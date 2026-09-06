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হাতে স্মার্টফোন, চোখে সোশাল মিডিয়া ! তবু দেওয়ালে কেন লেখা হয় মানুষের কথা

ডিজিটাল যুগেও দেওয়াল লিখনের প্রয়োজন কোথায়? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কের মাঝে তারই উত্তর খুঁজল ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌমিতা ভট্টাচার্য ৷

Wall painting
দেওয়াল লিখন বনাম সোশাল মিডিয়া (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 6, 2026 at 5:16 PM IST

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কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: একটা সময় ছিল যখন কোনও রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দিতে হলে রাস্তার ধারের দেওয়ালই ছিল সবচেয়ে বড় ভরসা । নির্বাচনের আগে শহর থেকে মফস্বল, গলি থেকে রাজপথ-দেওয়াল জুড়ে ফুটে উঠত স্লোগান, দাবি, প্রতিবাদ, পালটা প্রতিবাদ । সময় বদলেছে । হাতে এসেছে স্মার্টফোন । ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এক্স, হোয়াটসঅ্যাপের মতো সোশাল মিডিয়া হয়ে উঠেছে মত প্রকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম । কয়েক সেকেন্ডে লেখা, ছবি বা ভিডিয়ো পৌঁছে যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষের কাছে ।

তাহলে প্রশ্ন উঠছে, এই ডিজিটাল যুগেও দেওয়াল লিখনের প্রয়োজনীয়তা কোথায় ? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়াল লিখনকে ঘিরে যখন নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তখন এই প্রশ্নটাই আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে যে সোশাল মিডিয়া যদি মানুষের কথা বলার এত বড় জায়গা হয়ে থাকে তাহলে দেওয়ালকে এখনও কেন বেছে নিচ্ছে মানুষ?

দেওয়ালে কেন লেখা হয় মানুষের কথা (ইটিভি ভারত)

ছাত্রদের মতামত

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিতানের মতে, এর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে দেওয়াল লিখনের চরিত্রের মধ্যেই । তাঁর কথায়, "বর্তমান যুগ নিঃসন্দেহে সোশাল মিডিয়ার যুগ । আমরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনওভাবে ডিজিটালি এনগেজড । কিন্তু দেওয়াল লেখার ইতিহাস আজকের নয় । মানুষের নিজের মনের ভাব প্রকাশের সঙ্গে দেওয়ালের সম্পর্ক বহু পুরনো । সময় বদলেছে, মাধ্যম বদলেছে, কিন্তু নিজের কথা প্রকাশ করার প্রয়োজনটা বদলায়নি ।"

তাঁর বক্তব্য, সোশাল মিডিয়ায় বক্তব্য প্রকাশ করলেও সেখানে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো কাজ করে । তিনি বলেন, "ফেসবুকে আপনার পাঁচ হাজার বন্ধু থাকতে পারেন । কিন্তু আপনি কিছু পোস্ট করলেই সেই পাঁচ হাজার মানুষের কাছে পোস্টটা পৌঁছবে না । অ্যালগোরিদম ঠিক করে দেয়, কে আপনার পোস্ট দেখবেন । দেওয়ালের ক্ষেত্রে এমন কোনও অ্যালগোরিদম নেই । একটা দেওয়ালে কিছু লেখা থাকলে সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যেকোনও মানুষ সেটা দেখতে পারেন ৷"

অর্থাৎ তাঁর মতে, সোশাল মিডিয়া যেখানে ব্যক্তিকে দর্শক বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয়, দেওয়াল সেখানে দর্শককে অনির্দিষ্ট করে দেয় । কে পড়বেন, কোন বয়সের মানুষ পড়বেন, কোন রাজনৈতিক মতের মানুষ পড়বেন-কেউ জানে না । দেওয়াল তার নিজের সামনে দিয়ে যাওয়া প্রত্যেককেই তার বক্তব্যের সম্ভাব্য পাঠক করে তোলে ।

