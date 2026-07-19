6টি আগ্নেয়াস্ত্র, 200 কার্তুজসহ গ্রেফতার মহিলা, অশোকনগরে হইচই

6টি আগ্নেয়াস্ত্র, 200 কার্তুজসহ গ্রেফতার মহিলা, অশোকনগরে হইচই
নৈহাটি অশোকনগর রোডে ম্যাটাডোরে সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে আসছিলেন পূজা। তখনই তাঁর পিছু নেয় সিআইডি।
Published : July 19, 2026 at 4:28 PM IST
হাবরা, 19 জুলাই : সন্দেহভাজন মহিলার পিছু নিয়ে বড় সাফল্য । প্রচুর কার্তুজ ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ মধ্যবয়স্ক এক মহিলাকে গ্রেফতার করল সিআইডি । রবিবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় উত্তর 24 পরগনার অশোকনগর থানার 8 নম্বর মোড় এলাকায় । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মহিলার নাম পূজা বিশ্বাস । তিনি হাবরা পৌরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ৷
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানিয়েছেন, নৈহাটি অশোকনগর রোডে ম্যাটাডোরে সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে আসছিলেন পূজা। আগে খবর পেয়ে যাওয়ায় তাঁর পিছু নিয়েছিল সিআইডি। মহিলা অশোকনগর থানার 8 নম্বর মোড় এলাকায় গাড়ি থেকে নামলে তাঁকে ঘিরে ধরে সাদা পোশাকে থাকা দলটি ৷ মহিলার ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় 6টি আগ্নেয়াস্ত্র, প্রায় 200 রাউন্ড কার্তুজ এবং নগদ। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয় অশোকনগর থানার পুলিশ। পরবর্তীতে মহিলাকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় থানায় ।
সাতসকাল আগ্নেয়াস্ত্র সহ মহিলাকে দেখে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় । ভিড় করতে শুরু করে উৎসুক মানুষ । স্থানীয় বাসিন্দা সুখেন সরকার বলেন, এখানে এসে দেখি এক মহিলার কাছ থেকে প্রচুর গুলি, বন্দুক পাওয়া গিয়েছে । তাঁকে এলাকায় আগে কখনও দেখিনি । পুলিশ- সিআইডি বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে ৷
প্রাথমিক তদন্তে সিআইডির অনুমান, বিহার থেকে এই অস্ত্র ও কার্তুজ পশ্চিমবঙ্গে আনা হয়েছিল। তবে, এগুলি কেন আনা হয়েছে, কারা এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত, সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
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