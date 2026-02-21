ফাল্গুনেই বঙ্গের আবহে গ্রীষ্মের আগমনী, কী বলছে হাওয়া অফিস ?

ফাল্গুনেই বঙ্গের আবহে গ্রীষ্মের আগমনী, কী বলছে হাওয়া অফিস ?
প্রতিদিনই বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ ৷ ফেব্রুয়ারিতেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 31 ডিগ্রির ঘর অতিক্রম করেছে ৷ আগামী কয়েকদিনে কত হবে তাপমাত্রা ?
Published : February 21, 2026 at 7:59 AM IST
কলকাতা, 21 ফেব্রুয়ারি: ফাল্গুন মানেই ঋতুরাজ বসন্তের আগমন। গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি সেজে ওঠে এক মায়াবী রূপে ৷ পলাশ-শিমুলের রক্তিম আভায় আকাশছোঁয়া স্বপ্ন ৷ কিন্তু সেই ফাল্গুনেই গলদঘর্ম অবস্থা বঙ্গবাসীর ৷
প্রতিদিনই বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ ৷ ফেব্রুয়ারিতেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 31 ডিগ্রির ঘরে ৷ শীত থেকে আবহাওয়া এখন গ্রীষ্ম অভিমুখী ৷ মাঝের বসন্তের মনোরম আবহ উধাত্ত ৷ বঙ্গের আবহের এই চরিত্র বদলে, দিনেরবেলায় রোদের তাপে গা-পুড়ছে ৷ ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে পারদের এই ঊর্ধ্বগতি বসন্তকে পিছনে ফেলে দুয়ারে গ্রীষ্মের ইঙ্গিত দিচ্ছে ৷
নিম্নচাপে ভ্রূকুটি থাকলেও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই ৷ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন ভারত মহাসাগর এলাকার নিম্নচাপ শক্তি হারিয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে ৷ যার অভিমুখ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে ৷ আগামী 24 ঘণ্টায় পূর্ব-ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করবে আরও শক্তিশালী রূপে। তবে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া ৷ সকালে হালকা কুয়াশা থাকলেও দিনভর পরিষ্কার আকাশ ৷
রাজ্যে আগামী তিন দিন 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস করে বাড়বে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৷ পরবর্তী কয়েকদিন তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদের ঊর্ধ্বমুখী হওয়া অস্বাভাবিক নয়, বলছেন আবাহবিদরা ৷
আজ, শনিবার কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 ডিগ্রি এবং 20 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷
দক্ষিণবঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পুরুলিয়ায় ৷ তাপমাত্রা 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ আর উত্তরের সমতলের শীতলতম স্থান পুণ্ডিবারি ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 12.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ পাহাড়ে দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 6.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ তবে পাহাড় থেকে সমতল সর্বত্রই পারদ চড়ার ইঙ্গিত ৷
কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 19.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.03 ডিগ্রি কম ৷ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.1 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বনিম্ন 36 শতাংশ এবং সর্বোচ্চ 78 শতাংশ ৷ আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমে যাওয়াতে টান পড়ছে ত্বকে।