SIR-এর ফর্ম ফিল-আপ হয়ে গিয়েছে, বেপাত্তা বিএলও, চিন্তায় ভোটাররা

SIR-এর ফর্ম ফিল-আপ হয়ে গিয়েছে, বেপাত্তা বিএলও, চিন্তায় ভোটাররা
মালদার ইংরেজবাজার পুরসভার ঘটনা৷ ফর্ম দেওয়ার পর থেকে বেপাত্তা বিএলও৷ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে নতুন বিএলও কাজ শুরু করেছেন৷ তার পরও ফর্ম জমা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ৷
Published : December 6, 2025 at 7:10 PM IST
মালদা, 6 ডিসেম্বর: সময় প্রায় শেষ৷ অথচ দেখা নেই বিএলও-র৷ এদিকে ইন্যুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করে বসে রয়েছেন ভোটাররা৷ কবে বিএলও আসবেন কেউ জানেন না৷ কিন্তু জানেন, নির্বাচন কমিশন একবার ফর্ম জমা নেওয়ার সময় বাড়িয়েছে৷ হয়তো আর সময় বাড়াবে না৷ তবে কি তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে চলেছে? চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছিল সবার৷
অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন তাঁরা৷ প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে নিযুক্ত হয়েছেন নতুন বিএলও৷ তবে এরপরেও প্রশ্ন রয়েছে৷ নতুন বিএলও এত কম সময়ে এত ফর্ম কীভাবে পুরো খতিয়ে দেখে কমিশনের পোর্টালে আপলোড করবেন? উত্তর অবশ্য জানা নেই কারও৷ যদিও প্রশাসনের তরফে দাবি করা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পুরো কাজ শেষ হয়ে যাবে।
ঘটনাটি ইংরেজবাজার পুরসভার 11 নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গাবাগ এলাকার 183 নম্বরের বুথের। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বুথে বিএলও হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল দেবাশিস দাসকে। প্রথম দিকে ঠিকঠাক কাজ শুরু করার পর হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যান বিএলও। মোবাইল ফোনও বন্ধ থাকায় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে ওই বুথের বাসিন্দাদের। অবশেষে খানিক স্বস্তি পেয়েছেন ওই এলাকার ভোটাররা। প্রশাসনের তরফে নতুন বিএলও নিয়োগ করা হয়েছে। তবে এখনও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারেননি তাঁরা।
ওই বুথের এক ভোটার সুরজিতা কর্মকার বলছেন, "প্রায় মাসখানেক আগে বিএলও ফর্ম দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এখনও ফর্ম জমা নিতে আসেননি। ফর্মে দেওয়া নম্বর দেখে ওঁকে ফোন করলে পাওয়া যাচ্ছে না। এই নিয়ে আমরা চিন্তায় রয়েছি। এলাকার অনেকেই নাকি পার্টি অফিসে ফর্ম জমা দিচ্ছেন। তবে আমরা সেই ঝুঁকি নিতে রাজি নই। আমরা বিএলও-র হাতেই ফর্ম জমা দেব।"
আরেক ভোটার আরতি মণ্ডল বলেন, "এখনও আমাদের ফর্ম জমা নেওয়া হয়নি। সময় মতো জমা না-হলে ভোটার তালিকায় আমাদের নাম থাকবে কি না, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছি।"
স্থানীয় কাউন্সিলর সঞ্জয় দে বলেন, "আমাদের এলাকার 183 নম্বর বুথের বিএলও দেবাশিস দাসের কিছু শারীরিক সমস্যা রয়েছে। প্রথমে কয়েকদিন ফর্ম বিলি করার পর উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর থেকে উনি আর এলাকায় আসেননি। ওঁর ফোনও বন্ধ ছিল। বিষয়টি আমরা সদর মহকুমা শাসককে জানিয়েছিলাম। উনি আমাদের এলাকায় একজন নতুন বিএলও নিয়োগ করেছেন।"
সদর মহাকুমাশাসক সুমন মজুমদার বলেন, "পুরনো বিএলও-র শারীরিক অসুস্থতার কারণে ওই বুথে নতুন বিএলও নিয়োগ করা হয়েছে। ওই বুথের কাজও প্রায় শেষের দিকে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে।"