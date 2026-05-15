ঘরছাড়া কেউ থাকলে বাড়ি ফেরানোর আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর, সঙ্গে শর্তও জুড়লেন শুভেন্দু

বিধানসভায় ঘরছাড়া প্রসঙ্গে সরব হন বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়৷ কেউ ঘরছাড়া হলে তাঁদের পুলিশ বাড়ি ফেরাবে বলে আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর৷ সঙ্গে শর্তও দেন তিনি৷

Post Poll Violence
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়-শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)
Published : May 15, 2026 at 4:18 PM IST

কলকাতা, 15 মে: ভোট পরবর্তী হিংসা ইস্যু নিয়ে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে হাজির হয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ শুক্রবার সেই একই ইস্যু নিয়ে সরগরম হল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন৷ বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঘরছাড়াদের বাড়ি ফেরানোর দাবিতে সরব হলেন৷ পালটা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, 2021 সালের ভোট পরবর্তী হিংসায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁরা ছাড়া বাকি যদি কেউ ঘরছাড়া থাকেন, তাহলে তাঁদের পুলিশ বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে আসবে৷

রাজ্যে বিজেপি সরকার তৈরি হওয়ার পর গত বুধবার থেকে শুরু হয়েছে বিধানসভার অধিবেশন৷ প্রথম দু’দিন জয়ী বিধায়করা শপথ নেন৷ শুক্রবার বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচন হয়৷ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক রথীন্দ্রনাথ বোস৷ সেখানে জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননার অভিযোগ তুলে অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করে প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস।

ভোট পরবর্তী হিংসা

তবে তার আগে বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্য়ায় একাধিক ইস্যুতে সরব হন৷ তার মধ্যে অন্যতম ছিল ভোট পরবর্তী হিংসার বিষয়টি৷ 1991 সাল থেকে টানা দশবার বিধায়ক হওয়ার দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিরোধী দলনেতা জানান, শাসক ও বিরোধী, উভয় আসনেই বসার অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে। তাই সংসদীয় রাজনীতির শিষ্টাচার সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

শাসক দলের দেওয়া 'ভয় নয় ভরসা' স্লোগানকে কটাক্ষ করে বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেন, "প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও রাজ্যে ভয়ের পরিবেশ এতটুকু কমেনি, উল্টে তা চারগুণ বেড়ে গিয়েছে।" তাঁর দাবি, রাজ্যের হাজার হাজার বিরোধী কর্মী এখন শাসক দলের অত্যাচারে 'ঘরছাড়া'। রাজ্যে গণতন্ত্র এখন সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে ও সর্বত্র 'স্বৈরাচারের পদধ্বনি' শোনা যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

বিরোধী দলনেতার এই আক্রমণাত্মক মন্তব্যের পর শাসক শিবিরও নীরব থাকেনি। শাসক দলের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শোভনদেবের সমস্ত অভিযোগের অত্যন্ত কড়া জবাব দেন। 'ঘরছাড়া' তৃণমূল কর্মীদের প্রসঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন, কেউ যদি সত্যিই ঘরছাড়া থাকেন, তবে বিরোধী দলনেতা যেন মাননীয় ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজিপি)-এর কাছে অবিলম্বে সেই তালিকা জমা দেন।

তবে, এই বাড়ি ফেরানোর ক্ষেত্রে সরকারের তরফে একটি অত্যন্ত কড়া শর্ত আরোপ করেছেন শুভেন্দু। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান, যে সমস্ত কর্মীদের নামের তালিকা জমা পড়বে, তাঁদের বিরুদ্ধে যেন 2021 সালের নির্বাচন পরবর্তী হিংসার কোনও অভিযোগ না থাকে। তিনি এই প্রসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত জাস্টিস মঞ্জুলা চেল্লুর কমিটির উল্লেখ করেন এবং মনে করিয়ে দেন যে, সেই পর্বে সাড়ে 12 হাজার এফআইআর দায়ের হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, "যদি ওই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অতীতের কোনও হিংসার অভিযোগ না থাকে, তবে স্থানীয় বিধায়ক ও পুলিশের উপস্থিতিতে তাঁদের সসম্মানে বাড়ি ফেরানো হবে। কিন্তু যদি কারও বিরুদ্ধে পুরনো হিংসায় জড়িত থাকার প্রমাণ বা অভিযোগ থাকে, তবে তাঁদের জায়গা বাড়িতে নয়, সরাসরি জেলে হবে।"

জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা!

এদিন জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননার অভিযোগ তুলে অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করে প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল বিধায়কদের ওয়াকআউটের কারণ ব্যাখ্যা করে বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বিধানসভার মতো পবিত্র গণতান্ত্রিক পরিসরে জাতীয় সঙ্গীতকে চরম অবমাননা করা হয়েছে।

তাঁর দাবি, প্রোটেম স্পিকারের উপস্থিতিতে তাড়াহুড়ো করে মাত্র এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে জাতীয় সঙ্গীত শেষ করে দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অসম্মানজনক আখ্যা দিয়েছেন তিনি৷ এর প্রতিবাদ জানাতেই তৃণমূল বিধায়করা ওয়াকআউটের পথ বেছে নেন বলে জানান বিরোধী দলনেতা। এই বিষয়ে অবশ্য রাজ্য সরকারের তরফে কারও কোনও বক্তব্য মেলেনি৷

