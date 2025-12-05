শুক্রবার শেষ ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্ত করার সময়সীমা, বাংলায় ডিজিটালাইজেশন 12%

শুক্রবার শেষ ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্ত করার সময়সীমা, বাংলায় ডিজিটালাইজেশন 12%
উমিদ পোর্টালে এই কাজ শুরু হয়েছে গত 6 জুন৷ তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিন কয়েক আগে এই কাজ শুরু করে৷
কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: ঘোষণা অনুযায়ী শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গে শেষ হয়ে যাচ্ছে ওয়াকফ সম্পত্তির ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া৷ কেন্দ্রীয় সরকার আগেই ঘোষণা করেছিল, 6 জুন থেকে খোলা উমিদ পোর্টাল 6 ডিসেম্বর বন্ধ হয়ে যাবে৷ যদিও বেশ কিছু কারণে এখনও এই রাজ্যের সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তির নথি আপলোড করা যায়নি৷ তার মধ্যে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণও রয়েছে৷ জানা যাচ্ছে, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গই নয়, আরও কয়েকটি রাজ্যে এই কাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে৷ তার মধ্যে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাডুর মতো রাজ্যও৷
সারা দেশে ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় 8.8 লাখ৷ পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডের তথ্য বলছে, এই রাজ্যে মোট ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে 80 হাজার 480টি৷ এর মধ্যে মাত্র 12 শতাংশ সম্পত্তি এখনও পর্যন্ত ডিজিটালাইজেশন করা সম্ভব হয়েছে৷ এর পিছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে৷ অনেক মোতুয়ালি কারিগরি বিষয়ে অভিজ্ঞ নন৷ ইংরেজি ভাষা নিয়েও তাঁদের সমস্যা রয়েছে৷
এছাড়া ভূমির পরিমাপ ইউনিট নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে৷ এই রাজ্যে এক বিঘার পরিমাপ বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশে এক নয়৷ তাই প্রশাসনকেও জমির সঠিক পরিমাপের হিসাব বের করে ডিজিটালাইজ করতে বেশি সময় লাগছে৷ ইতিমধ্যে কয়েকটি রাজ্য এই নিয়ে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে৷ কিন্তু কেন্দ্র পুরনো ঘোষণা থেকে এখনও সরে আসেনি৷ এতেই প্রশ্ন উঠেছে, এর পিছনে কি রাজনৈতিক বিষয়ও লুকিয়ে রয়েছে?
ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শহিদুল্লাহ মুন্সি বলছেন, “উমিদ পোর্টালে ওয়াকফ সম্পত্তির তথ্য আপলোড করার জন্য অতিরিক্ত সময় চেয়ে আমরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলাম৷ সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, যেহেতু এক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালে যাওয়া যায়, তাই ট্রাইব্যুনালকে টপকে সুপ্রিম কোর্টে আসা যাবে না৷ সুপ্রিম কোর্ট আমাদের প্রথমে ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার পরামর্শ দেয়৷’’
ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘‘ছ’মাসের মধ্যে এই সম্পত্তিগুলির ডিজিটালাইজেশন হওয়ার কথা ছিল৷ সংশোধিত ওয়াকফ আইন লাগু হয়েছে গত বছরের এপ্রিল মাসে৷ তখন পোর্টাল চালু হয়নি৷ 6 জুন পোর্টাল চালু হয়৷ তারপর বিভিন্ন ওয়াকফ বোর্ডকে ট্রেনিং দেওয়ার কাজ শুরু হয়৷ কারণ, আমরা কেউ পোর্টাল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম না৷ আমরা ট্রেনিং না-পেলে মোতুয়ালিদের বোঝাব কী করে?’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এক্ষেত্রে এত তাড়াহুড়োর কী ছিল, আমার মাথায় আসছে না৷ এরই মধ্যে অনেকে এই নিয়ে ডেপুটেশন দিয়েছেন৷ অনেক পরামর্শ দিয়েছেন৷ সেই পরামর্শগুলিও ফেলে দেওয়ার মতো নয়৷ প্রত্যেকেই নিজেদের দায়িত্বে থাকা ওয়াকফ সম্পত্তির তথ্য উমিদ পোর্টালে আপলোড করতে চান৷’’
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শহিদুল্লাহ মুন্সির আরও বক্তব্য, ‘‘সরকারের উচিত ছিল, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া৷ তবে পোর্টালে তথ্য আপলোড না-হলেও ওয়াকফ সম্পত্তি ওয়াকফেরই থাকবে৷ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যে সম্পত্তিগুলির তথ্য পোর্টালে আপলোড হয়নি, পরবর্তীতে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে সেসবের ডিজিটালাইজেশন হবে৷ এক্ষেত্রে মোতুয়ালিদের সবরকম সহায়তা দেবে ওয়াকফ বোর্ড৷”