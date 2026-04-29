ক্যানিং পশ্চিমে থমকে ভোট, প্রধানকে মারধরের অভিযোগে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

বিক্ষোভকারীরা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘিরে ফেলে এবং উত্তেজনা চরমে পৌঁছয়। এই পরিস্থিতিতে ভোটগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় ক্যানিং পশ্চিমে ৷

ক্যানিং পশ্চিমে মারধরের অভিযোগে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে (ইটিভি ভারত)
Published : April 29, 2026 at 5:23 PM IST

ক্যানিং, 29 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার ভোটে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ক্যানিং। ক্যানিং পশ্চিমের 112 নম্বর বুথে হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া, যা ঘিরে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ভোটগ্রহণ বন্ধ ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভোটাররা।

অভিযোগ, ওই বুথে পঞ্চায়েত প্রধানকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় তীব্র বিক্ষোভ। অভিযোগ, ভোট চলাকালীন আচমকাই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রধানকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। ঘটনার পরেই উত্তেজিত জনতা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এবং পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় ৷ বিক্ষোভকারীদের একাংশ কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলে ৷ তাঁদের দাবি, ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং তাদের নিষ্ক্রিয়তার কারণেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিক্ষোভকারীরা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘিরে ফেলে এবং উত্তেজনা চরমে পৌঁছয়।

ক্যানিং পশ্চিমে মারধরের অভিযোগে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে (ইটিভি ভারত)

এই পরিস্থিতিতে ভোটগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। বুথের বাইরে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভোটাররা চরম অসুবিধার সম্মুখীন হন। অনেকেই ক্ষোভপ্রকাশ করে জানান, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে এসেও তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। ভোট দিতে এসে এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হওয়ায় ক্ষোভ আরও বাড়তে থাকে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করা হয়। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং পরে ভোটগ্রহণ পুনরায় শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ।

অন্যদিকে, পঞ্চায়েত প্রধানের উপর হামলার ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। শাসকদল এই ঘটনাকে পরিকল্পিত আক্রমণ বলে অভিযোগ করেছে এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে। বিরোধীদের পক্ষ থেকে পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে, শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই অশান্তি তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি হঠাৎই উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় প্রথমে ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। বিক্ষোভের মধ্যে পড়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে কিছুটা সময় লেগেছে বলেও তারা দাবি করেছে। তবে তারা দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানানো হয়েছে ।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও গোটা ঘটনার রিপোর্ট তলব করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। কেন ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখতে হল, কীভাবে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত, এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোথাও গাফিলতি ছিল কি না—সব দিক খতিয়ে দেখা হবে বলে জানানো হয়েছে । ভোটের দিনে এমন অশান্তির ঘটনা নিঃসন্দেহে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে । গণতন্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ যাতে নির্বিঘ্ন হয়, তা নিশ্চিত করাই প্রশাসনের প্রধান দায়িত্ব ৷ ক্যানিং পশ্চিমের এই ঘটনা সেই ব্যবস্থার উপরই প্রশ্ন তুলে দিল। এখন নজর তদন্তের দিকে—শেষ পর্যন্ত কী উঠে আসে এবং ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেটাই দেখার।

