই মাসেই 'দলত্যাগী' ওই বিধায়কদের সদস্যপদ খারিজ করার দাবি জানিয়ে স্পিকারকে চিঠি দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। কিন্তু সেই চিঠির পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও স্পিকারের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন না হওয়ায় সোমবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় মমতা শিবির।

শীর্ষ আদালতে এই সংক্রান্ত একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, দলত্যাগী 10 বিধায়কের পাশাপািশি সেই মামলায় বিধানসভার স্পিকারকেও পার্টি করা হয়েছে। আর এই মামলা দায়ের হওয়ার ঠিক পরপরই স্পিকারের তরফে সাত দিনের সময়সীমা দিয়ে নোটিশ পাঠানোর খবর প্রকাশ্যে আসে।

স্পিকারের এই আচমকা পদক্ষেপ এবং তার সময়কাল নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নোটিশ আদৌ সঠিক সময়ে দেওয়া হয়েছে, নাকি পিছনের তারিখে (ব্যাকডেট) দেখানো হচ্ছে, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি। এই বিষয়ে কল্যাণ বলেন, "আজকে স্পিকার সক্রিয় হয়ে গিয়েছেন। যদি ধরা যায় নোটিশ 10 সেপ্টেম্বর দেওয়া হয়েছে তাহলেও সেটা এতদিনে জসসমক্ষে এল না কেন ? আজ হঠাৎ এল কী করে ? যে মুহূর্তে রিট পিটিশন ফাইল হল তারপর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। যেটা লোকসভাতেও হয়েছিল সেটাও বিধানসভায় হচ্ছে। আবার একই পদ্ধতি পালন করা হবে । এরা সময় চাইবে আর স্পিকারের তরফে সময় দেওয়া হবে । শুভেন্দু অধিকারীর চামচাদের এভাবেই সময় পাইয়ে দেওয়া হবে ।"

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10 তৃণমূল বিধায়ককে স্পিকারের নোটিশ
RITABRATA FACTION GETS NOTICE

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