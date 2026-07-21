ভারী বৃষ্টিতে ভাসল মালদা মেডিক্যাল, জমা জলেই চলল পরিষেবা !
মেল মেডিসিন ও আইসোলেশন ওয়ার্ডে জমা জলের মধ্যেই রোগী পরিষেবা ৷ সকালের পর জল নামতে শুরু করলেও, সমস্যায় রোগীর পরিজনেরা ৷
Published : July 21, 2026 at 2:19 PM IST
মালদা, 21 জুলাই: রাতভর দফায় দফায় বৃষ্টিতে ফের জলমগ্ন মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ৷ রাতে একাধিক ওয়ার্ডে জল ঢুকে যায় ৷ এ দিন সকাল থেকে জল নামতে শুরু করলেও 9টা পর্যন্ত আইসোলেশন ওয়ার্ডের করিডর-সহ প্রায় সর্বত্র জলমগ্ন হয়ে ছিল ৷
সোমবার সন্ধে থেকে মরশুমের প্রথম ভারী বৃষ্টি হয় মালদা শহরে ৷ রাতভর দফায় দফায় কখনও মাঝারি কখনও ভারী বৃষ্টি হয় ৷ অভিযোগ, রাতে ভারী বৃষ্টির সময় মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ড, মেল মেডিসিন ওয়ার্ডে জল ঢুকে পড়ে ৷ রাতভর জলমগ্ন ছিল কলেজ ও হাসপাতালের মূল ভবন ৷ ভোর থেকে বৃষ্টি কমলে জল নামতে শুরু করে ৷
তবে, সকাল 9টা পর্যন্ত জমা জলের মধ্যে দিয়েই যাতায়াত করতে হয় রোগীর পরিবারের লোকজন, চিকিৎসক, নার্স-সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের ৷ কষ্ট করে রোগীদের স্ট্রেচার ও হুইল চেয়ারে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ আইসোলেশন ওয়ার্ডের মতো জায়গাতেও জমা জলের মধ্যে চলে রোগী পরিষেবা ৷
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক রোগীর আত্মীয় সুবোধ সরকার বলেন, "রাতে প্রবল বৃষ্টির সময় হাসপাতালে জল ঢুকে যায় ৷ পুরো হাসপাতাল ভবন জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল ৷ ভোর থেকে জল নামতে শুরু করে ৷ এখন মেল মেডিসিন ওয়ার্ডে জল নেই ৷ তবে, এখনও নাকি আইসোলেশন ওয়ার্ডে জল রয়েছে ৷ প্রতি বছর একটু ভারী বৃষ্টি হলেই মালদা মেডিক্যাল হাসপাতাল ভবনে জল ঢুকে পড়ে ৷ তবে, ট্রমা কেয়ার, মাতৃ-মা সহ যে সমস্ত নতুন ভবন হয়েছে, সেগুলি অনেকটা উঁচু করে তৈরি করা হয়েছে ৷ এই হাসপাতাল ভবনেরও সংস্কারের প্রয়োজন ৷"
মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এক আধিকারিক বলেন, "রাতে ভারী বৃষ্টিতে হাসপাতালের একাংশে জল ঢুকে পড়েছিল ৷ তবে, বৃষ্টি থামতেই জল নামতে শুরু করেছে ৷ এখনও করিডরে জল রয়েছে ৷ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নেমে যাবে ৷ এই হাসপাতাল ভবন অনেক পুরনো ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের এলাকা উঁচু হয়ে যাওয়ায় সহজেই এই ভবনে জল ঢুকে যায় ৷ তবে, মেডিক্যাল কলেজে সম্প্রতি যে বিল্ডিংগুলি তৈরি হয়েছে, সেখানে কখনও জল ঢোকে না ৷"