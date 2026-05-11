রাজ্য সরকারের নির্দেশের পর বহু শিক্ষা পর্ষদে পদত্যাগের হিড়িক
সোমবার রাজ্য সরকার জানিয়েছে, তৃণমূল আমলে 60 বছরের বেশি বয়সি যে সমস্ত আধিকারিককে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছিল, সেই আধিকারিকদের দায়িত্ব অবিলম্বে শেষ বলে গণ্য হবে।
Published : May 11, 2026 at 8:36 PM IST
কলকাতা, 11 মে: রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি পর্ষদ, সংগঠন, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও বিধিবদ্ধ নয় এমন সরকারি প্রতিষ্ঠানে মনোনীত চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর ও সদস্যদের কার্যকাল শেষ করার পথে রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্ন থেকে জারি হওয়া এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, আগের সরকারের আমলে 60 বছরের বেশি বয়সি যেসব আধিকারিককে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছিল, তাঁদের দায়িত্বও অবিলম্বে শেষ বলে গণ্য হবে।
সরকারি এই সিদ্ধান্ত সামনে আসতেই বিভিন্ন শিক্ষা পর্ষদ ও সংস্থায় পদত্যাগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় পদত্যাগ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। প্রশাসনিক দায়িত্ব আপাতত পর্ষদের উপসচিবের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কলকাতা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান কার্তিক মান্নাও পদত্যাগ করেছেন। যদিও তাঁর দাবি, সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশের আগেই তিনি 8 মে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছিলেন।
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদেও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সংসদের সভাপতির পদত্যাগের সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আগামী 14 মে ফল প্রকাশ হওয়ার কথা। ফলে প্রশ্ন উঠছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ফল ঘোষণা করবেন কে?
এই প্রসঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি পার্থ কর্মকার জানিয়েছেন, পদত্যাগের বিষয়ে তিনি সরকারি নির্দেশ পেয়েছেন এবং ইস্তফা দেবেন। তবে ফল প্রকাশের দায়িত্ব কীভাবে সম্পন্ন হবে, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি পদে থাকবেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন।
প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল জানিয়েছেন, তাঁকে শিক্ষা দফতর নিয়োগ করেছিল। তাই দফতর থেকে আনুষ্ঠানিক নির্দেশ পেলেই তিনি পদত্যাগ করবেন। অন্যদিকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার এই বিষয়ে এখনই বিস্তারিত মন্তব্য করতে চাননি। পরে এই নিয়ে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
উল্লেখ্য, গত শনিবার রবীন্দ্রজয়ন্তীতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়৷ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারী৷ সঙ্গে শপথ নেন আরও পাঁচজন মন্ত্রী৷ তার পর সোমবার নবান্নে গার্ড অফ অনার নিয়েই কার্যত মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক ইনিংস শুরু করেন শুভেন্দু অধিকারী৷ পাঁচ মন্ত্রীকে নিয়ে ক্যাবিনেট মিটিং করেন তিনি৷ তার পর একের পর সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছে নতুন সরকার৷ সেই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে অন্যতম হল, তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে পুনর্নিযুক্ত হওয়া 60 বছরের বেশি বয়সি আধিকারিকদের দায়িত্ব অবিলম্বে শেষ বলে গণ্য হবে।