দেওয়াল লিখন বনাম সোশাল মিডিয়া: বিতান আরও বলেন, "সোশাল মিডিয়ায় একটা নির্দিষ্ট টার্গেট অডিয়েন্স রয়েছে । কিন্তু দেওয়ালের সেই সীমাবদ্ধতা নেই । আপনি জানেন না আপনার লেখা কার চোখে পড়বে । এই স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপারটাই দেওয়াল লিখনের একটা বড় শক্তি । আর এখানেই শেষ নয় । দেওয়ালের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সংস্কৃতিও । রাজনৈতিক স্লোগানের পাশাপাশি কবিতা, গান, ছবি, সামাজিক বার্তা-সবকিছুই জায়গা পেয়েছে দেওয়ালে ।"

Wall painting
ডিজিটাল যুগেও দেওয়াল লিখন (ইটিভি ভারত)

বিতানের দাবি, "মানুষ শুধুমাত্র রাজনীতির কথা বা নির্বাচনের আগে দেওয়াল লেখে না । নিজের ঘরের দেওয়ালে কবিতার লাইন লেখা যায় । ক্যাম্পাসের দেওয়ালে গানের লাইন লেখা যায় । একটা দেওয়াল সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির জায়গাও হতে পারে । দেওয়াল তাই শুধুমাত্র প্রচারের মাধ্যম নয়, অনেকের কাছে একটি পাবলিক ক্যানভাস । সেখানে শিল্প এবং বক্তব্য একসঙ্গে মিশে যেতে পারে । আর এই জায়গাটাই সোশাল মিডিয়ার থেকে তাকে আলাদা করে দেয় ।"

দেওয়াল লিখনের গুরুত্ব: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অঞ্জিল অবশ্য দেওয়াল লিখনের রাজনৈতিক চরিত্রের দিকটিকে আরও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন । তাঁর কথায়, "দেওয়াল লিখন বহু পুরনো একটি গণতান্ত্রিক প্র্যাকটিস । যখন মানুষের বক্তব্য প্রকাশের জায়গা সংকুচিত হয়, তখন দেওয়াল একটা বিকল্প জায়গা তৈরি করে । মানুষের কথা যাতে মানুষের কাছেই পৌঁছয়, সেই জায়গাটা তৈরি করে দেওয়াল ।"

তাঁর বক্তব্য, "আপনি সোশাল মিডিয়ায় একটা কথা বললেন । সেটাও গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু সেখানে আপনার অ্যাকাউন্ট, পোস্ট, রিচ-সবকিছুর একটা নির্দিষ্ট কাঠামো রয়েছে । দেওয়ালে লিখলে সেটা সরাসরি জনপরিসরে চলে আসে । সেখানে আপনার বক্তব্যের সামনে দিয়ে যাওয়া মানুষই আপনার পাঠক ।" অঞ্জিলের মতে, দেওয়াল লিখনের মধ্যে একটা রাজনৈতিক বার্তাও রয়েছে-'আমরা এখনও কথা বলছি ।'

তিনি বলেন, "যখন মনে হবে আর কোথাও কথা বলার জায়গা নেই, তখন দেওয়াল একটা জায়গা তৈরি করে । আপনি সেখানে নিজের বক্তব্য রেখে যান । মানুষকে জানান যে আপনি আছেন, আপনার বক্তব্য আছে, আপনার প্রতিবাদ আছে । এটা গণতান্ত্রিক অনুশীলনের একটা অংশ ।" এই কারণেই দেওয়াল লিখনকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রচার হিসেবে দেখতে নারাজ অঞ্জিল । তিনি বলেন, "দেওয়াল মানে শুধু ভোটের স্লোগান নয় । দেওয়াল মানে একটা সময়ের কথা, একটা সমাজের কথা । সেখানে মানুষের রাগ, প্রতিবাদ, স্বপ্ন, দাবি-সবকিছু উঠে আসতে পারে ।"

সিপিএম কী বলছে ?

