বাজেটে কল্পতরু মমতা ! বাড়ল সিভিক-আশাকর্মীদের বেতন, মিলবে মাতৃত্বকালীন ছুটিও
'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর ভাতা 500 টাকা করে বৃদ্ধির পাশাপাশি আশা কর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্যও বাজেটে খুশির খবর রয়েছে ৷
Published : February 5, 2026 at 6:02 PM IST
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগের মাঝেই ভোটের মুখে রাজ্যবাসীর জন্য ভাণ্ডার উপুড় করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । 2026-27 অর্থবর্ষের অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ হওয়ার পর সাংবাদিক বৈঠকে তিনি ঘোষণা করলেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর ভাতা 500 টাকা করে বাড়ানোর পাশাপাশি আশা কর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্যও খুশির খবর রয়েছে ৷
'আশা' কর্মীদের আশা পূরণের চেষ্টা
আশা (ASHA) কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের মাসিক সাম্মানিক 2026 সালের এপ্রিল থেকে 1000 টাকা করে বৃদ্ধি করা হয়েছে । একই সঙ্গে আশা কর্মীদের জন্য 180 দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থাও করা হয়েছে । কর্মরত অবস্থায় এই কর্মীদের মৃত্যু হলে পরিবারের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার এককালীন সাহায্যের ঘোষণাও করা হয়েছে ।
সিভিক ভলান্টিয়ার ও প্যারা-টিচারদের বেতন বৃদ্ধি
বাজেটে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্যও বড় ঘোষণা রয়েছে । সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ, গ্রিন পুলিশ, প্যারা-টিচার, শিক্ষাবন্ধু, এসএসকে (SSK) ও এমএসকে (MSK) কর্মীদের মাসিক সাম্মানিক 2026 সালের এপ্রিল থেকে 1000 টাকা করে বাড়ানো হয়েছে । কর্মরত অবস্থায় এঁদের মৃত্যু হলে পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা এককালীন সাহায্য দেওয়া হবে ।
কৃষক ও শ্রমিক কল্যাণে ঘোষণা
ক্ষুদ্র চা-বাগান মালিকদের স্বস্তি দিয়ে কৃষি আয়কর এবং সেস (Cess) মকুবের সময়সীমা 31/03/2027 পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে । খেতমজুরদের বাৎসরিক অনুদান বাড়িয়ে চার হাজার টাকা করা হয়েছে, যা দুটি কিস্তিতে দেওয়া হবে । এছাড়া, ভাগচাষিদের নথিভুক্ত করার জন্য ডেটাবেস তৈরি এবং ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য সেচ ব্যবস্থা বা টিউবওয়েলের ব্যবহারে ফি সম্পূর্ণ মকুব করার কথা বলা হয়েছে ।
কৃষকদের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী এদিন 'ক্ষেতমজুর'দের জন্য নতুন ভাতার কথা উল্লেখ করেন । তিনি বলেন, "যাঁদের নিজস্ব জমি নেই বা অন্যের জমিতে ভাগচাষ করেন, সেই ক্ষেতমজুরদের বছরে চার হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হবে ৷" রবি ও খরিফ শস্যের মরশুমে দুই কিস্তিতে এই টাকা সরাসরি কৃষকদের হাতে পৌঁছে যাবে । ক্ষুদ্র চাষিদের সেচ বাবদ জল কর সম্পূর্ণ মকুব করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে, যা গ্রাম বাংলার অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
বাজেট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য
বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রের বাজেটে বাংলাকে কিছুই দেওয়া হয়নি, উলটে বিভিন্ন খাতের টাকা আটকে রাখা হয়েছে । এই পরিস্থিতির মধ্যেও রাজ্যের নিজস্ব আয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর তাঁর সরকার । তিনি বলেন, "ফেব্রুয়ারি মাস থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রাপক মা-বোনেরা প্রত্যেকে 500 টাকা করে বেশি পাবেন ৷"
সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রেও বাজেটের বড় ঘোষণার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে দ্রুত বাড়তে থাকা 'গিগ ইকোনমি' বা অনলাইন ডেলিভারি কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের এবার বিমা ও স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় আনা হবে । ডেলিভারি বয়দের জীবনের ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার কথা মাথায় রেখে একটি পোর্টাল তৈরি করে তাঁদের নথিভুক্ত করা হবে এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা হবে ।
'কর্মসংস্থানে বাংলার নজির'
রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের খতিয়ান পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর প্রধান উপদেষ্টা অমিত মিত্র দাবি করেন, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাংলা অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে । সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে বেকারত্বের হার 45.65 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে । পাশাপাশি, এক কোটি 72 লক্ষ মানুষকে দারিদ্রসীমার ওপরে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে, যা দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা নজির । 100 দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিলেও রাজ্য 'কর্মশ্রী' (যার নাম মহাত্মা গান্ধির স্মরণে 'মহাত্মাশ্রী' করা হয়েছে) প্রকল্পের মাধ্যমে গরিব মানুষের কাজ নিশ্চিত করছে এবং এবার বাজেটে 100 দিনের কাজের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে ।
বাজেটে পরিকাঠামোয় জোর
পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই রাজ্য । মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের জন্য ইতিমধ্যেই 300 কোটি টাকা ছাড়া হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়ে গেছে । গঙ্গাসাগরে মুড়িগঙ্গার ওপর সেতু নির্মাণে 1500 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে এলএনটি (L&T)। এছাড়াও রাজ্যের ধর্মীয় ও পর্যটন স্থলগুলির সংস্কারে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, তারাপীঠ থেকে শুরু করে জহুরা কালীবাড়ি, ফুরফুরা শরিফ এবং আদিবাসী জাহের থান - সব ক্ষেত্রেই উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে বলে দাবি করেন তিনি ।