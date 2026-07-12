ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন বসিরহাটের একাধিক ওয়ার্ড, প্রশাসনের উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ শহরবাসী

ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন বসিরহাটের একাধিক ওয়ার্ড, প্রশাসনের উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ শহরবাসী
নোংরা নর্দমার জল ঢুকে পড়েছে মানুষের ঘরে ঘরে । বেশ কিছু পরিবার নিরুপায় হয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন ।
Published : July 12, 2026 at 2:06 PM IST
বসিরহাট, 12 জুলাই: বর্ষা আসতেই চেনা ছবি ফিরল বসিরহাট পুরসভা এলাকায় । সামান্য ভারী বৃষ্টিতেই নিকাশি ব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারাটা আবারও প্রকাশ্য চলে এল । বিগত তিন দিন আগে হওয়া মুষলধারে বৃষ্টির জেরে উত্তর 24 পরগনা জেলার বসিরহাট পুরসভার 8, 9, 17, 18, 20 এবং 21 নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা এখন জলের তলায় । নিকাশি নালাগুলি আবর্জনা ও পলি জমে বুজে থাকায় জল বেরোনোর কোনও রাস্তা নেই । ফলে কার্যত হাবুডুবু খাচ্ছেন কয়েক হাজার বাসিন্দা ।
শুধু রাস্তাঘাটই নয়, নোংরা নর্দমার জল ঢুকে পড়েছে মানুষের শোওয়ার ঘর ও রান্নাঘরে । বেশ কিছু পরিবার নিরুপায় হয়ে নিজেদের ঘরবাড়িতে তালা ঝুলিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন । 21 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা চৈতালী পাল ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "আমি এবং আমার স্বামী দু'জনেই ভীষণ অসুস্থ । চারদিকে কোমর সমান জল থাকায় খাবার দেওয়ার লোকেরাও আসতে পারছে না । আমরা কার্যত গৃহবন্দি ।"
এলাকার দীর্ঘদিনের এই 'জল যন্ত্রণা' নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন 9 নম্বর ওয়ার্ডের সুব্রত পল্লির বাসিন্দা অনির্বাণ প্রধানও । তিনি সরাসরি প্রশাসনের পরিকল্পনাকে কাঠগড়ায় তুলে বলেন, "আমরা এখানে দীর্ঘ 25 বছর ধরে আছি । আগে এতটা জল জমতো না, কিন্তু বিগত 8-10 বছর ধরে প্রতি বছর আমরা এই নরকযন্ত্রণার সম্মুখীন হচ্ছি । নিকাশি ড্রেনের নাব্যতা এতটাই কম যে জল পাশ হয় না । তার ওপর 10 নম্বর ওয়ার্ড ও মার্টিন বার্ন রোডের পিছন থেকে আসা জল আমাদের এখানে এসে পুকুরের মতো জমে থাকছে, কারণ জল বেরোনোর মুখগুলি বন্ধ ।"
তিনি আরও বলেন, "ঘরে নোংরা জল ঢোকায় সাপ, ব্যাঙ, বিছের উপদ্রব বেড়েছে । ডেঙ্গি, ডায়রিয়া ও চর্মরোগ ছড়াচ্ছে । কাউন্সিলরদের জানিয়েও লাভ হয়নি । বর্তমানে পুরসভার প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাচ্ছেন মহকুমা শাসক (SDO) । আমাদের দাবি, প্রশাসন কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং টিম এনে এই জল নিকাশের একটি স্থায়ী ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করুক, না-হলে আমাদের সলিল সমাধি নিশ্চিত ।"
এলাকার আর এক বাসিন্দা অমিয় প্রধান বলেন, "পুরসভার থেকে সার্ভে করা হয় ৷ কিন্তু জলটা আদতে কীভাবে সরবে সেই নিয়ে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয় না ৷ নানারকম নর্দমাকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে আমরা জলমগ্ন হচ্ছি ৷ পুরসভাকে অনেক জানিয়েছেও লাভ হয়নি ৷ নর্দমা ব্যবস্থাকে ঠিক করতে হবে তাহলেই আমরা এই জমা জল থেকে মুক্তি পাব ৷"
বর্তমানে দুর্নীতির অভিযোগে বসিরহাট পুরসভার সিংহভাগ কাউন্সিলরই সাসপেন্ড । আমজনতার আশা ছিল যে প্রশাসনের সরাসরি হস্তক্ষেপে হয়তো এবার পরিস্থিতির বদল ঘটবে, কিন্তু চেনা দুর্ভোগের কোনও পরিবর্তন হয়নি বলে তাদের অভিয়োগ । পুর প্রশাসন কবে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করবে, সেই দিকেই এখন চাতক পাখির মতো তাকিয়ে রয়েছেন বসিরহাট শহরবাসী । যদিও এবিষয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।