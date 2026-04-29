ETV Bharat / state

‘সিংহম’-এর কড়া নজরদারিতে ভোট হল ডায়মন্ড হারবারে

বুধবার ছিল পশ্চিমবঙ্গে শেষদফার নির্বাচন৷ কী ভূমিকায় দেখা গেল অজয় পাল শর্মাকে৷ অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন৷

SINGHAM AJAY PAL SHARMA
ডায়মন্ড হারবারে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারি (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 29, 2026 at 9:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ডায়মন্ড হারবার (দক্ষিণ 24 পরগনা), 29 এপ্রিল: ভোটে কোথাও গোলমাল হলে কাউকে ছাড়া হবে না, আঙুল উঁচিয়ে বলছেন এক ব্যক্তি৷ তাঁকে ঘিরে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা৷

রাজ্য়ে শেষ দফার নির্বাচনের আগে এই ভিডিয়ো হু হু করে ছড়িয়ে পড়েছিল সোশাল মিডিয়ায়৷ সাদা পোশাকে যিনি এই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, তিনি আসলে একজন আইপিএস আধিকারিক৷ নাম - অজয় পাল শর্মা৷ উত্তর প্রদেশে যিনি ‘সিংহম’ নামে পরিচিত৷

‘সিংহম’-এর কড়া নজরদারিতে ভোট হল ডায়মন্ড হারবারে (নিজস্ব ছবি)

শুধু এই ঘটনা নয়, দক্ষিণ 24 পরগনার পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা এলাকায় তাঁর একাধিক পদক্ষেপ গত কয়েকদিনে জোর চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছিল৷ ফলে প্রশ্ন উঠেছিল, ভোটের দিন ঠিক কী হবে? কীভাবে তিনি নিয়ন্ত্রণ করবেন ডায়মন্ড হারবার এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি৷ বুধবার সকাল থেকে সেদিকেই নজর ছিল সকলের৷

দিন শেষে দেখা গেল, দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায়, বিশেষ করে ডায়মন্ড হারবারে ভোটগ্রহণ চলাকালীন নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখলেন বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মা। বুধবার তিনি বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন এবং ভোট প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন রাখতে সক্রিয় ভূমিকা নেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারের এই আইপিএস অফিসার, যিনি বর্তমানে প্রয়াগরাজে এসিপি পদে কর্মরত, গত কয়েকদিন ধরে ডায়মন্ড হারবার এলাকায় তাঁর সক্রিয় ভূমিকার জন্য রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই এলাকায় ভোটের আগে সম্ভাব্য হিংসা ও ভীতি প্রদর্শন ঠেকাতে কড়া অবস্থান নিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে৷

অপরাধ দমনে কঠোর পদক্ষেপের জন্য ‘সিংহম’ নামে পরিচিত অজয় পাল শর্মার বিরুদ্ধে মঙ্গলবার তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, তিনি নিজের দায়িত্বের সীমা ছাড়িয়ে দলীয় কর্মীদের ভয় দেখাচ্ছেন৷ প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ভোটে কোনোরকম গোলমাল হলে ‘উপযুক্ত ব্যবস্থা’ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন শর্মা। এমনকি ফলতা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়িতেও তিনি গিয়ে বার্তা দেন, ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠলে প্রশাসন দ্রুত ও কড়া পদক্ষেপ করবে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস কলকাতা হাইকোর্টেও যায়। তবে বিতর্কের মাঝেও অজয় পাল শর্মাকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে বিভিন্ন বুথে পরিদর্শনে যেতে দেখা যায়, যেখানে সকাল থেকেই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেন সাধারণ মানুষ।

তাছাড়া ভোটের দিন ভোরে ডায়মন্ড হারবারে পৌঁছে সিআরপিএফ-এর ডিজির সঙ্গে প্রায় 30 মিনিটের একটি বৈঠক করেন ‘সিংহম’। সেখানে এলাকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। পরে তিনি বিভিন্ন বুথ পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন। তবে আগেরদিনের মতো তাঁকে খুব একটা গাড়ি থেকে নামতে দেখা যায়নি৷

সিআরপিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাহিনীর ডিজি সিনিয়র আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ডায়মন্ড হারবারে মোতায়েন বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং প্রস্তুতি ও লজিস্টিক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। এই সফর জওয়ানদের মনোবল বাড়িয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। এদিন শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এলাকা থেকে বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি। প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশন এই জেলাকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

তবে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য অভিযোগ করেছেন, ফলতার কয়েকটি বুথে ইভিএমে বিজেপির ভোটের বোতাম টেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তিনি এই ঘটনাকে ‘ডায়মন্ড হারবার মডেল’ বলে উল্লেখ করে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানান। অন্যদিকে, বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী জানান, বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরে আনা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও ফোন করে এই বিষয়ে খোঁজ নিয়েছেন।’’

এর পাল্টা তৃণমূল অভিযোগ তোলে, ফলতার বেলসিংহা গ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনী সাধারণ ভোটারদের উপর, বিশেষ করে মহিলাদের উপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে। দলীয় মুখপাত্র অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “নিরাপত্তার নামে নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে। আমরা নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এই ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।”

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
ECI
POLICE OBSERVER
ডায়মন্ড হারবার
SINGHAM AJAY PAL SHARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.