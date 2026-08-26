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রায়চকে তৈরি হবে যুদ্ধজাহাজ, কর্মসংস্থানের আশায় স্থানীয়রা

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সফরেই মিলেছিল অনুমোদন । এবার শুরু হচ্ছে কাজ । কলকাতার খুব কাছেই তৈরি হবে যুদ্ধজাহাজ । ইটিভি ভারতের শুভজিৎ দাসের প্রতিবেদন ।

Raichak
কর্মসংস্থানে জোর, বাংলায় যুদ্ধজাহাজ তৈরির নয়া ঠিকানা হতে চলেছে রায়চক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2026 at 7:52 PM IST

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রায়চক, 26 অগস্ট: দক্ষিণ 24 পরগনার রায়চক এবার পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও প্রতিরক্ষা উৎপাদনের মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিতে চলেছে। প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগে এখানে গড়ে উঠছে গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স বা জিআরএসই-র অত্যাধুনিক গ্রিনফিল্ড শিপবিল্ডিং ও রিপেয়ার হাব। 200 মিটার পর্যন্ত লম্বা যুদ্ধজাহাজ তৈরি হবে এই কারখানায় । তৈরি হবে বাণিজ্যিক জাহাজও ।

হুগলি নদীর তীরবর্তী এই প্রকল্পকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে পরিকাঠামো তৈরির তৎপরতা। বুধবার রায়চকের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরের অধীনে থাকা এই প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন ফলতার বিজেপি বিধায়ক দেবাংশু পাণ্ডা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতা বন্দরের আধিকারিকরাও।

রায়চকে তৈরি হবে যুদ্ধজাহাজ (ইটিভি ভারত)

বন্দরের জমিতে প্রকল্প

পরিদর্শনের সময় প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখার পাশাপাশি নদীপথের ব্যবহার, জেটি, ওয়াটারফ্রন্ট এবং জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতির পরিকাঠামো নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন বিধায়ক। প্রকল্পের অগ্রগতি এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত প্রস্তুতিও খতিয়ে দেখা হয়।

রায়চকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরের মালিকানাধীন প্রায় 32 একর নদী তীরবর্তী জমি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে নিয়ে এই গ্রিনফিল্ড হাব তৈরি করছে জিআরএসই। প্রকল্প এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রায় 356 মিটার দীর্ঘ ওয়াটারফ্রন্ট এবং একটি জেটি। হুগলি নদীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ থাকায় বড় আকারের জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতির ক্ষেত্রে এই জায়গাটি কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

জিআরএসই-র পরিকল্পনা অনুযায়ী, রায়চকের নতুন কারখানায় প্রায় 200 মিটার দীর্ঘ যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ সম্ভব। পাশাপাশি, 60 হাজার ডেডওয়েট টন বা DWT পর্যন্ত বাণিজ্যিক জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামত করা যাবে। ফলে এই হাব শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের যুদ্ধজাহাজ নির্মাণেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বৃহৎ বাণিজ্যিক জাহাজের নির্মাণ ও মেরামতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে।

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প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে বিজেপি বিধায়ক (ইটিভি ভারত)

অপার সম্ভাবনার দুনিয়া

কলকাতা বন্দর এবং হুগলি নদীকে কেন্দ্র করে শিপবিল্ডিং ও রিপেয়ার পরিষেবায় নতুন মাত্রা যোগ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এই কারখানাকে ঘিরে। প্রকল্পটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জিআরএসই-র ভবিষ্যৎ প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি। বড় আকারের যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের জন্য আধুনিক ও বৃহৎ পরিকাঠামোর প্রয়োজন হয়। রায়চকে সেই পরিকাঠামো তৈরি হলে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর পরবর্তী প্রজন্মের ডেস্ট্রয়ার বা অন্য বড় যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের কাজের জন্য দরপত্রে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে জিআরএসই-র সক্ষমতা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

গত 23 অগস্ট কলকাতায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং রায়চক-সহ মোট পাঁচটি সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেই অনুষ্ঠানে রায়চক প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি জানান, নতুন কারখানা 200 মিটার দীর্ঘ যুদ্ধজাহাজ তৈরি করতে সক্ষম হবে। প্রতিরক্ষা উৎপাদনে আত্মনির্ভরতা বাড়ানোর পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক শিপবিল্ডিং ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

আরও দু'টি ছোট শিপইয়ার্ড

রায়চকের মূল হাবের পাশাপাশি হুগলি নদীর উভয় তীরে আরও দুটি ছোট শিপইয়ার্ড তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে। এর সঙ্গে ইছাপুরে যন্ত্র ভারতের মেটাল অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরির সম্প্রসারণ প্রকল্প যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, শুধু একটি বড় শিপইয়ার্ড তৈরিই নয়, জাহাজ নির্মাণের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, ধাতু, যন্ত্রাংশ, উৎপাদন এবং মেরামতির পরিকাঠামোকে একটি বৃহত্তর ভ্যালু চেইনের মধ্যে নিয়ে আসার পরিকল্পনাও রয়েছে।

warship
প্রকল্প ঘিরে সুদিনের আশায় রায়চক (ইটিভি ভারত)

