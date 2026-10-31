বই বাঁচানোর ডাক ! বর্ণপরিচয়, সংবিধান হাতে কলেজ স্ট্রিটে নাগরিক সমাজের মিছিল

বই বাঁচানোর ডাক ! বর্ণপরিচয়, সংবিধান হাতে কলেজ স্ট্রিটে নাগরিক সমাজের মিছিল
WALK FOR BOOKS: 'বইয়ের জন্য হাঁটুন' কর্মসূচিতে এ দিন অন্য রকম এক প্রতিবাদের সাক্ষী থাকল কলকাতার বইপাড়া ।
Published : October 31, 2026 at 8:44 PM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: কারও হাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়', কারও হাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' । কেউ বুকে আগলে রেখেছেন 'সহজপাঠ', কেউ আবার হাতে তুলে নিয়েছেন ভারতীয় সংবিধান । ভগৎ সিংয়ের লেখা বই থেকে দেশের ইতিহাসের নানা খণ্ড- শনিবার বিকেলে কলেজ স্ট্রিটের রাজপথে প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠল বই । কোনও রাজনৈতিক দলের পতাকা নয়, কোনও দলীয় স্লোগানও নয় । হাতে হাতে বই নিয়ে কয়েকশো মানুষের একটাই দাবি, বইয়ের উপর আক্রমণ বন্ধ হোক, মুক্তচিন্তা ও পাঠের অধিকার সুরক্ষিত থাকুক । 'বইয়ের জন্য হাঁটুন' কর্মসূচিতে এ দিন অন্য রকম এক প্রতিবাদের সাক্ষী থাকল কলকাতার বইপাড়া ।
বিদ্যাসাগরের মূর্তির পাদদেশে জমায়েতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মিছিল । লেখক, কবি, অধ্যাপক, ছাত্র, শিক্ষক, প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা থেকে শুরু করে সাধারণ বইপ্রেমী- সমাজের নানা স্তরের মানুষ তাতে শামিল হন । কারও হাতে পরিচিত পাঠ্যবই, কারও হাতে সাহিত্য, কারও হাতে ইতিহাস কিংবা সংবিধান । গান, কবিতা ও ছড়ার মধ্য দিয়ে উঠে আসে বই পড়ার স্বাধীনতা, যুক্তিবোধ এবং বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার বার্তা । প্রতিবাদীদের বক্তব্য, বইয়ের উপর আঘাত আসলে জ্ঞান, শিক্ষা ও সভ্যতার উপরেই আঘাত ।
কেন এই মিছিল ?
সাম্প্রতিক সময়ে বামপন্থীদের বইয়ের স্টল ঘিরে একাধিক বিতর্ক ও হামলার অভিযোগই তার নেপথ্যে । এ বছরের দুর্গাপুজোয় কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বামেদের বইয়ের স্টলে হামলা, বই ছুড়ে ফেলা, ছিঁড়ে দেওয়া এবং পায়ে মাড়ানোর অভিযোগ সামনে আসে । যাদবপুরে একটি বইয়ের স্টল সরানোকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় তীব্র বিতর্ক । পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বুলডোজার নিয়ে স্টল সরানোর চেষ্টার অভিযোগ ঘিরে প্রতিবাদে সরব হন লেখক, শিল্পী ও সংস্কৃতিজগতের বহু মানুষ । তাঁদের একাংশের মতে, পুজোর সঙ্গে বইয়ের স্টল, পত্রিকা প্রকাশ, নাটক, গান ও কবিতার যে দীর্ঘ সাংস্কৃতিক যোগ রয়েছে, এমন ঘটনা সেই ঐতিহ্যকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায় ।
এই প্রেক্ষাপটেই বইকে সামনে রেখে নাগরিক সমাজকে একজোট করার উদ্যোগ নেন শিক্ষা ও সংস্কৃতিজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা । আয়োজকদের বক্তব্য, বই কোনও নির্দিষ্ট মতাদর্শের সম্পত্তি নয় । যে কোনও মতের, যে কোনও বিশ্বাসের মানুষের বই পড়ার এবং নিজের মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে । বই ছুড়ে ফেলা বা পুড়িয়ে দেওয়া মানে শুধু একটি প্রকাশনার ক্ষতি করা নয়, মানুষের চিন্তা করার অধিকারকেও সংকুচিত করা । আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার আগে পাঠাভ্যাস এবং বইয়ের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তোলাও এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য ।
