পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টিতে জলস্তর বাড়ল কোচবিহারের নদীগুলোয়, বহু বাড়িতে ঢুকল জল

পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টিতে জলস্তর বাড়ল কোচবিহারের নদীগুলোয়, বহু বাড়িতে ঢুকল জল
তোর্সা, কালজানি, রায়ডাক নদীর জল বেড়ে গিয়ে জেলার বেশ কয়েকটি এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ।
Published : June 28, 2026 at 3:42 PM IST
কোচবিহার, 28 জুন: শনিবার রাত থেকে নাগাড়ে বৃষ্টি চলছে পাহাড় ও সমতলে ৷ তার জেরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে কোচবিহার জেলা জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি । তোর্সা, কালজানি, রায়ডাক নদীর জল বেড়ে গিয়ে জেলার বেশ কয়েকটি এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে । নদীর জল ছাপিয়ে গোটা এলাকা ভাসিয়ে দিয়েছে ৷ বহু মানুষের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে জল ৷ বাধ্য হয়ে তাঁরা নিরাপদ ও উঁচুস্থানে আশ্রয় নিয়েছেন । অনেকে আবার জরুরি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ।
রবিবার কোচবিহার উত্তর বিধানসভার মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিপুরে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকুমার রায় । তিনি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হাতে ত্রিপল-সহ বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন । পাশাপাশি বন্যাদুর্গতদের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি ।
পরে বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন, "নদীর জল বৃদ্ধি পাওয়ায় নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা বিপাকে পড়েছেন । বহু বাড়িতে জল ঢুকেছে । প্রাথমিকভাবে কিছু সহযোগিতা করা হচ্ছে ।"
স্থানীয় বাসিন্দা বিট্টু হোসেন বলেন, "হঠাৎ করে জল বেড়ে যাওয়ায় এই বিপত্তি । জল না-কমলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ৷" কোচবিহার শহরের 18 নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা জগাই দাস বলেন, "নদী একদম বাড়ির কাছে । যেভাবে জল বাড়ছে, তাতে বিকেলের পর বাঁধের ওপর আশ্রয় নিতে হবে ।"
এবিষয়ে কোচবিহার জেলা সেচ দফতরের এক আধিকারিক জানান, "আমরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি । কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় সজাগ রয়েছেন । জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করা হচ্ছে ।"
প্রসঙ্গত তিস্তা, তোর্সা, কালজানি, রায়ডাক থেকে মানসাই-সহ বিভিন্ন নদী কোচবিহার জেলার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে বয়ে গিয়েছে । প্রতি বছর বর্ষায় এই নদীগুলো প্লাবিত হয়ে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় । বহু মানুষকে ভিটেমাটি হারিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয় । শনিবার রাত থেকে পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টিতে জল বেড়েছে পাহাড় থেকে আসা নদীগুলোতে । আর নদীগুলোর জল বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে বাসিন্দারা । কোচবিহার - 2 ব্লকের মধুপুর, শহর সংলগ্ন ফাসিরঘাট, কারিশাল-সহ বিভিন্ন এলাকায় জল ঢুকতে শুরু করেছে ।
কোচবিহার জেলাপ্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, "ব্লকগুলোকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে । সেচ দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে ।"