অন্যদিকে, সিপিএম নেতা রবীন দেবের বক্তব্য আরও সরল-পুরনো মাধ্যমকে নতুন মাধ্যম দিয়ে পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়া যায় না । তাঁর কথায়, "পুরনো নতুনের জন্ম দেয় । দেওয়াল লিখন এখনও থাকবে । এটা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার একটা মাধ্যম, দাবি উত্থাপন করার একটা মাধ্যম ।"

তাঁর মতে, প্রযুক্তি এসেছে, মানুষের প্রচারের পদ্ধতি বদলেছে । তাই নতুন মাধ্যমকেও ব্যবহার করতে হবে । ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, সোশাল মিডিয়া-সবই ব্যবহার করতে হবে । মানুষের কাছে পৌঁছনোর নতুন নতুন মাধ্যম এসেছে । মানুষ সেগুলি আয়ত্ত করছে । কিন্তু তাই বলে দেওয়াল লিখন শেষ হয়ে যাবে, এমনটা নয় ।

বিজেপির বক্তব্য

বিজেপির মুখপাত্র আইনজীবী দেবজিৎ সরকারের এবিষয়ে বক্তব্য, "মানুষ লিখতে ও ছবি আঁকতে শেখার পর থেকেই দেওয়াল লিখনের প্রচলন । সময়ের সঙ্গে তা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে । রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের আদর্শ, বক্তব্য ও কর্মসূচি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে দেওয়াল ব্যবহার করেছে । তবে পোস্টার, ব্যানার এবং বর্তমানে সোশাল মিডিয়ার মতো দ্রুত ও সহজলভ্য মাধ্যম আসায় দেওয়াল লিখনের প্রয়োজনীয়তা কমেছে । তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক পরম্পরায় এর ব্যবহার এখনও রয়েছে ।"

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন, "দেওয়াল লিখনের ক্ষেত্রে নান্দনিকতার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ । ভোট মিটে গেলে অনেক সময় সেই লেখা জায়গাটির সঙ্গে আর সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে না । তাই রাজনৈতিক প্রচারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জায়গা ও সৌন্দর্যবোধের কথাও বিবেচনা করা প্রয়োজন ।"

দেওয়াল লিখনের প্রাসঙ্গিকতা কতটা ?

সোশাল মিডিয়া যতই সক্রিয় হোক দেওয়াল লিখনের প্রাসঙ্গিকতা এখনও রয়েছে বলে মনে করেন রাজনৈতিক কর্মী এবং চিত্রকর অজয় দাশগুপ্ত । তিনি বলেন, "সোশাল মিডিয়া মূলত ব্যক্তিগত ভাবপ্রকাশের মাধ্যম । কিন্তু কোনও এলাকায় দেওয়ালে লেখা হলে তা সেই এলাকার মানুষের চোখে পড়বেই । ফলে স্থানীয় মানুষের কাছে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে দেওয়াল লিখনের প্রভাব অনেক বেশি । নির্দিষ্ট রিচ বা ভিউ মাপা না গেলেও মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে এর প্রভাব বোঝা যায় । তবে সোশাল মিডিয়ার উপর নির্ভরতা বাড়ায় দেওয়াল লিখনের শিল্পীদের কাজ কিছুটা কমেছে । তার সঙ্গে এখনকার প্রজন্ম সকলেই ব্যস্ত, ফলে দেওয়াল লিখনের মতো সময় তাদের কাছে নেই । কিন্তু তারপরেও তরুণদের কাছে পৌঁছতে সোশাল মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ হলেও, রাস্তায় চলাচলের সময় চোখে পড়া দেওয়াল লিখনের গুরুত্ব এখনও অটুট ।"

তাহলে কি দেওয়াল লিখন বনাম সোশাল মিডিয়া ? বক্তব্যগুলির মধ্যে দিয়ে উঠে আসছে, সমীকরণটা আসলে 'বনাম'-এর নয় । বরং দুটো আলাদা মাধ্যমের সহাবস্থানের । সোশাল মিডিয়া যেখানে মুহূর্তের মধ্যে দূরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে বক্তব্য, দেওয়াল সেখানে বক্তব্যকে নিয়ে আসে একেবারে মানুষের দৈনন্দিন চলাচলের মধ্যে । সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট হারিয়ে যেতে পারে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে । কিন্তু কোনও দেওয়ালে লেখা একটি বাক্য দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মানুষের চোখে পড়তে পারে ।

TAGGED:

JADAVPUR WALL PAINTING
JADAVPUR UNIVERSITY
দেওয়াল লিখন
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক
WALL PAINTING

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