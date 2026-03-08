ETV Bharat / state

জলের এটিএম 'মৃত'! ফুল-মালা দিয়ে শ্রাদ্ধ করে অভিনব প্রতিবাদ বিজেপির

স্বল্পমূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিতে কয়েক বছর আগে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে 16টি জলের এটিএম বসিয়েছিল পুর নিগম ।

Durgapur
অভিনব প্রতিবাদ (নিজস্ব চিত্র)
দুর্গাপুর, 8 মার্চ: শহরের রাস্তায় হঠাৎই দেখা গেল অদ্ভুত দৃশ্য । জলের এটিএমের সামনে ফুল-মালা, কেউ আবার হাতজোড় করে 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' জানাচ্ছেন । যেন কোনও মৃতদেহের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ! কিন্তু এখানে কোনও মানুষের নয়, 'মৃত' বলে দাবি করা হচ্ছে জলের এটিএমগুলোকেই । অভিনব এই প্রতিবাদ ঘিরে রবিবার সকালেই সরগরম হয়ে উঠল দুর্গাপুর ।

বহুদিন ধরে অচল হয়ে পড়ে থাকা জলের এটিএম ঘিরে এ দিন অভিনব বিক্ষোভে নামল বিজেপি । দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল ও ইএসআই হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় থাকা দুটি জলের এটিএমের সামনে ফুল-মালা দিয়ে প্রতীকী 'শ্রাদ্ধ করে প্রতিবাদ জানান বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা । মুহূর্তের মধ্যেই সেই দৃশ্য ঘিরে কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায় ।

জলের অচল এটিএমে ফুল-মালা দিয়ে 'শ্রাদ্ধ' ! দুর্গাপুরে বিজেপির অভিনব প্রতিবাদ (ইটিভি ভারত)

বিজেপির অভিযোগ, কয়েক বছর আগে দুর্গাপুর নগর নিগম শহরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় 16টি জলের এটিএম বসিয়েছিল । উদ্দেশ্য ছিল স্বল্পমূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া । শুরুতে কিছুদিন পরিষেবা মিললেও ধীরে ধীরে একের পর এক এটিএম অচল হয়ে পড়ে । বর্তমানে অধিকাংশ এটিএমই ব্যবহার অযোগ্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে দাবি বিজেপির ।

এটিএমের শ্রাদ্ধ (নিজস্ব চিত্র)

দলের দাবি, এই সমস্যা নিয়ে বহুবার পুরসভাকে জানানো হলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি । ফলে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে । সামনে গ্রীষ্মকাল আসছে, সেই সময়ে পানীয় জলের চাহিদা আরও বাড়বে । অথচ শহরের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প কার্যত অচল হয়ে পড়ে আছে— এই অভিযোগেই রবিবারের এই অভিনব কর্মসূচি ।

এ দিনের বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন বিজেপি নেতা অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণ দাস । অচল এটিএমের সামনে ফুল-মালা দিয়ে 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' জানিয়ে তাঁরা প্রতীকী প্রতিবাদ জানান । অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "দুর্গাপুর নগর নিগম সম্পূর্ণ অপদার্থের মতো আচরণ করছে । সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা বলে জলের এটিএম বসানো হয়েছিল, অথচ একটিও ঠিকমতো চলছে না । সামনে গরম পড়বে, তখন মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে । তাই এই 'মৃত' এটিএমগুলিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হলাম ।"

ঘটা করে পানীয় জলের এটিএমের শ্রাদ্ধ (নিজস্ব চিত্র)

যদিও অভিযোগ উড়িয়ে না দিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে দুর্গাপুর নগর নিগম । প্রশাসক মণ্ডলীর ভাইস-চেয়ারম্যান ধর্মেন্দ্র যাদব জানান, অচল হয়ে থাকা জলের এটিএমগুলির বিষয়টি ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । খুব শীঘ্রই সেগুলি মেরামত করে আবার চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

তবে প্রশ্ন একটাই— গ্রীষ্মের দাবদাহ নামার আগেই কি 'মৃত' জলের এটিএমগুলি ফের জীবিত হবে ? নাকি রাজনৈতিক তরজার মাঝেই পড়ে থাকবে শহরের পানীয় জলের এই প্রকল্প ? এখন সেই দিকেই তাকিয়ে দুর্গাপুরবাসী ।

সম্পাদকের পছন্দ

