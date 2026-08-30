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শুভেন্দুর হুঁশিয়ারির 24 ঘণ্টার মধ্যেই 'অ্যাকশন'! সাদা রঙে ঢাকল যাদবপুরের বিতর্কিত গ্রাফিতি

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দেওয়াল থেকে পুরনো দেওয়াল লিখন এবং গ্রাফিতি সরানোর দায়িত্ব জেনারেল মেনটেন্যান্স বিভাগকে দেওয়া হয়েছিল।

Jadavpur University
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়াল সাফাই অভিযান ! (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 30, 2026 at 2:41 PM IST

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কলকাতা, 30 অগস্ট: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারির 24 ঘণ্টার মধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শুরু হল দেওয়াল সাফাই অভিযান। শনিবার সকাল থেকে প্রায় ছ’ঘণ্টা ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ভবনের দেওয়াল থেকে রাজনৈতিক স্লোগান, বিতর্কিত লেখা এবং বিভিন্ন গ্রাফিতি সাদা রঙ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তবে, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরের দিনই এই অভিযান শুরু হওয়ায় তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন জল্পনা। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, এটি কোনও বিশেষ অভিযান নয়, নিয়ম মেনেই মাঝেমধ্যে ক্যাম্পাসের দেওয়াল পরিষ্কার করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দেওয়াল থেকে পুরনো দেওয়াল লিখন এবং গ্রাফিতি সরানোর দায়িত্ব জেনারেল মেনটেন্যান্স বিভাগকে দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো শনিবার সকালে কাজ শুরু হয়। এক ঠিকাদারের মাধ্যমে দুই দৈনিক মজুরির শ্রমিককে কাজে নামানো হয়। তাঁদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরাও ছিলেন। সকাল থেকে ক্যাম্পাসের একাধিক ভবন ঘুরে ঘুরে আগে থেকে চিহ্নিত করা দেওয়াল লিখন ও গ্রাফিতির উপর সাদা রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। ঘটনার সময়কাল নিয়েই তৈরি হয়েছে প্রশ্ন।

ঘটনাচক্রে শুক্রবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দেওয়াল লিখন, ‘আজাদি’ স্লোগান এবং বিতর্কিত রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তার ঠিক পরের দিন সকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক দেওয়ালে শুরু হয় সাদা রং করার কাজ। এর আগে গত 24 অগস্টও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘অ্যান্টি-ন্যাশনাল’ গ্রাফিতি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

শনিবারের অভিযানে বেশ কিছু পরিচিত গ্রাফিতি ও রাজনৈতিক বার্তা ঢেকে দেওয়া হয়। ডঃ এইচএল রায় বিল্ডিংয়ের গেট নম্বর 3-এর কাছে থাকা চার্লি চ্যাপলিনের একটি মুরাল ছিল তার মধ্যে অন্যতম। মুরালের সঙ্গে লেখা ছিল, ‘Fascism is not to be debated. It is to be smashed’। সাদা রঙের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় সেই ছবিও। পিজি সাইন্স বিল্ডিং এর দেওয়াল থেকে মুছে ফেলা হয় নাৎসি স্যালুটের আদলে আঁকা একটি ছবি। তার পাশে থাকা ‘Break Fascism with Red’ লেখাটিও আর দেখা যাচ্ছে না। জিওগ্রাফি বিভাগের বাইরে থাকা ‘Long Live Comrade Kishenji’ স্লোগানও সাদা রঙে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ওপেন এয়ার থিয়েটারের দেওয়াল থেকেও সরানো হয়েছে বিতর্কিত লেখা। সেখানে লেখা ছিল, ‘Fascists do not deserve democracy. They deserve a bullet in the head’। একই ভাবে শরজিল ইমামের একটি ছবি এবং তার পাশে লেখা ‘Chakka Jam is the solution, Not Sedition’ বক্তব্যটিও ঢেকে দেওয়া হয়।

তবে, শুধু রাজনৈতিক স্লোগান বা বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে ঘিরে লেখা নয়, বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে আঁকা গ্রাফিতিও সাদা রঙের আওতায় এসেছে। ক্যাম্পাসের একটি দেওয়াল থেকে হজরত মহম্মদের একটি উদ্ধৃতি ঢেকে দেওয়া হয়েছে। আমেরিকান কবি ও নাগরিক অধিকার আন্দোলনের কর্মী অড্রে লর্ডের একটি প্রতিকৃতি এবং তাঁর বক্তব্যও সাদা রঙে ঢেকে দেওয়া হয়। প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার পক্ষে আঁকা একটি গ্রাফিতিও মুছে দেওয়া হয়েছে। ওই ছবিতে প্যালেস্টাইনের পতাকার রঙের পোশাক পরা একটি শিশুকে দেখা যেত। পাশাপাশি, ছিল পাখি এবং ভাঙা বেড়ার মতো স্বাধীনতা ও প্রতিরোধের প্রতীক। গ্রাফিতির কেন্দ্রে থাকা চোখ ও মুখের ভাঙাচোরা অবয়বের নীচের অংশে ছিল কেফিয়েহ-র নকশা। সেই শিল্পকর্মটিও এখন সাদা রঙের আড়ালে।

