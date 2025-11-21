সরকারি অর্থে তৈরি হয়েছে ট্যাঙ্ক, বসেছে নলকূপ, বাঁকুড়ার কেরানিপুরে নেই শুধু জল

সরকারি অর্থে তৈরি হয়েছে ট্যাঙ্ক, বসেছে নলকূপ, বাঁকুড়ার কেরানিপুরে নেই শুধু জল
জল জীবন মিশনে বাড়ি-বাড়ি জল পৌঁছে দিতেই প্রকল্পের কাজ হয়৷ তিন বছর ধরে এখনও পানীয় জল পৌঁছে দিতে পারেনি প্রশাসন৷ জল-সংকট নিয়েই দিন কাটাচ্ছে কেরানিপুর৷
Published : November 21, 2025 at 8:45 PM IST
বাঁকুড়া, 21 নভেম্বর: ‘জল জীবন মিশন’৷ বাড়িতে বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য়েই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই প্রকল্প শুরু হয়েছে৷ যদিও প্রকল্প রূপায়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ অংশীদারিত্ব থাকে৷ ওই প্রকল্পের অধীনে বাঁকুড়ার একটি গ্রামে পানীয় জলের সংযোগ স্থাপন করা হয়৷ তার পর সাড়ে তিনবছর কেটে গেলেও এখনও গ্রামের কোনও বাড়িতে জল পৌঁছায়নি৷
কেন এই পরিস্থিতি? গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, তাঁরা প্রশাসনের কাছে এই নিয়ে অনেকবার দরবার করেছেন৷ কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি৷ প্রশাসনের তরফেও বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে৷ এদিকে কেন জল পৌঁছালো না, তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা৷ তৃণমূল এর দায় কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে চাপিয়েছে৷ আর বিজেপির দাবি, তৃণমূলের জন্যই পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ৷
জল জীবনের মিশন অপূর্ণ বাঁকুড়ায়
বাঁকুড়া-1 ব্লকের কেরানিপুর গ্রাম৷ আঁচুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এই গ্রামে জল জীবন মিশনের অধীনে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল প্রশাসন৷ সেই কারণে গ্রামে তৈরি করা হয় জলের ট্যাঙ্ক৷ সেই ট্যাঙ্ক তৈরিতে খরচ হয় কয়েক লক্ষ টাকা৷ তার পর গ্রামের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ বসানো হয়৷ গ্রামের বাসিন্দা প্রায় 400 জন৷ প্রায় 40টি পরিবার এই গ্রামে থাকে৷ প্রতিটি বাড়ির সামনেও নলকূপ বসানো হয়৷ কিন্তু তিন বছর পেরিয়ে গেলেও সেই নলকূপ থেকে জল পড়েনি৷
এর জেরে ওই গ্রামের বাসিন্দারা চরম সংকটে পড়েছেন৷ ওই গ্রামে একটি টিউবওয়েল রয়েছে৷ কিন্তু সেই টিউবওয়েলের জলে আয়রনের পরিমাণ বেশি৷ সেই কারণে ওই জল পান করতে পারেন না গ্রামের মানুষ৷ যেতে হয় পাশের গ্রামে৷ সারা বছরই এই সমস্যার মধ্যে দিন কাটাতে হয় তাঁদের৷ তবে গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা৷
কী বলছেন গ্রামের বাসিন্দারা?
কেরানি গ্রামের বাসিন্দা শান্তি রায় বলেন, ‘‘সাড়ে তিন বছর ধরে পড়ে রয়েছে৷ জল আসেনি৷ একটা নলকূপের ভরসা৷ ভেঙে গেলে সারাতে দু’দিন থেকে তিনদিন লেগে যায়৷ গরমের সময় মারাত্মক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়৷ পঞ্চায়েত থেকে বিধায়ক সকলকে জানিয়েছি৷ কোনও সুরাহা হয়নি৷’’
গ্রামের আরেক বাসিন্দা গুণধর রায় বলেন, ‘‘গ্রামে একটিমাত্র নলকূপই ভরসা৷ বাকি যা আছে, সবই আর্সেনিক যুক্ত৷ প্রশাসন থেকে ওই জল পান করতে নিষেধ করে গিয়েছে৷ বাড়ি বাড়ি জল আসবে ভেবেছিলাম৷ তিন বছরেও কিছু হল না৷ আমরা চাই দ্রুত বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জল আনার ব্যবস্থা করা হোক৷’’
জল জীবন মিশন নিয়ে রাজনৈতিক তরজা
বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার মতো প্রান্তিক যে জেলাগুলিতে প্রখর গ্রীষ্মে জলের মারাত্মক সমস্যা থাকে, সেখানে প্রতিবারই ভোটের সময় জল-সমস্যা সমাধান নিয়ে নানা প্রতিশ্রুতি দেখা যায় রাজনৈতিক দলগুলিকে৷ কিন্তু ভোটের পর সেই কষ্ট লাঘব হয় না এই এলাকার বাসিন্দাদের৷ রাজ্যে বিধানসভা ভোট কয়েকমাসের মধ্যে হতে চলেছে৷ নেতারা আবার পাড়ায়-পাড়ায় হাজির হবেন৷ সেখানে কেরানিপুর গ্রামের মানুষের কাছে গেলেই যে এই সমস্যার কথা শুনতে হবে, তা বিলক্ষণ জানেন রাজনৈতিক নেতারা৷
যদিও এই নিয়ে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি একে অপরের উপরই দায় ঠেলেছে৷ তৃণমূলের বাঁকুড়া-1 ব্লকের সভাপতি অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘কেরানিপুর গ্রামের জল সমস্যা মেটানোর জন্যই এই প্রকল্প তৈরি করা হয়৷ কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার জল জীবন মিশনের টাকা আটকে রেখেছে৷ সেই কারণেই বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যায়নি৷ এখন বিকল্প হিসেবে জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতরের হাতে ওই প্রকল্প হস্তান্তরের পরিকল্পনা চলছে৷ তার পরই রাজ্য সরকার বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়া হবে৷’’
অন্যদিকে বাঁকুড়ার বিধায়ক বিজেপির নীলাদ্রি শেখর দানা বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি৷ মানুষের কাজ করতে চায় না৷ 2021 সালে এই প্রকল্প তৈরি করেছে৷ এখনও জল সরবরাহ শুরু করতে পারিনি৷ কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দিতে এই প্রকল্প তৈরি করেছে৷ এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা নয়ছয় করা হয়েছে৷’’ তবে তিনি এই নিয়ে প্রশাসনের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাননি৷ তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের চাপে পড়ে সরকারি আধিকারিককে ঠিকমতো কাজ করতে পারছেন না৷
কী বলছে প্রশাসন?
বাঁকুড়া-1 ব্লকের বিডিও ঋতুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়৷ তাঁকে কেরানিপুর গ্রামের জলের সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়৷ তিনি বলেন, ‘‘বিষয়টি শুনেছি৷ আমরা খতিয়ে দেখছি৷ জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা হয়েছে৷ আশা করা যায় যে শীঘ্রই সমস্যার সমাধান করা যাবে৷’’