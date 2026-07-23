ট্যাক্সিতে উদ্ধার একাধিক বন্দুক-কার্তুজ, হাওড়া কি অস্ত্র পাচারের নয়া করিডর

ট্যাক্সিতে উদ্ধার একাধিক বন্দুক-কার্তুজ, হাওড়া কি অস্ত্র পাচারের নয়া করিডর
গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে চারটি 7 এমএম ইমপ্রোভাইজড পিস্তল, একটি দেশি ওয়ান-শটার, চারটি ম্যাগাজিন এবং মোট 29 রাউন্ড বিভিন্ন ক্যালিবারের কার্তুজ ।
Published : July 23, 2026 at 5:34 PM IST
কলকাতা, 23 জুলাই: হাওড়া কি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের নতুন করিডর ? কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর সাম্প্রতিক অভিযানের পর সেই প্রশ্নই জোরালো হয়েছে । একটি ট্যাক্সি থেকে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র, চারটি ম্যাগাজিন এবং 29 রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধারের ঘটনায় শুধু একজন ট্যাক্সিচালককে গ্রেফতার করেই থেমে থাকছে না তদন্ত । বরং এই অস্ত্র চালানের নেপথ্যে কোনও বৃহৎ আন্তঃরাজ্য পাচারচক্র সক্রিয় কি না, তা খতিয়ে দেখতে নেমেছেন তদন্তকারীরা ।
বুধবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাওড়ার নিশ্চিন্দা থানার অভয়নগর মাঠ সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি চালায় এসটিএফ । সন্দেহভাজন একটি ট্যাক্সিকে থামিয়ে তল্লাশি চালাতেই সামনে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে চারটি 7 এমএম ইমপ্রোভাইজড পিস্তল, একটি দেশি ওয়ান-শটার, চারটি ম্যাগাজিন এবং মোট 29 রাউন্ড বিভিন্ন ক্যালিবারের কার্তুজ ।
ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেফতার করা হয়েছে ট্যাক্সিচালক রাজেশ কানওয়ারকে । ধৃতকে জেরা করে অস্ত্রের উৎস, সরবরাহকারী, সম্ভাব্য ক্রেতা এবং গোটা পাচারচক্রের অন্য সদস্যদের খোঁজ শুরু করেছে তদন্তকারী দল ।
কার জন্য আসছিল অস্ত্র? তদন্তে একাধিক প্রশ্ন
তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, এতগুলি আগ্নেয়াস্ত্র কোনও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বহন করা হচ্ছিল না । বরং সেগুলি কোনও সংগঠিত অপরাধচক্রের হাতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আনা হচ্ছিল বলে সন্দেহ ।
যে কারণে তদন্তে নেমে পুলিশ খতিয়ে দেখছে - অস্ত্রের চালান কোথা থেকে এসেছে ? কলকাতা বা সংলগ্ন এলাকায় কার হাতে তা পৌঁছানোর কথা ছিল ? এই চালানের সঙ্গে আন্তঃরাজ্য অস্ত্র পাচারচক্রের যোগ রয়েছে কি না ? এবং এর পিছনে কোনও বড় অপরাধমূলক পরিকল্পনা ছিল কি ?
নির্বাচন, গ্যাং-সংঘর্ষ না সুপারি কিলিং ?
তদন্তকারী সূত্রের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে । সেই প্রেক্ষিতে এই উদ্ধারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে ।
পুলিশের একাংশের অনুমান, এই অস্ত্রগুলি গ্যাং-সংঘর্ষ, তোলাবাজি, সুপারি কিলিং, ডাকাতি অথবা অন্য কোনও সংগঠিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের জন্য মজুত করা হচ্ছিল কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । যদিও এখনও পর্যন্ত তদন্তকারীরা এ বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছননি ।
বড় পাচারচক্রের ইঙ্গিত ?
তদন্তকারীদের মতে, এই উদ্ধার কেবল একটি ট্যাক্সি থেকে অস্ত্র উদ্ধার বা একজন চালকের গ্রেফতারের ঘটনা নয় । বরং এর পিছনে একটি সুসংগঠিত অস্ত্র পাচার নেটওয়ার্ক সক্রিয় থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ।
ধৃতের মোবাইল ফোন, যোগাযোগের তথ্য, আর্থিক লেনদেন এবং যাতায়াতের রুট খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলির উৎস কোথায়, সেগুলি আগে কোনও অপরাধে ব্যবহৃত হয়েছিল কি না, তাও ফরেন্সিক পরীক্ষার মাধ্যমে জানার চেষ্টা চলছে ।
কী বলছে কলকাতা পুলিশ ?
ঘটনা প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগারওয়াল বলেন, "আমরা ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখছি । এই মুহূর্তে তদন্তের স্বার্থে এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয় ।"
তদন্তকারীদের মতে, জেরায় নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে । সেই সূত্র ধরেই অস্ত্র পাচারের গোটা নেটওয়ার্কে পৌঁছনোর চেষ্টা চলছে । ফলে এই মামলায় আগামী কয়েক দিনে আরও গ্রেফতার বা নতুন তথ্য সামনে আসার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ ।