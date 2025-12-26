শীতকালে বাড়ে হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের সমস্যা, নিজেকে সুস্থ রাখবেন কীভাবে ?
খাদ্যাভাসে অনিয়ম ও পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে বাড়তে পারে হৃদরোগের সম্ভাবনা ৷ শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা থেকে বাঁচতেও উপায় বাতলে দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ৷
Published : December 26, 2025 at 8:31 PM IST
কলকাতা, 26 ডিসেম্বর: কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যে জাঁকিয়ে পড়েছে শীত ৷ আর সেই সঙ্গে যেমন পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে বাড়ছে ভিড়, তেমনই বাড়ছে খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম ৷ রকমারি খাবার ও রাত জাগা, জীবনযাত্রার এই বদলে কি শরীরে বাসা বাঁধছে বিভিন্ন মারণরোগ ? চিকিৎসকরা বলছেন, একেবারেই তাই ৷
চিকিৎসকদের মতে, শীতকালেই হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে ৷ কার্ডিওলজিস্ট চিকিৎসক সুমন চট্টোপাধ্যায় বলছেন, "হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম প্রধান কারণ হল 'প্লাক' ৷ প্লাক হল হৃদযন্ত্রের রক্তনালীর ভিতরে জমে থাকা চর্বিজাত ময়লা ৷ এই ময়লা মূলত খারাপ কোলেস্টেরল, ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থের সমন্বয়ে তৈরি হয় ৷ দীর্ঘদিন ধরে জমতে-জমতে এই প্লাক রক্তনালীকে সরু করে দেয় এবং রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে ৷ শীতকালে এই প্লাক রেপচার বা হঠাৎ ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে ৷ অর্থাৎ, জমে থাকা চর্বির স্তর আচমকা ফেটে যায় ৷ এর ফলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে ৷"
এছাড়াও শীতে হার্ট অ্যাটাকের ঘটনা বেশি হওয়ার আরও দু’টি গুরুত্বপূর্ণ কারণের কথা উল্লেখ করছেন চিকিৎসকরা ৷ প্রথমত, ঠান্ডার কারণে মানুষের আর্টারিতে ভেসো কনস্ট্রিকশন হয়, অর্থাৎ রক্তনালী সঙ্কুচিত হয়ে যায় ৷ এতে রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং হার্টকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়, ফলে হৃদযন্ত্রের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে ৷
দ্বিতীয়ত, শীতকালে রক্তের জমাট বাঁধার প্রবণতা বেড়ে যায়, যা হৃদরোগের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তোলে ৷ তবে, চিকিৎসকদের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে 20 থেকে 40 বছর বয়সীদের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা ৷ বিশেষ করে কলকাতা ও শহরতলি এলাকায় এই ঝুঁকির পরিসংখ্যান তুলনামূলকভাবে বেশি বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা ৷ অনিয়মিত জীবনযাপন, পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব, অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাবার গ্রহণ এবং ধূমপান - এই সবই এর পিছনে বড় কারণ বলে জানাচ্ছেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা ৷
চিকিৎসকদের মতে, বুকের মাঝ বরাবর বা বাম দিকে ব্যথা, অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়া, অ্যাসিডিটি-র সমস্যা কিংবা বাঁ-দিকের হাতের পিছনে ব্যথা হলে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে ৷ উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের বিশেষ নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা ৷ পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস, নিয়মিত জীবনযাপন ও পর্যাপ্ত ঘুম অত্যন্ত জরুরি বলেও জানাচ্ছেন তাঁরা ৷
শুধু হৃদপিণ্ড নয়, ক্ষতি হচ্ছে ফুসফুসেরও ৷ শীত পড়তেই শহর ও শহরতলিতে শ্বাসকষ্ট, কাশি ও অন্যান্য ফুসফুসজনিত সমস্যায় ভুগছেন বহু মানুষ ৷ বিশেষ করে যাঁদের আগে থেকেই ফুসফুসের সমস্যা রয়েছে—যেমন সিওপিডি, অ্যাজমা বা ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ (আইএলডি) ৷ তাঁদের ক্ষেত্রে শীতকালে উপসর্গ আরও তীব্র হয়ে ওঠে ৷
বিশিষ্ট ফুসফুস বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আয়ুষ গোয়েল বলেন, "শীতকালে বাতাস শুষ্ক ও ঠান্ডা হয়ে যায় ৷ এই বাতাস যখন শ্বাসনালীর সংস্পর্শে আসে, তখন যাঁরা আগে থেকেই ফুসফুসজনিত সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের শ্বাসনালী তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া দেখায় ৷ এর ফলে ব্রঙ্কোস্পাজম বা শ্বাসনালীর সংকোচন ঘটে এবং শ্বাসকষ্ট, কাশি ও বুকে চাপের মতো উপসর্গ বেড়ে যায় ৷"
শীতকালে শ্বাসকষ্ট বাড়ার আরেকটি বড় কারণ হল বায়ুদূষণ ৷ দেশের বিভিন্ন শহরে এই সময়ে বাতাসে ক্ষতিকর পিএম 2.5 কণার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় ৷ এই সূক্ষ্ম কণাগুলি ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করে শ্বাসনালীর ক্ষতি করে ৷ ফলে শ্বাসকষ্ট, কাশি ও অন্যান্য উপসর্গ দ্রুত দেখা দেয় ৷ পাশাপাশি শীতকালে সর্দি-কাশি, ফ্লু ও অন্যান্য ভাইরাল সংক্রমণের প্রকোপও বেড়ে যায় ৷ এই সংক্রমণগুলি ফুসফুসের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘমেয়াদি ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা ৷
চিকিৎসকদের মতে, একজন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় সিওপিডি, অ্যাজমা বা আইএলডি আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য শীতকালে ফুসফুসজনিত সমস্যা অনেক বেশি মারাত্মক আকার নেয় ৷ তাই শীতকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি ৷ চিকিৎসক জানান, অত্যন্ত ঠান্ডা বা ঝোড়ো হাওয়ার সময় অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাইরে বের না-হওয়াই ভালো ৷
একান্তই প্রয়োজনে বাইরে গেলে মাস্ক ব্যবহার করা উচিত, যাতে দূষিত বাতাসের সংস্পর্শ কমানো যায় ৷ শরীরকে সুস্থ রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল খাওয়া, নিয়মিত ওষুধ এবং ফ্লু ও নিউমোনিয়া প্রতিরোধক টিকা সময় মতো নেওয়া খুব জরুরি ৷ রোগীদের চিকিৎসকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং উপসর্গ সামান্য বাড়লেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক ৷ রোজকার ওষুধ বন্ধ করা বা উপেক্ষা করা শীতকালে শ্বাসকষ্টজনিত জটিলতা বৃদ্ধি করতে পারে ৷
সুস্থ মানুষদেরও সতর্ক থাকা জরুরি ৷ শীতকালে অতিরিক্ত ভ্রমণ এড়ানো, দূষিত বাতাস থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং শরীরকে হাইড্রেট রাখতে হবে ৷ বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক এবং যাঁদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ বা ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা রয়েছে ৷ চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, শীতকালে সচেতনতা, নিয়মিত চিকিৎসা ও সতর্কতা বজায় রাখাই শ্বাসকষ্টজনিত জটিলতা এড়ানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় ৷ এই সমস্ত ব্যবস্থা মেনে চললে শীতকালে শ্বাসকষ্ট, কাশি ও অন্যান্য ফুসফুসজনিত সমস্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং উপসর্গ দেখা দিলেও, তা কম তীব্র হবে ৷