পাখির চোখ কর্মসংস্থান

শিল্পমহলের মতে, জিআরএসই-র এই সম্প্রসারণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের জাহাজ নির্মাণ শিল্প নতুন করে গতি পেতে পারে। কলকাতা বন্দর ও হুগলি নদীকে কেন্দ্র করে জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামতির দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি এবং বৃহৎ জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা দীর্ঘদিন ধরেই ছিল। রায়চকের এই প্রকল্প সেই ঘাটতি অনেকটাই পূরণ করতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে, শিল্পের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের নজর সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের দিকে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সরাসরি কর্মসংস্থানের পাশাপাশি পরিবহণ, লজিস্টিকস, যন্ত্রাংশ সরবরাহ, নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিভিন্ন পরিষেবা ক্ষেত্রে পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে। রায়চক, ফলতা এবং সংলগ্ন এলাকার যুবক-যুবতীদের জন্য নতুন কাজের দরজা খুলে যেতে পারে বলেই আশাবাদী স্থানীয় বাসিন্দারা।

কে কী বলছেন ?

বাসিন্দা শিবু ভৌমিক বলেন, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ। আগের সরকার শুধু ভাষণ দিয়ে গিয়েছে । কাজের কোনও কিছু হয়নি। বিজেপি সরকার এলাকার মানুষকে কাজের সুযোগ করে দিয়েছে। এই এলাকায় জাহাজ কোম্পানি এলে এলাকার যুবক-যুবতীরা কাজ পাবেন। এলাকাবাসী আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবেন। "

যুবক বাপন বলেন, "এই জাহাজ কোম্পানি এখানে আসায় এলাকার মানুষ খুব খুশি। এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান হবে ৷ এলাকাবাসীর জন্য এটা ভালো সুযোগ।" পরিদর্শন করে বিধায়ক দেবাংশু পাণ্ডা প্রকল্পের অগ্রগতি, নদীপথের ব্যবহার, জেটি ও ওয়াটারফ্রন্টের পরিকাঠামো এবং ভবিষ্যতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতির কাজ কীভাবে পরিচালিত হবে, সেই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন। স্থানীয় স্তরে এই ধরনের বৃহৎ শিল্পপ্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়েও আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

তিনি যোগ করেন, "বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন রায়চক থেকে শুরু করে ফলতার মানুষের জীবন বদলে দেবেন । এখন সেই কাজটাই হচ্ছে । এতদিন এই জমিকে ব্যবহার করার কথা কেউ ভাবেনি । জমিটা পড়েই ছিল । আমাদের সরকার এখানে আড়াই হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে । এলাকার পরিস্থিতি বদলাবে । কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হবে ।"

বিশেষজ্ঞদের মতে, রায়চকের ভৌগোলিক অবস্থান এই প্রকল্পের অন্যতম বড় সুবিধা। হুগলি নদীর তীরে অবস্থানের কারণে জলপথে জাহাজের যাতায়াত এবং নির্মাণ বা মেরামতির পর প্রয়োজনীয় পরিবহণের ক্ষেত্রে সুবিধা মিলবে। কলকাতা বন্দরের পরিকাঠামোর সঙ্গেও এই হাবকে যুক্ত করা সম্ভব হবে। ফলে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের একটি সমন্বিত পরিকাঠামো গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

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যুদ্ধজাহাজের পাশাপাশি তৈরি হবে বাণিজ্যিক জাহাজও (ইটিভি ভারত)

প্রতিরক্ষায় গেমচেঞ্জার !

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও রায়চক প্রকল্পটির গুরুত্ব বিরাট। ভারতীয় নৌ-বাহিনীর জন্য দেশীয় প্রযুক্তিতে যুদ্ধজাহাজ তৈরির উপর জোর বাড়ছে। সেই পরিস্থিতিতে বড় জাহাজ নির্মাণের সক্ষমতা বাড়লে দেশীয় শিপবিল্ডিং শিল্প আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে পারে। একই সঙ্গে বিদেশ থেকে জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্ভরতা কমিয়ে দেশে প্রতিরক্ষা উৎপাদনের পরিকাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যও পূরণ হতে পারে।

়ৃসবমিলিয়ে রায়চকের এই প্রকল্পকে ঘিরে শিল্প, প্রতিরক্ষা এবং কর্মসংস্থান—তিন ক্ষেত্রেই তৈরি হয়েছে নতুন প্রত্যাশা। আড়াই হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগে গড়ে উঠতে চলা এই হাব আগামিদিনে দক্ষিণ 24 পরগনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। স্থানীয়দের আশা, প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে গেলে শুধু বড় শিল্পই নয়, তার সুফল পৌঁছবে এলাকার ঘরে ঘরে। এখন নজর, নির্মাণকাজ কত দ্রুত এগোয় এবং কবে থেকে রায়চকের এই আধুনিক শিপবিল্ডিং ও রিপেয়ার হাবে পুরোদমে উৎপাদন শুরু হয় সেদিকে।

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রায়চকে তৈরি হবে যুদ্ধজাহাজ
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