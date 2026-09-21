জল কমছে-বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে বানভাসি মানুষ, যোগাযোগ নিয়ে মাথাব্যথা প্রশাসনের

জল কমছে-বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে বানভাসি মানুষ, যোগাযোগ নিয়ে মাথাব্যথা প্রশাসনের
আগামী ক'য়েকদিনে জল আরও নামলে প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে যোগাযোগ ব্যবস্থা ৷ তেমনটা হলে বিকল্প কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় ?
Published : September 21, 2026 at 1:59 PM IST
মালদা, 21 সেপ্টেম্বর: দ্রুতগতিতে জল নামছে গঙ্গার ৷ ভূতনি চরে জেগে উঠছে রাস্তাঘাট, জল নামার পর মাটির দেখাও মিলছে ৷ তাই আর বাইরে কোথাও থাকা নয়, ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন অনেক মানুষ ৷ এতদিন যাঁরা বিভিন্ন সরকারি ত্রাণ শিবির, উঁচু জায়গা কিংবা আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন ৷ জল নামতে শুরু করায় প্রশাসনিক তৎপরতাও বেড়ে গিয়েছে ৷ কোনও জায়গায় যাতে জলবাহিত রোগ না দেখা দেয়, তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে ৷
তবে আগামী ক'য়েকদিনে জল আরও নামলে প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে যোগাযোগ ব্যবস্থা ৷ তেমনটা হলে বিকল্প কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তার চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন প্রশাসনিক কর্তারা ৷ জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর জানিয়েছেন, বন্যা কবলিত এলাকাগুলি থেকে জল নামতে শুরু করেছে ৷ সেই সব জায়গায় দ্রুত স্বাভাবিক জনজীবন ফিরিয়ে আনতে প্রশাসন বদ্ধপরিকর ৷ তার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ করা হবে ৷
ক'য়েকদিন ধরে গঙ্গার জলস্তর নামতে শুরু করেছে ৷ তবে গত 24 ঘণ্টায় দ্রুতগতিতে কমেছে নদীর জল ৷ রবিবার সকাল আটটায় গঙ্গার জলস্তর ছিল 25.19 মিটার ৷ অর্থাৎ গত 24 ঘণ্টায় নদীর জল কমেছে 15 সেন্টিমিটার ৷ গঙ্গার জল কমতে শুরু করায় জলস্তর বেড়েছে ফুলহরের ৷ এদিন সকালে ফুলহরের জলস্তর 27.20 মিটারে রেকর্ড করা হয়েছে, যা গতকাল সকালে ছিল 27.22 মিটার ৷ অর্থাৎ, 24 ঘণ্টায় ফুলহরের জল বেড়েছে দুই সেন্টিমিটার ৷
সেচ দফতরের কর্তারা জানাচ্ছেন, গঙ্গার জল যেহেতু ফুলহরে মিশছে, তাই ওই নদীর জলস্তর কিছুটা বেড়েছে ৷ তবে ফুলহর এখনও বিপদসীমা 27.43 মিটার থেকে 23 সেন্টিমিটার নীচে রয়েছে ৷ ফলে চিন্তার কিছু নেই ৷ তাঁরা বলছেন, আগামী ক'য়েকদিন গঙ্গার জল আরও দ্রুতগতিতে নামার সম্ভাবনা ৷ যদিও বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের প্রভাব উত্তর ভারতে কতটা পড়বে, তার উপরেও নদীর জলস্তরের গতিপ্রকৃতি খানিকটা নির্ভর করছে ৷
এদিকে, গঙ্গার জল সরে যেতে শুরু করায় ভূতনি চরের বানভাসি মানুষজন আবার ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন ৷ যাঁদের বাড়ি থেকে জল নেমে গিয়েছে অথবা বাড়িতে এখন সামান্য জল, তাঁরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন ৷ তবে এখনও যাঁদের বাড়িতে অনেকটা জল রয়েছে, তাঁরা ত্রাণ শিবিরগুলিতেই থেকে গিয়েছেন ৷
রবিবার মানিকচকের শংকরটোলা ঘাট থেকে নৌকায় বাড়ি ফিরছিলেন মমতা মণ্ডল ৷ তিনি উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবর্ধনটোলার বাসিন্দা ৷ বলেন, "আমাদের বাড়ি একটু উঁচুতে ৷ বাড়ি থেকে জল নেমে গিয়েছে ৷ তাই আজ বাড়ি ফিরে যাচ্ছি ৷ এখন অনেক কাজ ৷ বাড়িঘর পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন করতে হবে ৷ ব্লিচিং পাউডার ছড়াতে হবে ৷ শুনেছি পাড়ার নলকূপটাও জল থেকে জেগে উঠেছে ৷ কিন্তু এখনও বাড়িতে বিদ্যুৎ আসেনি ৷ এটাই সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে ৷"
শংকরটোলায় বাড়ি বুবাই মাহাতোর৷ তিনি বলেন, "প্রতিদিন 4-5 আঙুল জল কমছে ৷ আমার গ্রামে এখন গোড়ালি সমান জল ৷ বাড়ির ভিতর এখনও জল রয়েছে ৷ তবে ঘর থেকে জল নেমে গিয়েছে ৷ কিন্তু যাদের নীচু বাড়ি, তাদের বাড়িতে এখনও এক কোমর জল রয়েছে ৷ এলাকার রাস্তাঘাটও অনেকটা জেগেছে ৷ আগের থেকে পরিস্থিতি এখন অনেকটাই ভালো ৷ তবে এখন দিনে 4-5 ঘণ্টার বেশি বিদ্যুৎ থাকছে না ৷"
জল নেমে গেলে বন্যা কবলিত এলাকাগুলিতে স্বাভাবিক জনজীবন ফিরিয়ে আনতে এখন থেকেই পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে প্রশাসন ৷ জেলা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, "আমরা পুরোপুরি তৈরি রয়েছি ৷ জল নেমে গেলে প্রথম কাজ, ওই এলাকাগুলিকে জীবাণুমুক্ত করা ৷ তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত রাখা হয়েছে ৷ বিভিন্ন জায়গায় ব্লিচিং পাউডার ছড়ানোর কাজ আজ থেকে শুরু হয়েছে ৷ পানীয় জলের নলকূপগুলিও জীবাণুমুক্ত করা হবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "কিন্তু এখন সবচেয়ে চিন্তার বিষয়, জল নেমে গেলে যোগাযোগ ব্যবস্থা কী করা যায় তা নিয়ে ৷ কারণ, এখনও পর্যাপ্ত জল থাকায় নৌকা চলাচল করছে ৷ জল আরও নামলে নৌকা চলবে না ৷ আবার সাধারণ গাড়িও জলের মধ্যে দিয়ে যেতে পারবে না৷ সেই পরিস্থিতিতে একমাত্র বিকল্প বাহন হতে পারে ট্র্যাক্টর৷ যাই হোক, আমরা সবকিছু নিয়েই চিন্তা করছি৷ কোনও না কোনও পদক্ষেপ অবশ্যই করা হবে ৷"