নার্সের বদলে চ্যানেল খুলতে গিয়ে শিশুর আঙুল কেটে ফেললেন ওয়ার্ড বয় !

নার্সের বদলে চ্যানেল খুলতে গিয়ে শিশুর আঙুল কেটে ফেললেন ওয়ার্ড বয় !
অভিযোগ, গাফিলতির জেরে কাঁচির কোপে কেটে ফেলা হল আড়াই মাসের শিশুর আঙুল ৷ ওই অভিযুক্ত ওয়ার্ড বয়ের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ হাসপাতালের ।
Published : June 30, 2026 at 2:06 PM IST
মালদা, 30 জুন: চিকিৎসার শেষ পর্যায়ে বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় ছিল আড়াই মাসের শিশু । কিন্তু ছুটির আগে স্যালাইনের চ্যানেল খোলাকে কেন্দ্র করে ঘটে গেল বিপত্তি । পরিবারের অভিযোগ, কর্তব্যরত নার্সের বদলে ওয়ার্ড বয়কে দিয়ে চ্যানেল খোলাতে গিয়েই কাঁচির কোপে কেটে যায় শিশুটির আঙুল । ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে । ওই ওয়ার্ড বয়ের বিরুদ্ধে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে শিশুটির পরিবার ।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 26 জুন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার উত্তর রামপুর এলাকার বাসিন্দা রাজমিরা খাতুন তাঁর আড়াই মাসের অসুস্থ কন্যাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করেন । দীর্ঘ চিকিৎসার পর সোমবার বিকেলে শিশুটির চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে ছুটি হওয়ার কথা ছিল । অভিযোগ, ছুটির আগে শিশুটির হাতে লাগানো স্যালাইনের চ্যানেল খুলতে যান নার্সের বদলে হাসপাতালের ওয়ার্ড বয় উজ্জ্বলকুমার সাহা ।
শিশুর পরিবারের দাবি, চ্যানেল খুলতে গিয়ে কাঁচি ব্যবহার করার সময় অসাবধানতাবশত শিশুটির বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে কেটে যায় । মুহূর্তের মধ্যে রক্তপাত শুরু হলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা । তাঁদের অভিযোগ, সেই সময় কর্তব্যরত সিস্টার উপস্থিত থাকলেও তিনি নিজে চ্যানেল না খুলে ওয়ার্ড বয়কে ওই কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন । ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন শিশুর পরিবারের সদস্যরা । সোমবার রাতেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি থানাতেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ।
শিশুটির কাকা মঞ্জুর আলম বলেন, "আমার দাদার মেয়ের হাতে স্যালাইনের চ্যানেল লাগানো ছিল । আজ ছুটি হওয়ার কথা ছিল তার । চ্যানেল খোলার সময় দেখি সিস্টার নিজে না খুলে একজন ওয়ার্ড বয়কে দায়িত্ব দেন । চ্যানেল কাটতে গিয়ে কাঁচির কোপে আমাদের বাড়ির বাচ্চার আঙুল কেটে উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং রক্ত পড়তে শুরু করে । আমরা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাই । উপরন্তু ওয়ার্ড বয় আমাদেরকে ধাক্কা দেয় গালিগালাজ করে । এই ঘটনার সঠিক তদন্ত হোক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক । পাশাপাশি শিশুটিও সঠিক চিকিৎসার দাবি জানাচ্ছি ৷"
অন্যদিকে অভিযোগ কার্যত স্বীকার করে নেন চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার সুমিত তালুকদার ৷ তিনি বলেন, "অভিযোগটি আমরা পেয়েছি ৷ আমি নিজে গিয়ে বাচ্চাটিকে দেখে এসেছি ৷ বাচ্চার মা-বাবা ও আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা । বাচ্চাটি সাতদিন আগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল ৷ আজকে তাকে ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছিল ৷ তারই মাঝে চ্যানেলটি খুলতে গিয়ে বাচ্চাটি কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছি ৷ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককেও বিষয়টি জানিয়েছি ৷ অভিযুক্ত ওয়ার্ড বয়ের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷ তদন্ত কমিটি যা রিপোর্ট দেবে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ পাশাপাশি শিশুটির পরিবারের পাশে আমরা আছি ।"