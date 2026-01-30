কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এইদিন বন্ধ থাকবে পানীয় জল, বিজ্ঞপ্তি জারি পুরনিগমের
তবে নাগরিকদের সমস্যার কথা ভেবে জলের গাড়ি সাময়িক পরিষেবা দেবে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুরনিগম ৷ কেন সরবরাহ বন্ধ, তার কারণও জানিয়েছেন মেয়র ৷
কলকাতা, 30 জানুয়ারি: পাইপলাইন মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কারণে শহর কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ রাখবে কলকাতা পুরনিগম । এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পাশাপাশি মেয়র ফিরহাদ হাকিম বৃহস্পতিবার মাসিক অধিবেশনে পানীয় পরিষেবা বন্ধ রাখার কারণ জানিয়েছেন ।
একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শহরে একাধিক বহুতল নির্মিত হচ্ছে । সেখানে পানীয় জলের চাহিদা বাড়ছে । শহরে নতুন করে আরেকটি পানীয় জল সরবরাহের পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে । যেখান থেকে 40 মিলিয়ন গ্যালন পানীয় জল সরবরাহ করা যাবে ।
জল বন্ধ থাকার বিষয়ে মেয়র বলেন,"উচ্চ ব্যাসের পাইপলাইনে আন্তঃসংযোগ, উচ্চ ব্যাসের ভালভ স্থাপন এবং বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য গার্ডেন রিচ ওয়াটার ওয়ার্কস (GRWW) থেকে ফিল্টারযুক্ত জল সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে । 31 জানুয়ারি শনিবার সকাল সাড়ে 9টা থেকে দুপুর ও বিকেল পর্যন্ত ফিল্টার করা জল পাওয়া যাবে না । 1 ফেব্রুয়ারি রবিবার থেকে পুনরায় স্বাভাবিকভাবে জল সরবরাহ শুরু হবে ।"
গার্ডেন রিচ ওয়াটার ওয়ার্কস (GRWW) থেকে কালীঘাট, রানিকুঠি, গড়ফা, চেতলা, গল্ফগ্রিন, লায়েলকা, বেহালা, সিরিতি, দাসপাড়া, বাঁশদ্রোণী, গান্ধি ময়দান, সেনপল্লি, প্রফুল্ল পার্ক, পর্ণশ্রী, মেটিয়াবুরুজ ও শকুন্তলা পার্কের বিভিন্ন ক্যাপসুল-সহ বুস্টার পাম্পিং স্টেশন থেকে ফিল্টারযুক্ত জল সরবরাহ করা হয় থাকে ।
স্বাভাবিকভাবেই গার্ডেন রিচ ওয়াটার ওয়ার্কস বন্ধ থাকলে GRWW কমান্ড জোনের আওতাধীন বুস্টার পাম্পিং স্টেশন/হেড ওয়ার্কস বন্ধ থাকবে । ফলস্বরূপ, দক্ষিণ কলকাতা, গার্ডেন রিচ, যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা, জোকা, কসবা, মহেশতলা, বজবজ এবং বরো-8, বরো-9, বরো-10, বরো-11, বরো-12(পার্ট), বরো-13, বরো-14, বরো-15 এবং বরো-16 এর এলাকাগুলিতে জল পাওয়া যাবে না ।
তবে দিনভর জল বন্ধ থাকার জেরে তীব্র সমস্যা তৈরির কথা মাথায় রেখে হবে অবশ্য জলের গাড়ি দিয়ে খানিকটা সামাল দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে পানীয় জল সরবরাহ বিভাগ । আসন্ন গ্রীষ্মকালের আগে নিয়মিত মেরামতির একটি অংশ এই কর্মকাণ্ড বলেই জানিয়েছেন আধিকারিকরা । যাতে তীব্র গরমে জল সরবরাহ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা যায় ৷
এদিন, পুরনিগমের মাসিক অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে শহরের জলস্তর নেমে যাওয়া ও ভূ-গর্ভস্থ জল ব্যবহারের ক্ষেত্রে Domestic ও Commercial বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার কোনও আলাদা গাইডলাইন বিষয়ে জানতে চান কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে । প্রশ্নের জবাবে মেয়র ফিরহাদ হাকিম নির্দিষ্ট গাইডলাইন উল্লেখ করে বলেন, "শহরের গভীর নলকূপ থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানীয় জল উত্তোলন বন্ধ করতে এর আগে নানা পদক্ষেপ করা হয়েছে । নতুন করে গার্ডেনরিচের ময়লা গ্রাউন্ডের জায়গা পরিষ্কার করে নতুন বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হবে । সেখান থেকে 40 মিলিয়ন গ্যালন পানীয় জল দক্ষিণ কলকাতা-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় সরবরাহ করা হবে । মূলত বহুতলগুলোর পানীয় জলের চাহিদা মেটানোর জন্যই এই পাম্পিং স্টেশনটি তৈরি করা হচ্ছে । ইতিমধ্যে তার প্রাথমিক কাজ সেরে ফেলা হয়েছে ৷"