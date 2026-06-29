লাগাতার বৃষ্টিতে আজও জলমগ্ন কোচবিহার, জল ঢুকল একাধিক বাড়িতে

লাগাতার বৃষ্টিতে আজও জলমগ্ন কোচবিহার, জল ঢুকল একাধিক বাড়িতে
রাস্তাগুলিও জলমগ্ন থাকায় যান চলাচলও ব্যাহত হচ্ছে । সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নিত্যযাত্রী, পথচারী এবং ব্যবসায়ীদের ।
Published : June 29, 2026 at 3:02 PM IST
কোচবিহার, 29 জুন: রবিবারের পর আজও জলমগ্ন রাজার শহর কোচবিহার ৷ টানা বৃষ্টিতে জলের তলায় একাধিক এলাকা । শহরের সুনীতি রোড, কেশব রোড, বিশ্বসিংহ রোড, হরেন্দ্রনারায়ণ রোড, রাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ রোড-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ । বহু জায়গায় রাস্তার জল মানুষের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে । ফলে হয়রানির শিকার স্থানীয়রা বাসিন্দারা । এদিকে, রাস্তাগুলি জলমগ্ন থাকায় যান চলাচলও ব্যাহত হচ্ছে । সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নিত্যযাত্রী, পথচারী এবং ব্যবসায়ীদের ।
শুধু রাস্তাই নয়, নিচু এলাকার একাধিক বাড়িতেও বৃষ্টির জল ঢুকে পড়েছে । ফলে গৃহস্থালির জিনিসপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শহরের নিকাশি ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল । সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যায়, আর টানা বৃষ্টিতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে । দ্রুত জল নিকাশির ব্যবস্থা ও স্থায়ী সমাধানের দাবি তুলেছেন তাঁরা ।
এদিকে, জল জমে থাকার কারণে বিভিন্ন এলাকায় যানবাহন ধীরগতিতে চলাচল করছে । অনেক জায়গায় ছোট গাড়ি ও মোটরবাইক চালকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে । শহরের 20 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিমল পাল বলেন, "শহরের নিকাশিনালা ঠিকমতো পরিষ্কার হচ্ছে না । যার জন্য জল বেরোতে পারছে না ৷ শহরও জলমগ্ন হয়ে পড়ছে । ফলে আমাদের নিত্যদিন সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে ৷"
বিজেপি নেতা পঙ্কজ বুচ্চা বলেন, "রাজার শহর কোচবিহার । উন্নত নিকাশি ব্যবস্থার জন্য শহরে আগে জল জমতো না । কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে শহরের নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল । কর্মীরা ঠিকমতো কাজ করছে না । বিধানসভা নির্বাচনের ফলগণনার পর থেকে কাউন্সিলারদের দেখা মিলছে না । ফলে কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে ।"
রাজার শহর কোচবিহার । সাজানো গোছানো এই শহরে যাতে জল না-জমে সেজন্য ড্রেনগুলো উচ্চমানের ছিল । পাশাপাশি শহর জুড়ে বহু দিঘি ও জলাশয় ছিল । কিন্তু পরবর্তীতে পরিকল্পনাহীন ভাবে শহর জুড়ে নিকাশিনালা তৈরি করা হয় এবং বহু জলাশয় দখল করে বেআইনি নির্মাণ গড়ে তোলা হয় বলে অভিযোগ ৷ সেজন্যই নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল হয়ে উঠেছে । আর এতেই শহরের জমা জল ঠিকমতো বেরোতে পারছে না বলে অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীয়রা ।
এই পরিস্থিতি নিয়ে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা বলেন, "রাতভর ভারী বৃষ্টির কারণে শহরের বেশকিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে । কর্মীরা কাজ করছেন । কিছু এলাকা থেকে জল নেমে গিয়েছে । আশা করছি, বাকি এলাকাগুলো থেকে দ্রুত জল নেমে যাবে ।"
উল্লেখ্য, পাহাড় ও সমতলে টানা বৃষ্টিতে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় গতকালও জলের তলায় ছিল কোচবিহার ৷ এদিন জলস্তর কিছুটা কমলেও, নাগাড়ে বৃষ্টির জেরে পরিস্থিতির বদল হয়নি ৷