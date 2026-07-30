'আপনাকে দেওয়া ভোট ফিরিয়ে দিন’, বিধায়কের উদ্দেশে ভোটারের ভাইরাল পোস্ট ঘিরে বিতর্ক

'আপনাকে দেওয়া ভোট ফিরিয়ে দিন’, বিধায়কের উদ্দেশে ভোটারের ভাইরাল পোস্ট ঘিরে বিতর্ক
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিলেন ভোটার ৷ জিতে বিধায়ক শিবির বদল করেছেন ৷ এবার ভোট ফেরত চাইলেন ভোটার ৷
Published : July 30, 2026 at 7:36 PM IST
বর্ধমান, 30 জুলাই: তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচনে জয়ের পর শিবির বদল ৷ সেই ঘটনার পর এবার বিধায়কের কাছে ‘ভোট ফেরত’ চেয়ে আবেদন জানালেন এক ভোটার ৷ একইসঙ্গে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এলেন বর্ধমান উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক নিশীথ কুমার মালিক ৷ একটি ফেসবুক পোস্ট এবং তার সঙ্গে প্রকাশিত আবেদনপত্র ঘিরে জেলা রাজনীতিতে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে ৷
ভাইরাল হওয়া পোস্টে সন্দীপ ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি দাবি করেছেন, তিনি ও তাঁর স্ত্রী 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নিশীথ কুমার মালিককে ভোট দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু পরবর্তীকালে বিধায়কের রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের ঘটনায় তাঁরা নিজেদের প্রতারিত বলে মনে করছেন ৷ তাই তাঁদের দেওয়া ভোট ফেরত দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে বলে পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে ৷
পোস্টের সঙ্গে প্রকাশিত আবেদনপত্রে লেখা রয়েছে, পুনর্গণনার সম্ভাবনার খবর সামনে আসার পর আবেদনকারী চান, তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর দেওয়া ভোট যেন নিশীথ কুমার মালিকের পক্ষে গণনা না-করা হয় ৷ আবেদনপত্রে ভোটারের নাম, স্বাক্ষর, তারিখ এবং বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের উল্লেখও রয়েছে ৷ পাশাপাশি এর অনুলিপি বিধায়ক নিশীথ কুমার মালিক এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশেও পাঠানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৷
এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা ৷ যদিও আবেদনটির আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ নির্বাচন সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে বিশষজ্ঞদের মতে, ভোট একবার ইভিএমে নথিভুক্ত হয়ে গেলে তা প্রত্যাহার বা ফেরত নেওয়ার কোনও বিধান নেই ৷ গোপন ব্যালট ব্যবস্থার কারণে নির্দিষ্ট কোনও ভোট আলাদা করে চিহ্নিত করে বাতিল করাও সম্ভব নয় ৷ ফলে এই ধরনের আবেদন কার্যকর হওয়ার সুযোগ নেই ৷
বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বিধায়ক নিশীথ কুমার মালিকও ৷ তাঁর বক্তব্য, আবেদনকারীকে তিনি চেনেন না ৷ কার উদ্দেশে আবেদন করা হয়েছে, তাও তাঁর জানা নেই বলে জানিয়েছেন বিধায়ক ৷ তিনি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির ছেড়ে বিধানসভা স্বীকৃত বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দিয়েছেন ৷ তারপরই এমন পোস্ট ৷
অন্যদিকে, বিজেপি নেতা তথা বর্ধমান উত্তর কেন্দ্রের প্রাক্তন প্রার্থী সঞ্জয় দাসের দাবি, নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে তাঁর তরফ থেকে আদালতে পুনর্গণনার আবেদন করা হয়েছে ৷ তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের প্রতীকে জিতে পরে রাজনৈতিক শিবির বদল করায় সাধারণ মানুষের একাংশ ক্ষুব্ধ হয়েছেন ৷ ভাইরাল হওয়া আবেদনপত্র সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ বলে দাবি বিজেপি নেতার ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, আইনি দিক দিয়ে ভোট ফেরত নেওয়ার সুযোগ না থাকলেও এই ঘটনা ভোটারদের মানসিক অবস্থার একটি প্রতীকী প্রকাশ ৷ নির্বাচনের সময় যে রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে ভোট চাওয়া হয়েছিল, পরে সেই অবস্থান বদলে গেলে ভোটারদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক ৷ আর সেই অসন্তোষই এবার সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ‘ভোট ফেরত’ আবেদনের মাধ্যমে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ৷