ফুলে মোড়া মডেল বুথে ভোট উৎসব ! হুইলচেয়ার-স্বাস্থ্য পরিষেবায় নজর

বুথের প্রবেশদ্বারে ফুলের তোড়ন, ভেতরে ফুল দিয়ে সাজানো পথ - ভোট দিতে এসেই যেন উৎসবের আবহে ঢুকে পড়ছেন সাধারণ মানুষ । অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷

জলপাইগুড়িতে গণতন্ত্রের উৎসব
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 23, 2026 at 5:42 PM IST

জলপাইগুড়ি, 23 এপ্রিল: উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে ভোট এ বার যেন এক অন্য অভিজ্ঞতা । গণতন্ত্রের উৎসবকে আরও আরামদায়ক ও আকর্ষণীয় করে তুলতে জেলায় গড়ে তোলা হয়েছে 17টি মডেল বুথ । যেখানে ভোটারদের জন্য রয়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবা, বয়স্ক ও অসুস্থদের জন্য হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা, সব মিলিয়ে ভোটকেন্দ্রেই 'স্মার্ট' ব্যবস্থাপনার ছাপ ।

শহরের রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয় সেই তালিকার অন্যতম নজরকাড়া উদাহরণ । জলপাইগুড়ি পুরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত এই স্কুলে 107, 108, 109 ও 110 নম্বর বুথকে মডেল হিসেবে সাজিয়েছে নির্বাচন কমিশন । বুথের প্রবেশদ্বারে ফুলের তোড়ন, ভেতরে ফুল দিয়ে সাজানো পথ- ভোট দিতে এসেই যেন উৎসবের আবহে ঢুকে পড়ছেন সাধারণ মানুষ ।

জলপাইগুড়িতে ফুলে মোড়া মডেল বুথে ভোট উৎসব ! হুইলচেয়ার-স্বাস্থ্য পরিষেবায় নজর

শুধু সাজসজ্জাই নয়, পরিষেবাতেও বিশেষ নজর । ডিউটিতে থাকা আশাকর্মী চুমকি দাস জানান, "কেউ অসুস্থ হলে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে দ্রুত নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি । সেজন্যই এই মডেল বুথ ৷।"

ফলে ভোটারদের নিরাপত্তা ও স্বস্তি, দু'দিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । ভোটারদের প্রতিক্রিয়াও ইতিবাচক । কণীনিকা হাজারির কথায়, "এত সুন্দর করে সাজানো ভোটকেন্দ্র আগে দেখিনি, খুব ভালো লাগছে ।" একই অভিজ্ঞতা অপর ভোটার সন্তু চৌধুরীরও, "ভোট দিতে এসে মনটাই ভালো হয়ে গেল । শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট হচ্ছে । আগে কখনও এত সুশৃঙ্খল ভোট গ্রহণ কেন্দ্র দেখিনি ৷ নিরাপত্তা ব্যবস্থাও বেশ ভাল ৷"

বুথে নজরকাড়া আয়োজন

কমিশন সূত্রের খবর, এ বার নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । গত লোকসভা নির্বাচনের ধারা বজায় রেখে এ বারও মহিলা পরিচালিত বুথের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে । জেলায় মোট 365টি বুথ পরিচালনা করছেন মহিলারা, যা প্রশাসনের এক বড় পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে ।

এছাড়াও মডেল বুথগুলিতে নির্বাচন কমিশনের তরফে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়েছে । নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর মহিলা জওয়ানরাও ।

জলপাইগুড়ির বুথে যেন ভোট উৎসব

জেলার সাতটি বিধানসভা জুড়ে 17টি মডেল বুথ, সব মিলিয়ে জলপাইগুড়িতে ভোটপর্ব শুধু শান্তিপূর্ণ নয়, হয়ে উঠেছে অংশগ্রহণ, পরিকল্পনা এবং পরিকাঠামোর এক অনন্য উদাহরণ । খুশি স্থানীয় বাসিন্দারাও৷ তাঁদের কথায়, ভোট মানে তো গণতন্ত্রের উৎসব ৷ কিন্তু অন্যান্য জায়গায় যেভাবে ভোটের নামে আতঙ্কের পরিবেশ রয়েছে, সেখানে আমাদের এখানের পরিবেশ একেবারে অন্যরকম ৷

আরও পড়ুন:

মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিলেন অনুব্রত, 230 আসনে জয়ের বার্তা

ভোট দিতে এসেছে রামলাল ! সকাল সকাল বুথে টহল দিল ঝাড়গ্রামের গজরাজ

