শুনানিতে ফের তলবের সম্ভাবনা অ্যাডমিট কার্ড জমা দেওয়া ভোটারদের, জানাল কমিশন

শুনানিতে ফের তলবের সম্ভাবনা অ্যাডমিট কার্ড জমা দেওয়া ভোটারদের, জানাল কমিশন
অ্যাডমিট কার্ডের সঙ্গে কমিশন অনুমোদিত 13টির একটি নথি জমা দেওয়া ভোটারদের শুনানিতে ডাকা হবে না ৷
Published : January 17, 2026 at 6:27 PM IST
কলকাতা, 17 জানুয়ারি: স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের শুনানিতে যাঁরা অ্যাডমিট কার্ড জমা দিয়েছেন, তাঁদের পুনরায় ডাকা হতে পারে ৷ এবার এমনটাই জানাল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ৷ এসআইআর শুনানিতে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে বৈধ নথি হিসেবে গ্রহণের জন্য রাজ্যের প্রস্তাব আগেই খারিজ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ ফলে যাঁরা শুনানিতে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড নথি হিসাবে জমা দিয়েছিলেন, তাঁদের ফের শুনানির নোটিশ দেওয়া হতে পারে ৷
জাতীয় নির্বাচন কমিশন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে এই মর্মে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল ৷ সেখানে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, SIR-এ যাচাইয়ের জন্য নির্ধারিত বৈধ নথির তালিকায় মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডের উল্লেখ নেই ৷ তাই বৈধ নথি হিসেবে অ্যাডমিট কার্ডকে অনুমোদন দেওয়া যাবে না ৷
তবুও শুনানির সময় যাঁরা কেবলমাত্র নথি হিসেবে মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড জমা দিয়েছেন, তাঁদের পুনরায় শুনানিতে ডাকা হতে পারে বা তাঁদের অন্য নথি বিএলও-কে পাঠাতে হবে ৷ এমনটাই নির্দেশ এসেছে বলে সিইও দফতরের তরফে জানানো হয়েছে ৷ তবে, যে সকল ভোটার শুনানিতে মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ছাড়াও কমিশন অনুমোদিত 13টি নথির একটি জমা দিয়েছেন, তাঁদের আর ডাকা হবে না শুনানির জন্য ৷
তবে, এখনও পর্যন্ত এইরকম কতজন রয়েছেন, যাঁরা নথি হিসেবে শুধুমাত্র মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড দিয়েছেন, সেই তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি ৷ জানা গিয়েছে, 27 অক্টোবর 2025 সালে নির্বাচন কমিশন যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল, সেখানে মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড নথি হিসাবে উল্লেখ করা ছিল না ৷ তবুও, কী করে শুনানির সময় আধিকারিকরা মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড নথি হিসাবে গ্রহণ করেছেন ? সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷
কমিশন সূত্রে খবর, এর জন্য সংশ্লিষ্ট সেই সব আধিকারিককে কারণ দর্শাতে হবে ৷ নির্বাচন কমিশনের তরফে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁকে কেউই অমান্য করতে পারেন না ৷ আর যাঁরা এই নির্দেশগুলি অমান্য করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হতে পারে ৷
ভোটকর্মী ও বিএলও ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, "এভাবে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে ৷ মূলত, শাসকদলের চাপে বা নির্দেশেই কিছু শাসকদল সমর্থিত বিএলও-রা ভোটারদের থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে সেগুলিকে আপলোড করে দিয়েছেন ৷ নির্বাচন কমিশনের যে নির্দেশিকা রয়েছে, তাতে অ্যাডমিট কার্ডের কথা উল্লেখ ছিল না ৷ তবুও, এমন বহু ভোটার রয়েছেন, যাঁদের কাছ থেকে শুধু অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে সেগুলিকে আপলোড করা হয়েছে ৷ সেই সব ব্যক্তিদেরই পুনরায় শুনানিতে যেতে হবে ৷ এটা সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা ছাড়া আর কিছুই নয় ৷
প্রসঙ্গত, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড, জন্ম শংসাপত্র বা বার্থ সার্টিফিকেটের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে ৷ সেই কারণেই রাজ্যের তরফে কমিশনের কাছে অনুরোধ করা হয়েছিল, যাতে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে SIR-এর ক্ষেত্রে বৈধ নথির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় ৷ কিন্তু, সেই প্রস্তাব খারিজ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