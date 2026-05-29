রেল ওভারব্রিজের কৃতিত্ব নিয়ে ধুন্ধুমার পুরনিগমের অধিবেশন, বিজেপি কাউন্সিলরদের ওয়াক-আউট

রেল ওভারব্রিজের কৃতিত্ব নিয়ে ধুন্ধুমার পুরনিগমের অধিবেশন, বিজেপি কাউন্সিলরদের ওয়াক-আউট
রেল ওভারব্রিজের কৃতিত্ব দেওয়া নিয়ে সরগরম শিলিগুড়ি পুরনিগমের মাসিক অধিবেশন ৷ ক্ষোভে ওয়াক-আউট করলেন বিজেপি কাউন্সিলাররা ৷
Published : May 29, 2026 at 8:31 PM IST
শিলিগুড়ি, 29 মে: রেল ওভারব্রিজ তৈরির ছাড়পত্র পাওয়ার কৃতিত্ব কার ! এই নিয়ে সরগরম শিলিগুড়ি পুরনিগমের মাসিক অধিবেশন ৷ মাসিক অধিবেশনের মাঝেই বিক্ষোভ দেখিয়ে ওয়াক-আউট করেন পুরনিগমের বিরোধী দলের বিজেপি কাউন্সিলররা ৷ তাঁদের ওয়াক-আউটে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷
শুক্রবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের মাসিক অধিবেশন আয়োজিত হয় ৷ এই অধিবেশনে রেল ওভার ব্রিজ তৈরির ছাড়পত্রের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ না-জানিয়ে তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডকে ধন্যবাদ জানিয়েছে সিপিএম ৷ বিজেপি কাউন্সিলরদের অভিযোগ, এদিনের মাসিক অধিবেশনে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যোগসাজশ করে প্রস্তাব এনেছে সিপিএম ৷ পুরনিগমকেও ইন্ডিয়া জোটের ন্যায় চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয় ৷
এদিনের অধিবেশনে গরহাজির ছিলেন পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী-সহ মোট পাঁচ তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর ৷ এই মাসিক অধিবেশনেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের 28 নম্বর ওয়ার্ডে যানজট সমস্যার সমাধান করতে একটি রেল ওভার ব্রিজ তৈরির ছাড়পত্র দিয়েছে রেলমন্ত্রক ৷ ছাড়পত্র দেওয়ার পর জমি জবরদখল, অধিগ্রহণ ও কোথাও পুনর্বাসনের প্রয়োজন রয়েছে কি না, সেই সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখে আসেন মেয়র ৷
28 নম্বর ওয়ার্ডটি সিপিএমের দখলে রয়েছে ৷ এখানার কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী ৷ এদিন মাসিক অধিবেশনে আরওবি তৈরি হওয়ায় ও তারপর সেই বিষয়ে মেয়র পদক্ষেপ করায় অধিবেশনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শরদিন্দু চক্রবর্তী ৷
তিনি মেয়রকে ধন্যবাদ জানাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন-সহ বিজেপি কাউন্সিলররা ৷ তাঁদের অভিযোগ, এই উদ্যোগ ও ধন্যবাদ পাওয়ার কৃতিত্ব শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার, রেলমন্ত্রক, সাংসদ রাজু বিস্তা ও শিলিগুড়ি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের ৷ কিন্তু সিপিএম কাউন্সিলররা তা না-করে তৃণমূল কংগ্রেসের মেয়রকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন ৷ এই অভিযোগ তুলে বিরোধী দলনেতা-সহ বিজেপির পাঁচ কাউন্সিলার ওয়াক-আউট করেন ৷
এই বিষয়ে বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, "আরওবি তৈরির কৃতিত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ও রেল মন্ত্রকের ৷ মানুষের সমস্যার কথা মাথায় রেখে ওই উদ্যোগ নিয়েছিলেন সাংসদ রাজু বিস্তা ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ অথচ সিপিএম কাউন্সিলররা তৃণমূলের বোর্ডকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ৷ এখন ইন্ডিয়া জোটের মতো কাজ করছে ৷ এর জবাব আমরা দেব ৷"
সিপিএম কাউন্সিলর শরদিন্দু চক্রবর্তী বলেন, "এখানে কোন ভুল আমি করিনি ৷ ওখানে আরওবির জন্য আমি বহু আগে থেকে আন্দোলন শুরু করেছিলাম ৷ এখন সেটা হওয়ায় আমি আপ্লুত ৷ এখানে কোনও রাজনীতি নেই ৷" মেয়র গৌতম দেব বলেন, "এটাতে কোনও রাজনীতি নেই ৷ বিজেপি কাউন্সিলররা বাড়াবাড়ি করছে ৷ মোশনের উত্তরে রেল মন্ত্রক, কেন্দ্রীয় সরকার ও সাংসদকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে ৷ সেটা দেখা বা শোনার আগেই তাঁরা ওয়াক-আউট করেছেন ৷ শুধুমাত্র শঙ্কর ঘোষের প্রসঙ্গটা ঢোকানো হয়নি ৷ পরে আমরা সেটা ঢুকিয়ে নেব ৷"