55 বছর ধরে আগলাচ্ছেন 34 মন্দির, মৃত্যুর আগে জমিদাতাদের টাকা পাইয়ে দিতে মরিয়া ইয়াসিন

55 বছর ধরে আগলাচ্ছেন 34 মন্দির, মৃত্যুর আগে জমিদাতাদের টাকা পাইয়ে দিতে মরিয়া ইয়াসিন
Temples in Midnapore: সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও গত 55 বছর ধরে কাঁসাই নদীর তীরে পাথরার মন্দির আগলে রেখেছেন সত্তরোর্ধ্ব ইয়াসিন ৷ সুনীল দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 28, 2026 at 7:36 PM IST
পাথরা (পশ্চিম মেদিনীপুর), 28 সেপ্টেম্বর : তিনি নিজে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ৷ কিন্তু ধর্মের আগল সরিয়ে রেখে মন্দির রক্ষার কাজে জীবনভর ব্রতী সত্তরোর্ধ্ব ইয়াসিন পাঠান ৷ নিজের আগ্রহ থেকেই তাঁর এই পদক্ষেপ ৷
মেদিনীপুরের এই বৃদ্ধ হিন্দু দেবদেবীর মন্দির রক্ষা করতে রাতারাতি গঠন করেছিলেন পাথরা পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ কমিটি ৷ একটি বা দু'টি নয়, মোট 34টি মন্দির রক্ষা করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি ৷ তার জন্য় চাষিদের বলেছিলেন, মন্দির সংলগ্ন বেশ কিছু জমি লাগবে সংরক্ষণের কাজে ৷ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সরকারের কাছ থেকে জমির প্রকৃত দাম চাষিদের কাছে পৌঁছে দেবেন ৷ এনিয়ে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কাছে তিনি দরবারও করেন ৷ প্রণববাবু তাঁকে জানিয়েছিলেন, চাষিদের জমির দাম এবং চারটি মন্দির সংস্কারের জন্য 20 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ৷
ইয়াসিনের রক্ষা করা 34টি মন্দির সংরক্ষণের জন্য 2003 সালের 16 জুলাই মন্দির সংলগ্ন 30 বিঘা জমি অধিগ্রহণ করে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ৷ তারপর পার হয়েছে দুই দশকেরও বেশি সময় ৷ রাজ্যে বাম জমানার অবসান হয়েছে ৷ লাল পার্টির রাজত্বের পর রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছে ঘাসফুল ৷ তারা এখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা জানিয়েছিল ৷ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ার কথাও ঘোষণা করেছিল ৷ আশ্বাস দিয়েছিল, চাষিদের অধিগৃহীত জমির মূল্য মিটিয়ে দেওয়া হবে ৷ কিন্তু সেই আশ্বাসও কবেই মিলিয়ে গিয়েছে ৷
জমিদাতারা এখনও তাঁদের প্রাপ্য টাকা পাননি ৷ ইয়াসিন পাঠান চাষিদের জমির দাম পাইয়ে দিতে বহু জায়গায় লেখালেখি করেছেন । একাধিকবার দরবার করেছেন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কাছে ৷ কিন্তু তাঁর সব চেষ্টা শেষ পর্যন্ত বিফলে গিয়েছে ৷ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও গত 55 বছর ধরে কাঁসাই নদীর তীরে অবস্থিত পাথরার 34টি হিন্দু মন্দির বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন ইয়াসিন পাঠান । এর জন্য 1994 সালে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পেয়েছেন ‘কবীর পুরস্কার’, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, শান্তি এবং সৌহার্দ্য বজায় রাখতে অসামান্য সাহস ও মানবতা প্রদর্শনের জন্যই প্রদান করা হয় ৷
বর্তমানে পাথরার ওই মন্দির এলাকার সব কিছু আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মন্দিরগুলিতে পুজো করতে ছুটে আসতেন এলাকার মানুষজন ৷ বহু মানুষ আসতেন মন্দির দর্শন, প্রোমোশন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফোটোশুট করতে। কিন্তু আজ সবই অতীত ।
ইয়াসিনও এখন অনেকটাই দুর্বল । হার্টের সঙ্গে কিডনির রোগ বাসা বেঁধেছে শরীরে ৷ কার্যত ধুঁকছেন তিনি ৷ তবু এখনও জমিদাতাদের টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য অশক্ত, অসুস্থ শরীরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এই বৃদ্ধ ৷
ইটিভি ভারতকে ইয়াসিন বলেন, “আমি চাষিদের আশ্বাস দিয়েছিলাম, জমির দাম বাবদ প্রাপ্য টাকা তাঁদের কাছে পৌঁছে দেব ৷ সরকার যাতে তার ব্যবস্থা করে দেয়, তার জন্য অনেক চেষ্টা চালিয়েছি ৷ এই চাষিরা আমাকে মাথায় তুলে রেখেছেন ৷ এখন যদি তাঁদের প্রাপ্য টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা আমি না করে দিতে পারি তবে মৃত্যুর পর এঁরা আমাকে হয়তো মীরজাফর হিসাবেই মনে রাখবেন ! এনিয়ে সম্প্রতি মেদিনীপুরের বিধায়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য শংকর গুছাইতের কাছে আবেদন করেছি ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকেও চিঠি দিয়েছি ৷ তারপরেও লাল ফিতের ফাঁসে জমিদাতাদের প্রাপ্য টাকা আটকে রয়েছে ৷”
একান্ত সাক্ষাৎকারে বৃদ্ধ ইয়াসিন আরও বলেন, “সেই সময় স্থানীয় মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম মন্দির রক্ষা করব ৷ তাঁরাও মন্দিরগুলি রক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন । ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষ ভেঙে যাওয়া মন্দিরগুলি রক্ষা করে ৷ কিন্তু আজ 23 বছর পরও তাঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারছি না । বহু লেখালেখি করেছি ৷ বহু মানুষের কাছে আবেদন করেছি ৷ কিন্তু এখন আর শরীর সঙ্গ দিচ্ছে না আমার । কিডনির অসুখে ভুগছি । কখন কোন দুর্ঘটনা ঘটবে বলতে পারি না ৷ আমার কিছু হওয়ার আগেই চাই এই জমিদাতারা তাঁদের প্রাপ্য টাকা ফিরে পান । এটাই আমার শেষ ইচ্ছে । না হলে আমি মরেও শান্তি পাব না । আমার কথাতেই জমি দিতে রাজি হন কৃষকরা । এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠিও লিখেছি ৷ আশা করছি তিনি আমার আবেদনে সাড়া দেবেন ৷”
এই বিষয়ে মেদিনীপুরের বিজেপি বিধায়ক শংকর গুছাইত বলেন, "বিষয়টি নিয়ে আমিও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব । উনি আমায় বলেছেন ।"