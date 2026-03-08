জলের এটিএম 'মৃত'! ফুল-মালা দিয়ে শ্রাদ্ধ করে অভিনব প্রতিবাদ বিজেপির

জলের এটিএম 'মৃত'! ফুল-মালা দিয়ে শ্রাদ্ধ করে অভিনব প্রতিবাদ বিজেপির
স্বল্পমূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিতে কয়েক বছর আগে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে 16টি জলের এটিএম বসিয়েছিল পুর নিগম ।
Published : March 8, 2026 at 2:13 PM IST
দুর্গাপুর, 8 মার্চ: শহরের রাস্তায় হঠাৎই দেখা গেল অদ্ভুত দৃশ্য । জলের এটিএমের সামনে ফুল-মালা, কেউ আবার হাতজোড় করে 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' জানাচ্ছেন । যেন কোনও মৃতদেহের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ! কিন্তু এখানে কোনও মানুষের নয়, 'মৃত' বলে দাবি করা হচ্ছে জলের এটিএমগুলোকেই । অভিনব এই প্রতিবাদ ঘিরে রবিবার সকালেই সরগরম হয়ে উঠল দুর্গাপুর ।
বহুদিন ধরে অচল হয়ে পড়ে থাকা জলের এটিএম ঘিরে এ দিন অভিনব বিক্ষোভে নামল বিজেপি । দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল ও ইএসআই হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় থাকা দুটি জলের এটিএমের সামনে ফুল-মালা দিয়ে প্রতীকী 'শ্রাদ্ধ করে প্রতিবাদ জানান বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা । মুহূর্তের মধ্যেই সেই দৃশ্য ঘিরে কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায় ।
বিজেপির অভিযোগ, কয়েক বছর আগে দুর্গাপুর নগর নিগম শহরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় 16টি জলের এটিএম বসিয়েছিল । উদ্দেশ্য ছিল স্বল্পমূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া । শুরুতে কিছুদিন পরিষেবা মিললেও ধীরে ধীরে একের পর এক এটিএম অচল হয়ে পড়ে । বর্তমানে অধিকাংশ এটিএমই ব্যবহার অযোগ্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে দাবি বিজেপির ।
দলের দাবি, এই সমস্যা নিয়ে বহুবার পুরসভাকে জানানো হলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি । ফলে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে । সামনে গ্রীষ্মকাল আসছে, সেই সময়ে পানীয় জলের চাহিদা আরও বাড়বে । অথচ শহরের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প কার্যত অচল হয়ে পড়ে আছে— এই অভিযোগেই রবিবারের এই অভিনব কর্মসূচি ।
এ দিনের বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন বিজেপি নেতা অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণ দাস । অচল এটিএমের সামনে ফুল-মালা দিয়ে 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' জানিয়ে তাঁরা প্রতীকী প্রতিবাদ জানান । অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "দুর্গাপুর নগর নিগম সম্পূর্ণ অপদার্থের মতো আচরণ করছে । সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা বলে জলের এটিএম বসানো হয়েছিল, অথচ একটিও ঠিকমতো চলছে না । সামনে গরম পড়বে, তখন মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে । তাই এই 'মৃত' এটিএমগুলিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হলাম ।"
যদিও অভিযোগ উড়িয়ে না দিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে দুর্গাপুর নগর নিগম । প্রশাসক মণ্ডলীর ভাইস-চেয়ারম্যান ধর্মেন্দ্র যাদব জানান, অচল হয়ে থাকা জলের এটিএমগুলির বিষয়টি ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । খুব শীঘ্রই সেগুলি মেরামত করে আবার চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
তবে প্রশ্ন একটাই— গ্রীষ্মের দাবদাহ নামার আগেই কি 'মৃত' জলের এটিএমগুলি ফের জীবিত হবে ? নাকি রাজনৈতিক তরজার মাঝেই পড়ে থাকবে শহরের পানীয় জলের এই প্রকল্প ? এখন সেই দিকেই তাকিয়ে দুর্গাপুরবাসী ।
