শরতের আকাশে কালো মেঘ ! গভীর নিম্নচাপে রাত থেকে নাগাড়ে বৃষ্টি, সতর্কতা হাওয়া অফিসের

শরতের আকাশে কালো মেঘ ! গভীর নিম্নচাপে রাত থেকে নাগাড়ে বৃষ্টি, সতর্কতা হাওয়া অফিসের
Heavy rain likely in west bengal: দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
Published : September 24, 2026 at 3:10 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: শরৎ এলেও বর্ষার দাপট কাটছে না । রাতভর বৃষ্টি, সকালেও বিরাম নেই । আকাশের মুখ ভার । শরতের নীল আকাশের বদলে ফের ঘন মেঘে ঢাকা মহানগর । তার সঙ্গে দফায় দফায় বৃষ্টি । আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস ছিলই, গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে । সেই পূর্বাভাস মেনেই সকাল থেকেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে । ইতিমধ্যেই শহরের একাধিক এলাকা জলমগ্ন । আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী 24 ঘণ্টাতেও বৃষ্টির দাপট কমার সম্ভাবনা নেই ।
উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপটি বুধবার গভীর রাতে কালিঙ্গপত্তনমের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল দিয়ে স্থলভাগে ঢুকেছে । স্থলভাগে প্রবেশের সময় ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় 55 থেকে 65 কিলোমিটার । দমকা হাওয়ার গতি পৌঁছেছিল ঘণ্টায় 75 কিলোমিটার পর্যন্ত । বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে 5টায় সিস্টেমটির কেন্দ্র ছিল উত্তর উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশে, কালিঙ্গপত্তনমের প্রায় 50 কিলোমিটার পশ্চিমে ।
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী 12 ঘণ্টা গভীর নিম্নচাপটি উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে । তার পর গতিপথ কিছুটা বদলে উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে ধীরে ধীরে দুর্বল হতে পারে । কিন্তু তার আগেই এই নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টির তীব্রতা বাড়বে ।
শুক্রবার সকাল সাড়ে 8টা পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে কোথাও কোথাও অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে । সেখানে 7 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । ফলে নিচু এলাকা এবং জলমগ্ন অঞ্চলে নতুন করে দুর্ভোগ বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে ।
শুধু তিন জেলাই নয়, দক্ষিণবঙ্গের আরও বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে । দক্ষিণ 24 পরগনা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, হাওড়া, উত্তর 24 পরগনা, হুগলি এবং কলকাতায় 7 থেকে 11 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ারও পূর্বাভাস রয়েছে । দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । সঙ্গে বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনাও রয়েছে । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
উত্তরবঙ্গও এই বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে । ওই তিন জেলায় 7 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে । কালিম্পং, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সেখানে 7 থেকে 11 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে ।
কলকাতার আকাশ বৃহস্পতিবার দিনভর মেঘে ঢাকা থাকবে । হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি কয়েক দফায় প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে । শহরের কোথাও কোথাও ঘণ্টায় 2 থেকে 3 সেন্টিমিটার হারে বৃষ্টি হতে পারে । ফলে জলমগ্ন এলাকার পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ।
এর মধ্যেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে জল জমেছে । রাস্তায় জল, ধীর গতিতে যানবাহন, ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কলকাতার বহু এলাকায় বর্ষার চেনা ছবি । ইতিমধ্যে শহরে 78.08 সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়েছে বলে জানানো হয়েছে । তার পরেও দিনভর বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
আবহাওয়াবিদদের মতে, গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী 24 ঘণ্টা দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতা বেশি থাকতে পারে । ফলে পুজোর আগে শরতের আকাশে ফের বর্ষার এই দাপট কত দ্রুত কাটে, সে দিকেই নজর কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গের ।