মিছিলে যোগ দিয়ে অধ্যাপক পবিত্র সরকার বলেন, বইয়ের দোকানে বই ছুড়ে ফেলা, পায়ে দলিত করা কিংবা বইয়ের স্টল ভাঙার ছবি গোটা পৃথিবীর সামনে বাংলার ভাবমূর্তিকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে । তাঁর মতে, মুক্তচিন্তা ও মানুষের বোধের উপর আঘাতের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন । বই হাতে রাজপথে হাঁটা সেই প্রতিবাদেরই প্রতীক ।
সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, "শাসক যখন বইকে ভয় পেয়ে বইয়ের স্টল আক্রমণ করে, বই পোড়াতে চায়, বই পদদলিত করে, তখন বোঝা যায় যে চেতনাকে ওরা ভয় পাচ্ছে, মানুষের বোধকে ওরা ভয় পাচ্ছে ।" তাঁর কথায়, বই ছাড়া কোনও সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব নয় । তাই বইয়ের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে মানুষকে একজোট হয়ে দাঁড়াতে হবে ।
শিক্ষার প্রসার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন বিপুল দাশগুপ্ত, যিনি 'বুজু জেঠু' নামেও পরিচিত । পূর্বসূরিদের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার ভিত্তিতেই অন্যায় ও অভদ্রতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন তিনি । কবি মন্দাক্রান্তা সেনের কথায়, বইয়ের উপর আক্রমণ কোনও একটি বই বা পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্রের উপর আক্রমণ নয়, তা আসলে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবিকতার উপর আঘাত । এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে পথে নেমে প্রতিবাদ জানানো জরুরি ।
শিক্ষা, যুক্তিবোধ, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক চেতনা রক্ষার প্রশ্নটিও উঠে আসে সিপিএম নেতা পলাশ দাসের বক্তব্যে । তাঁর মতে, বইয়ের জন্য এই মিছিল কেবল পাঠাভ্যাস বাড়ানোর আহ্বান নয়, মুক্তচিন্তা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার লড়াইও । কর্মসূচির আহ্বায়কদের পক্ষে রজত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বই জ্ঞান, শিক্ষা ও সভ্যতার ধারক । বই ছুড়ে ফেলা, ছিঁড়ে দেওয়া কিংবা পায়ে দলিত করার মতো ঘটনা বাংলার দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী । তাই লেখক, শিল্পী, ছাত্র, শিক্ষক, প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা এবং সাধারণ পাঠক- সকলকে এই প্রতিবাদে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল ।
শনিবার কলেজ স্কোয়ার থেকে কলেজ স্ট্রিটের পথে সেই আহ্বানেই সাড়া দিলেন কয়েকশো মানুষ । তাঁদের হাতে ছিল না কোনও রাজনৈতিক দলের পতাকা; ছিল বই । 'বর্ণপরিচয়' থেকে 'গীতাঞ্জলি', ভগৎ সিংয়ের লেখা থেকে সংবিধান- বিভিন্ন বইয়ের উপস্থিতি যেন বুঝিয়ে দিল, মতের পার্থক্য থাকলেও জ্ঞানচর্চার স্বাধীনতার প্রশ্নে এক জায়গায় দাঁড়াতে পারেন মানুষ ।
কলকাতার বইপাড়ায় এ দিনের মিছিল তাই শুধু একটি প্রতিবাদ কর্মসূচিতে আটকে থাকল না । বই পড়ার অভ্যাস, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, যুক্তিবাদী মনন এবং বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষার প্রশ্নকে নতুন করে সামনে নিয়ে এল । প্রতিবাদীদের বার্তা, বইয়ের সঙ্গে বিরোধ নয়, বইয়ের সঙ্গে সংলাপই হোক সমাজের পথ। কারণ, যে সমাজ বইকে ভয় পায়, সে সমাজ শেষ পর্যন্ত নিজের চিন্তার স্বাধীনতাকেই বিপন্ন করে ।