ETV Bharat / state

নেতাজির ক্যান্টিনে 13 বছর বাড়েনি বেতন, মেয়রের অনুমতি সত্ত্বেও ফাইল আটকেছেন কালীচরণ

মেয়রের অনুমতি সত্ত্বেয় নেতাজির তৈরি ক্যান্টিনের কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি আটকে ছিলেন কালী বিস্ফোরক দাবি কর্মী, আধিকারিকদের

ETV BHARAT
বিস্ফোরক অভিযোগ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 27, 2026 at 7:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 27 জুন: তারাতলার ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর থেকেই খবরের শিরোনামে কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ গোডাউন নির্মাণে একাধিক অনিয়মে নাম জড়িয়েছে একসময়ের এই প্রভাবশালী কর্মীর ৷ এবার তাঁর আরও এক কীর্তি সামনে এল ! কলকাতা পুরনিগমে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর তৈরি ঐতিহ্যবাহী ক্যান্টিনের কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি এই কালীচরণ একাধিকবার আটকে দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন আধিকারিক ও কর্মীরা । ফিরহাদ হাকিমের অনুমোদন পাওয়ার পরও নাকি সেই ফাইল মেয়রের ঘরের বাইরে বেরতে দেননি কালীচরণ ৷

তারাতলা বিপর্যয়ের পর স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই প্রভাবশালী আধিকারিকের নাম নিয়েছিলেন । তারপরই গ্রেফতার করা হয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ বিপুল টাকা তোলা, টাকা ছাড়া কোনও ফাইল না-ছাড়া, কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার-সহ একাধিক অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে । তবে আজ আরও এক নতুন কাণ্ড সামনে এল । এই ওএসডি-র কর্মকাণ্ডে রীতিমতো 'কালি' লেগেছে নেতাজির তৈরি ঐতিহ্যের ক্যান্টিনে ।

নেতাজির তৈরি ক্যান্টিনে 13 বছর বাড়েনি বেতন (নিজস্ব ভিডিয়ো)

অভিযোগ, 13 বছর ধরে কোনও বেতন বাড়েনি এই ক্যান্টিনের কর্মীদের । একসময় যে কর্মীর মাসিক বেতন ছিল 6200 টাকা, 2013 সালে শেষবার সেই বেতন বেড়ে হয়েছে 8500 টাকা । তারপর 13 বছর ধরে আর এক টাকাও বেতন বাড়ানো হয়নি । এই ক্যান্টিনে কাজ করেন 27 জন কর্মী । প্রত্যেকের কমবেশি বেতন ওই 8500 টাকাই । নেই কোনও পিএফ বা ইএসআই । ক্যান্টিন কর্তাদের তরফে একবার নয়, ছয় বার বেতন বৃদ্ধি করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । তবে তার পরেও কোনও টাকা বাড়েনি ।

ETV BHARAT
নেতাজির তৈরি ক্যান্টিনে 13 বছর বাড়েনি বেতন (নিজস্ব চিত্র)

কর্মীরা জানালেন, চারবার তাঁদের সেই প্রস্তাব তৎকালীন মেয়রের টেবিল পর্যন্তও পৌঁছয়নি ৷ আর দু'বার ফিরহাদ হাকিম বেতন বৃদ্ধিতে অনুমোদন দিলেও, সেই ফাইল আর মেয়রের ঘরের বাইরে বেরোয়নি বলে অভিযোগ করেছেন ক্যান্টিনের কর্মীরা ৷ আর এই গোটা ঘটনা কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্গুলিহেলনেই ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা ৷

ETV BHARAT
13 বছর বাড়েনি বেতন (নিজস্ব চিত্র)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুর কর্তা এবিষয়ে বলেন, "নামমাত্র বেতনে সংসার চলবে কী করে ? ছয়বার প্রস্তাব গিয়েছে । বেতন বাড়াতে হলে তোলাবাজির ইঙ্গিত দেয় । আমরা বলেছিলাম, এই কর্মীগুলোর স্বার্থে কিছু একটা করতে । তারপরেও এক টাকা বাড়ায়নি ।"

ক্যান্টিনের কর্মী নাজিমুদ্দিন আহমেদ বলেন, "নামমাত্র টাকায় কোনও রকমে সংসার চালাচ্ছি । কেউ 30 বছর, তো কেউ 32 বছর ধরে কাজ করছেন । আর বেতন সেই 8500 টাকা । বহুবার আধিকারিকরা মেয়রের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন । তবে তা কালীবাবু আটকে দিয়েছেন । ওঁর জন্য আজ এই সমস্যা আমাদের । মেয়র অনুমতি দিয়েছিলেন দু'বার, সেটাও উনি আটকে দেন । এখন জিনিসপত্রের যা দাম, তাতে এই টাকায় আর সংসার চলে না । বউ-বাচ্চা, মা-বোনকে নিয়ে কী করে বাঁচব ? আধপেটা খেয়েই চালাতে হয় । 27 জন কর্মী আমরা, সবারই এক হাল ।"

ETV BHARAT
মেয়রের অনুমতি সত্ত্বেও ফাইল আটকেছেন কালীচরণ (নিজস্ব চিত্র)

আরেক কর্মী চন্দনা মুখোপাধ্যায় বলেন, "আট বছর হল এখানে কাজে ঢুকেছি, এখনও খুব-একটা টাকা বাড়েনি । একবার 500 টাকা বেড়েছে । এখন 7500 টাকা বেতন পাই । শুনছি, বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব উনি আটকে দিচ্ছেন । অনেকবার জানানো হয়েছে মেয়রকে । কোনও লাভ হয়নি ৷"

TAGGED:

KMC CANTEEN
KALICHARAN BANERJEE
কলকাতা পুরনিগমের ক্যান্টিন
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
FIRHAD HAKIM OSD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.