শনিবারের অভিযান শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রশাসনিক ভবন অরবিন্দ ভবন থেকে। এরপর একে একে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, প্রযুক্তি ভবন, টেকনোলজি ভবন, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, PG পিজি সায়েন্স বিল্ডিং, ওয়ার্ল্ড ভিউ এবং নজরুল ভবন-সহ একাধিক জায়গায় চলে কাজ। শেষ পর্যন্ত দুপুর প্রায় দু'টো নাগাদ ওপেন এয়ার থিয়েটারে গিয়ে দেওয়াল সাফাইয়ের কাজ শেষ হয়। সব মিলিয়ে প্রায় ছ’ঘণ্টা ধরে চলে অভিযান।

তবে, এই পুরো ঘটনাকে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করতে নারাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এক বিশ্ববিদ্যালয় আধিকারিকের দাবি, ‘‘এটা নতুন কোনও কাজ নয়। আমরা মাঝেমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরে এই ধরনের সাফাই অভিযান চালাই। এর আগেও হয়েছে। নিয়ম মেনে এবারও সেই কাজ করা হয়েছে।’’ যদিও সূত্রের দাবি, এবারের সাফাই অভিযানের আগে গত দু’দিন ধরে প্রায় 10-12 জনের একটি দল ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেছিল।

অন্যদিকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়াল মোছার বিষয়ে প্রতিক্রিয়ায় এসএফআই রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, "দেওয়াল মুছে ইতিহাস মোছা যায় না ৷ স্বাধীনতার আন্দোলন, শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন, ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন, ক্যাম্পাস গণতন্ত্রের আন্দোলন মোছা যায়নি, যাবে না। ফের চ্যালেঞ্জ করছি মুখ্যমন্ত্রীকে, ছাত্র ভোট করান। ক্যাম্পাসের ছেলেমেয়েরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বেছে নিক ক্যাম্পাসের প্রিয়জনদের। হাওয়া গরম করতে অহেতুক শিশুসুলভ আচরণ করবেন না।"

কোন কোন দেওয়ালে কী ধরনের স্লোগান বা গ্রাফিতি রয়েছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে যে লেখাগুলির উল্লেখ ছিল, সেগুলির অবস্থানও খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি, আরও কিছু ‘বিতর্কিত’ দেওয়াল লিখন চিহ্নিত করা হয়েছিল বলে সূত্রের দাবি। শুক্রবার প্রশাসনের অনুমতি মেলার পরই শনিবার সকালে সেগুলি ঢেকে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। হস্টেলগুলিতেও নজর দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের দেওয়ালে বিভিন্ন স্লোগানের উল্লেখ থাকায় কয়েকটি হস্টেল ঘুরে দেখেন কর্মীরা। তবে, বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের দাবি, হস্টেলগুলির দেওয়ালে এই ধরনের কোনও গ্রাফিতি বা বিতর্কিত রাজনৈতিক স্লোগান পাওয়া যায়নি।

ফলে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরের দিনই দেওয়াল সাফাই অভিযান ঘিরে প্রশ্ন উঠলেও কর্তৃপক্ষের বক্তব্য স্পষ্ট—এটি কোনও রাজনৈতিক নির্দেশে করা বিশেষ অভিযান নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণেরই অংশ। তবে, সময়ের এই ‘কাকতালীয়’ মিলকে ঘিরে ইতিমধ্যেই যাদবপুরের অন্দরে শুরু হয়েছে নতুন করে চর্চা। যদিও এই প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অলিভ দাস বলেন, এই ঘটনা আজকে প্রথম নয়। এর আগেও একাধিকবার আমাদের প্রতিবাদের ভাষায় লেখা দেওয়াল লিখন মুছে দেওয়া হয়েছে। সেটা কর্তৃপক্ষের গণতান্ত্রিক অধিকারে করেছে। তবে, আমাদের আন্দোলন জারি আছে। যতবার দেওয়াল লিখন মুছবেন, ততবার আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে মান্যতা দিয়েই আবার দেওয়াল লিখব।

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যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়াল সাফাই
JADAVPUR UNIVERSITY

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