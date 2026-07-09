SIR: জীবদ্দশায় কি ফের ভোটার তালিকায় নাম দেখতে পাব, প্রশ্ন প্রাক্তন সাংসদের

SIR: জীবদ্দশায় কি ফের ভোটার তালিকায় নাম দেখতে পাব, প্রশ্ন প্রাক্তন সাংসদের
এসইউসিআই-এর প্রাক্তন সাংসদ তরুণ মণ্ডল ৷ এসআইআর-এ তাঁর নাম বাদ যায় ৷ এখন তাঁর নাম ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন ৷
Published : July 9, 2026 at 8:54 PM IST
কলকাতা, 9 জুন: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় দেশের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা লোকসভার অধ্যক্ষ সকলের কাছেই লিখিতভাবে আবেদন জানিয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ তরুণ মণ্ডল ৷ তাঁর প্রশ্ন, নিজের জীবদ্দশায় কি তিনি তাঁর নাম আবার ভোটার তালিকায় দেখতে পাবেন ?
স্বাভাবিকভাবেই তাই প্রশ্ন উঠেছে যে একজন প্রাক্তন সাংসদের ক্ষেত্রে যদি এই পরিস্থিতি হয়, তবে রাজ্যের যে 27 লক্ষ মানুষের নাম এখন বিচারাধীন রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে কী হতে পারে ? তাই সাধারণ মানুষকে এই বিষয় সচেতন করতে আগামী 14 জুলাই পথে নামছে ভোটাধিকার সমন্বয় সুরক্ষা কমিটি। ওইদিন তারা নির্বাচন কমিশনে তাঁদের দাবিপত্র জমা দেবে ৷
উল্লেখ্য, গত বছর অক্টোবরের শেষে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর করার কথা ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন ৷ তার পর নভেম্বর মাস থেকে শুরু হয় এই প্রক্রিয়া ৷ প্রায় 1 কোটি ভোটারের নাম বাদ পড়ে৷ তার মধ্যে কয়েক লক্ষ মানুষ সুপ্রিম কোর্টের তরফে তৈরি করে দেওয়া অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে আবেদন৷ ওই ট্রাইব্যুনালে এখনও পর্যন্ত 27 লক্ষের নাম বিচারাধীন রয়েছে৷
এদিকে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ এ রাজ্যে 15 বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের পতন হয় ৷ বাংলায় প্রথমবার তৈরি হয় বিজেপির সরকার ৷ সেই সরকার গঠনের পর কেটে গিয়েছে প্রায় দু’মাস ৷ কিন্তু ট্রাইব্যুনালের ছাড়পত্র পেয়ে কতজনের নাম ভোটার তালিকায় ফিরেছে, সেই বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে বলে অভিযোগ ৷
শুক্রবার এই নিয়ে সরব হয়েছে ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় কমিটি ৷ সেই কারণেই তারা আগামী 14 জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি-সহ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন জমা দেবে বলে ঠিক করেছে । এই নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ তরুণ মণ্ডল জানান, ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়ার গতি অত্যন্ত ধীর ও হতাশাজনক । কারণ, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাননীয় টিএস শিবজ্ঞানম পদত্যাগ করার আগে জানিয়েছিলেন যে বিচারাধীন শুধুমাত্র 1 লক্ষ ভোটারের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেই প্রায় চার বছর সময় লেগে যেতে পারে । সেই গতিতে আপিল ট্রাইব্যুনালে কয়েকলক্ষ আবেদনকারী নাগরিক কবে বিচার পাবেন, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে ।
এছাড়া ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় কমিটির তরফে দাবি করা হয়েছে যে ছিটমহল ও আদিবাসীদের নাম ‘আনম্যাপড ভোটার’ বলে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । একইভাবে, হাজার হাজার বছর ধরে এই ভূখণ্ডের স্থায়ী বাসিন্দা আদিবাসীদের নামও বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ।
ওই কমিটি আরও দাবি করে যে, তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার ফলে নাগরিকদের নানা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে । বহু জায়গায় রেশন কার্ড বাতিল করা, বাড়ি বাড়ি পুলিশ বা সিভিক পুলিশ পাঠিয়ে কাগজপত্র যাচাইয়ের নামে আতঙ্ক তৈরি করার অভিযোগ উঠছে । এর ফলে জমি রেজিস্ট্রি, পুলিশ ভেরিফিকেশন, এমনকি আম্ফানের ঘর পাওয়ার অনুদান আটকে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে ৷ ভোটার তালিকায় নাম না-থাকলে আবাস যোজনার ঘরের জন্য দরখাস্তও করা যাবে না ৷
তাদের মূল দাবিগুলো হল, অবিলম্বে সমস্ত বৈধ ভোটারদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ৷ ট্রাইব্যুনালের কাজ দ্রুত করার জন্য আগামী ছয় মাস অর্থাৎ চলতি বছরের 31 ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত আবেদনের নিষ্পত্তি করতে হবে ৷ ভোটারদের বিচার বা ট্রাইব্যুনাল চলাকালীন কোনোভাবেই সন্দেহভাজন তালিকায় রাখা যাবে না। কোনও আদিবাসী ও জনজাতির নাম ভোটার তালিকা থেকে বাতিল করা চলবে না। বানান ভুল বা ত্রুটির জন্য ভোটারদের নাম তালিকাভুক্ত করতে বাধা দেওয়া যাবে না। নাম সংশোধনের প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে ৷ সাধারণ নাগরিকদের জাতিগত বা ধর্মীয় কারণে ডিটেনশন ক্যাম্প বা হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানোর চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে ৷