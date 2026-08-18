মালদায় সুরাহার আশায় SIR-এ বাদ ভোটারদের ভিড় বাড়ছে কংগ্রেস সাংসদের অফিসে

মালদায় সুরাহার আশায় SIR-এ বাদ ভোটারদের ভিড় বাড়ছে কংগ্রেস সাংসদের অফিসে
মালদা দক্ষিণের সাংসদ ইশা খান চৌধুরি এসআইআর-এ বাদ পড়া ভোটারদের নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছেন ৷ তার পরই তাঁর অফিসে ভিড় বাড়ছে ৷
Published : August 18, 2026 at 3:45 PM IST
মালদা, 18 অগস্ট: এসআইআর প্রক্রিয়া শেষে বিধানসভা ভোট মিটেছে ৷ শুরু হয়েছে জনগণনার দ্বিতীয় পর্যায় ৷ অথচ এখনও আতঙ্কে রয়েছেন মালদা জেলার লক্ষাধিক মানুষ ৷ ভোটার তালিকায় নাম তুলতে এখনও এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছেন তাঁরা ৷ তাঁদের শেষ ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে মালদা দক্ষিণের সাংসদ কংগ্রেসের ইশা খান চৌধুরি ৷ কারণ, এই নিয়ে তিনি একটি মামলা দায়ের করেছেন কলকাতা হাইকোর্টে ৷ সেই মামলার জন্যই নিজেদের নথিপত্র তাঁর অফিসে জমা করতে কোতওয়ালি ভবনে প্রতিদিনই হাজারও মানুষের ভিড় দেখা যাচ্ছে ৷
গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়া শুরু হয় ৷ সেই প্রক্রিয়া নিয়ে নানা অভিযোগ উঠে এসেছে ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রশাসন থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, মালদা জেলায় মোট বৈধ ভোটার ছিল 27 লক্ষ 91 হাজার 783 জন ৷ অথচ গত লোকসভা নির্বাচনে মালদা জেলার মোট ভোটার ছিল 31 লক্ষ 59 হাজার 130 জন ৷
মঙ্গলবার সকালে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে পুখুরিয়া থেকে কোতওয়ালি ভবনে নিজেদের নথি জমা দিতে এসেছিলেন শওহর বানু ৷ ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, ‘‘ভোটার তালিকা থেকে আমাদের নাম বাদ পড়েছে ৷ আমার পরিবারের পাঁচ সদস্যের নাম বাদ গিয়েছে ৷ সেই কারণে আমরা নিজেদের নথিপত্র এখানে জমা দিতে এসেছি ৷ আমরা ট্রাইবুনালেও আবেদন করেছিলাম ৷ কিন্তু তারপরেও আমাদের নাম ওঠেনি ৷ ভোটার তালিকায় নাম তুলতে সবাই এখানে নিজেদের নথিপত্র জমা দিচ্ছেন ৷ তাই আমরাও নথিপত্র জমা দিতে এসেছি ৷’’
রতুয়ার বাসিন্দা সফিজুদ্দিন বলেন, ‘‘ভোটার তালিকা থেকে আমার নাম বাদ পড়েছে ৷ ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আমরা সাংসদের বাড়িতে এসেছি ৷ শুনতে পেলাম, সাংসদ আমাদের নাম তোলার ব্যবস্থা করছেন ৷ সেই কারণে আমরা নিজেদের নথিপত্র সাংসদকে জমা দিতে এসেছি ৷ আপাতত অফিসে কেউ নেই ৷ আমরা অফিসে ফর্ম জমা রেখে যাচ্ছি ৷’’
আরেক মহিলা আঞ্জুমারা খাতুন বলছেন, ‘‘ভোটার তালিকা থেকে আমাদের নাম বাদ যাওয়ায় আমরা নিজেদের নথিপত্র সাংসদের অফিসে জমা দিতে এসেছি ৷ সারা রাজ্যজুড়ে বহু মানুষের নাম বাদ পড়েছে ৷ আমাদের এলাকারও অনেক মানুষ সেই তালিকায় রয়েছেন ৷ আজ আমরা এলাকার কয়েকজন নথিপত্র জমা দিতে এসেছি ৷ এখানে এসআইআরের ফর্ম, নোটিশের কপি, ট্রাইবুনালে আবেদনের কপি-সহ অন্যান্য নথি জমা দিয়েছি ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা তো বাংলাদেশি নই ৷ কিন্তু আমাদের নাম কেন তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হল, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনে আমি ভোট দিতে পারিনি ৷ অথচ আমার মা-বাবা ভোট দিয়েছেন ৷ ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় আমরা সমস্ত জায়গা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি ৷’’
কোতওয়ালি ভবনের সদস্য তথা প্রাক্তন সাংসদ মৌসম নূর বলেন, ‘‘কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা সাংসদ ইশা খান চৌধুরি এসআইআর-এ প্রচুর মানুষের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে একটা মামলা করেছেন ৷ এই মামলা করার পর থেকেই প্রচুর মানুষ ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন ৷ ভোটার তালিকায় নাম তুলতে ওঁরা নিজেদের তথ্য ওঁর অফিসে জমা করছেন ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এই সমস্ত তথ্য আমরা আইনজীবীর হাতে তুলে দেব ৷ আমরা চেষ্টা করছি, নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুযায়ী দ্রুত যেন এই মানুষগুলোর নাম ভোটার তালিকায় তোলা যায় ৷’’