নেতাজির ক্যান্টিনে 13 বছর বাড়েনি বেতন, মেয়রের অনুমতি সত্ত্বেও ফাইল আটকেছেন কালীচরণ
মেয়রের অনুমতি সত্ত্বেয় নেতাজির তৈরি ক্যান্টিনের কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি আটকে ছিলেন কালী বিস্ফোরক দাবি কর্মী, আধিকারিকদের
Published : June 27, 2026 at 7:55 PM IST
কলকাতা, 27 জুন: তারাতলার ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর থেকেই খবরের শিরোনামে কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ গোডাউন নির্মাণে একাধিক অনিয়মে নাম জড়িয়েছে একসময়ের এই প্রভাবশালী কর্মীর ৷ এবার তাঁর আরও এক কীর্তি সামনে এল ! কলকাতা পুরনিগমে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর তৈরি ঐতিহ্যবাহী ক্যান্টিনের কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি এই কালীচরণ একাধিকবার আটকে দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন আধিকারিক ও কর্মীরা । ফিরহাদ হাকিমের অনুমোদন পাওয়ার পরও নাকি সেই ফাইল মেয়রের ঘরের বাইরে বেরতে দেননি কালীচরণ ৷
তারাতলা বিপর্যয়ের পর স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই প্রভাবশালী আধিকারিকের নাম নিয়েছিলেন । তারপরই গ্রেফতার করা হয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ বিপুল টাকা তোলা, টাকা ছাড়া কোনও ফাইল না-ছাড়া, কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার-সহ একাধিক অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে । তবে আজ আরও এক নতুন কাণ্ড সামনে এল । এই ওএসডি-র কর্মকাণ্ডে রীতিমতো 'কালি' লেগেছে নেতাজির তৈরি ঐতিহ্যের ক্যান্টিনে ।
অভিযোগ, 13 বছর ধরে কোনও বেতন বাড়েনি এই ক্যান্টিনের কর্মীদের । একসময় যে কর্মীর মাসিক বেতন ছিল 6200 টাকা, 2013 সালে শেষবার সেই বেতন বেড়ে হয়েছে 8500 টাকা । তারপর 13 বছর ধরে আর এক টাকাও বেতন বাড়ানো হয়নি । এই ক্যান্টিনে কাজ করেন 27 জন কর্মী । প্রত্যেকের কমবেশি বেতন ওই 8500 টাকাই । নেই কোনও পিএফ বা ইএসআই । ক্যান্টিন কর্তাদের তরফে একবার নয়, ছয় বার বেতন বৃদ্ধি করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । তবে তার পরেও কোনও টাকা বাড়েনি ।
কর্মীরা জানালেন, চারবার তাঁদের সেই প্রস্তাব তৎকালীন মেয়রের টেবিল পর্যন্তও পৌঁছয়নি ৷ আর দু'বার ফিরহাদ হাকিম বেতন বৃদ্ধিতে অনুমোদন দিলেও, সেই ফাইল আর মেয়রের ঘরের বাইরে বেরোয়নি বলে অভিযোগ করেছেন ক্যান্টিনের কর্মীরা ৷ আর এই গোটা ঘটনা কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্গুলিহেলনেই ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুর কর্তা এবিষয়ে বলেন, "নামমাত্র বেতনে সংসার চলবে কী করে ? ছয়বার প্রস্তাব গিয়েছে । বেতন বাড়াতে হলে তোলাবাজির ইঙ্গিত দেয় । আমরা বলেছিলাম, এই কর্মীগুলোর স্বার্থে কিছু একটা করতে । তারপরেও এক টাকা বাড়ায়নি ।"
ক্যান্টিনের কর্মী নাজিমুদ্দিন আহমেদ বলেন, "নামমাত্র টাকায় কোনও রকমে সংসার চালাচ্ছি । কেউ 30 বছর, তো কেউ 32 বছর ধরে কাজ করছেন । আর বেতন সেই 8500 টাকা । বহুবার আধিকারিকরা মেয়রের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন । তবে তা কালীবাবু আটকে দিয়েছেন । ওঁর জন্য আজ এই সমস্যা আমাদের । মেয়র অনুমতি দিয়েছিলেন দু'বার, সেটাও উনি আটকে দেন । এখন জিনিসপত্রের যা দাম, তাতে এই টাকায় আর সংসার চলে না । বউ-বাচ্চা, মা-বোনকে নিয়ে কী করে বাঁচব ? আধপেটা খেয়েই চালাতে হয় । 27 জন কর্মী আমরা, সবারই এক হাল ।"
আরেক কর্মী চন্দনা মুখোপাধ্যায় বলেন, "আট বছর হল এখানে কাজে ঢুকেছি, এখনও খুব-একটা টাকা বাড়েনি । একবার 500 টাকা বেড়েছে । এখন 7500 টাকা বেতন পাই । শুনছি, বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব উনি আটকে দিচ্ছেন । অনেকবার জানানো হয়েছে মেয়রকে । কোনও লাভ হয়নি ৷"