কলকাতাকে দূষণমুক্ত করতে পুরভোটের আগে শেষ বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ সাফাই খাতে
Published : February 13, 2026 at 7:56 PM IST
কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: কলকাতা কর্পোরেশনের চলতি অর্থবর্ষের তুলনায় আগামী অর্থবর্ষের বাজেট-বরাদ্দে নামমাত্র কমল ঘাটতির পরিমাণ । চলতি বর্ষে 114 কোটি ঘাটতি কমে 2026-27 অর্থবর্ষের ঘাটতির পরিমাণ 111 কোটি টাকা ৷
ভোটের আগে শেষ বাজেটে সব থেকে বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে সাফাই খাতে ৷ বরাদ্দের পরিমাণ 690 কোটি 3 লক্ষ টাকা ৷ শুক্রবার কলকাতা কর্পোরেশনে বোর্ডের মেয়াদের শেষতম বাজেট পেশ করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷
বর্তমান বোর্ডের মেয়াদ শেষ হচ্ছে চলতি বছরে শেষে ৷ সব ঠিক থাকলে বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময় বছরের শেষলগ্নে কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন ৷ আর তার আগে শেষ বাজেটে পেশ করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ 2016-27 অর্থবর্ষের পেশ করা বাজেটে সব থেকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ছে সাফাই পরিষেবায় ৷
জঞ্জাল সাফাই বিভাগ খাতে সর্বোচ্চ 690 কোটি 3 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ তার পরে আছে পানীয় জল সরবরাহ বিভাগ ৷ এই পরিষেবা খাতে বরাদ্দ করা হয়ছে 456 কোটি 89 লক্ষ টাকা ৷ যা চলতি অর্থবর্যের তুলনায় 1 কোটি 99 লক্ষ টাকা বেশি । শহরের দূষণ কমাতেই জঞ্জাল সাফাই বিভাগের জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানান মেয়র ৷ এর পরে জোর দেওয়া হয়েছে শহরের নিকাশি ব্যবস্থায় ৷ এই খাতে বরাদ্দ করা হয়ছে 353 কোটি 75 লক্ষ টাকা ৷ চলতি অর্থবর্যের তুলনায় 1 কোটি 16 লাখ টাকা।
রাস্তা তৈরি ও মেরামত খাতে বরাদ্দ হয়েছে 334 কোটি 30 লক্ষ টাকা । যা চলতি অর্থবর্যের তুলনায় 9 কোটি 28 লক্ষ টাকা বেশি । অন্য খাতের তুলনায় এই খাতে সামান্য হলেও বেশি বরাদ্দ হয়েছে ৷ এছাড়াও গত বছরের তুলনায় বিভিন্ন খাতে বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে নামমাত্র ।
মেয়র ফিরহাদ হাকিম এই বাজেট পেশ করে বলেন, "ঘাটতি বাজেট কমে 111 কোটি টাকায় এসেছে । বেশিরভাগ খরচের ক্ষেত্রে সরকারি অনুদান ব্যবহারকরে হচ্ছে । নতুন কর বসানো হয়নি। সম্পত্তি কর মূল্যায়নে আয় বেড়েছে । সাসপেন্স খাতে রয়েছে আরও 350 কোটি টাকা ৷ যা প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে পারা যাবে ৷" তবে মেয়র জানান, নতুন পে কমিশনের ফলে চাপ বাড়ছে কোষাগারে ।
তবে এই বাজেট কটাক্ষ করেন বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ। এর আগে চলতি অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটকে 'হাম্পটি-ডাম্পটি' বাজেট বলে কটাক্ষ করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই শব্দ উল্লেখ করেই এদিন সজল ঘোষ পুর-বাজেটকে কটাক্ষ করেন ৷ এদিকে বাম কাউন্সিলর মধুছন্দ দেব-এর প্রশ্ন, বাজেট ঘাটতি কমেছে বলা হলেও, সেটা কোথা থেকে কমল, কীভাবে কমল ? খাতায় কলমে কমানো, নাকি বাস্তবে কমবে ? কোন কোন ক্ষেত্রে পড়বে ? তা কিছুই পরিষ্কার করা হয়নি ৷